https://arabic.sputniknews.com/20220329/مستشفيات-سريلانكا-تواجه-أزمة-في-توفير-الأدوية-المنقذة-للحياة-بسبب-نقص-الدولار-1060621020.html

مستشفيات سريلانكا تواجه أزمة في توفير الأدوية المنقذة للحياة بسبب نقص الدولار

مستشفيات سريلانكا تواجه أزمة في توفير الأدوية المنقذة للحياة بسبب نقص الدولار

تشهد مستشفيات سريلانكا الحكومية نفادا في الأدوية المنقذة للحياة ‏والضرورية، بسبب نقص الدولار الأمريكي اللازم لاستيراد الضروريات، وذلك وسط أزمة ‏اقتصادية حادة... 29.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-29T16:33+0000

2022-03-29T16:33+0000

2022-03-29T16:33+0000

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/10/1050447529_0:349:3021:2048_1920x0_80_0_0_c8ab2bd21c686ba4d3671cace1191d50.jpg

وقالت مستشفى بيرادينيا التعليمي، التي تخدم 2.4 مليون شخص في المقاطعة الوسطى، إنها ألغت إجراء جميع العمليات الجراحية الروتينية، نتيجة نقص الأدوية المخدرة وغيرها من الضروريات للعمليات، وفقا لوكالة "فرانس برس".وأوضحت إحدى النقابات العمالية الرئيسية في مجال الصحة السريلانكية إن "المشكلة في بيرادينيا كانت شائعة في معظم المستشفيات الحكومية، إذ لم يتم دفع رواتب الموردين لأكثر من 6 أشهر".وقال جراح في المستشفى الوطني الرئيسي في كولومبو إنهم وزملائه يعانون من نقص في العديد من الأدوية الحيوية، وطُلب من المرضى الذين يحتاجون إلى الأنسولين البشري إحضار أدويتهم الخاصة.وقال رئيس جمعية تقنيي المختبرات الطبية، رافي كوموديش: "الوضع خطير للغاية، ونحتاج إلى مبادرة لإدارة الكوارث للتعامل مع الوضع المتدهور".في غضون ذلك، قالت حكومة سريلانكا إنها سمحت للموردين المتضررين من ارتفاع التكاليف برفع أسعار جميع الأجهزة الطبية بنسبة 30 بالمئة، بما في ذلك الدعامات لمرضى القلب.ويضطر السريلانكيون إلى قضاء ساعات طويلة من أجل شراء الطعام والوقود وحتى الأدوية، إذ أدى نقص الدولار إلى ندرة الواردات في أسوأ أزمة اقتصادية في البلاد منذ الاستقلال في عام 1948.وسجل التضخم في البلاد رقما قياسيا بلغ 17.5 بالمئة في شهر فبراير/ شباط، وبلغ تضخم أسعار المواد الغذائية 25 بالمئة.وتسعى الحكومة السريلانكية للحصول على خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي، بعدما انخفضت احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية إلى 2.0 مليار دولار، وهو انخفاض من 7.5 مليار دولار عندما تولت الحكومة الحالية السلطة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

https://arabic.sputniknews.com/20220320/وفاة-رجلين-في-سريلانكا-أثناء-انتظارهما-في-طوابير-طويلة-للحصول-على-الوقود-وسط-أزمة-أسعار-حادة-1060134983.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم