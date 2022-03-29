https://arabic.sputniknews.com/20220329/مشرعون-أمريكيون-يطالبون-إدارة-بايدين-بالسماح-لقوات-الحرس-الوطني-بمساعدة-أوكرانيا-1060626624.html

مشرعون أمريكيون يطالبون إدارة بايدين بالسماح لقوات الحرس الوطني بمساعدة أوكرانيا

مشرعون أمريكيون يطالبون إدارة بايدين بالسماح لقوات الحرس الوطني بمساعدة أوكرانيا

بعث المشرعون الأمريكيون الذين يمثلون ولاية كاليفورنيا، اليوم الثلاثاء، رسالة إلى وزير الدفاع لويد أوستن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، يحثون فيها على السماح... 29.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-29T19:30+0000

2022-03-29T19:30+0000

2022-03-29T19:30+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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واشنطن - سبوتنيك. وجاء في الرسالة: "بينما لدينا ثقة تامة في أن الحرس الوطني لولاية كاليفورنيا أكثر من قادر ومستعد لفعل المزيد، دون أن تتخذ الحكومة الفيدرالية خطوات رئيسية لتفعيل السلطات المطلوبة، فلن يستطيع توسيع جهوده".وأضافت: "نحثكم على اتخاذ الخطوات التالية على وجه السرعة لتزويد الحرس الوطني لولاية كاليفورنيا، والحرس الوطني لأوهايو، وتلك التابعة للولايات الأخرى حسب الطلب، لتسريع عملية نقل الدعم العسكري والإنساني لشعب أوكرانيا".ودعا المشرعون إدارة بايدن إلى طلب الموافقة اللازمة على الفور للسماح باستخدام الطائرات العسكرية الأمريكية لنقل المعدات والإمدادات الطبية والمساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا، من مصادر حكومية وخاصة.وأضافت الرسالة أن المشرعين حثوا أوستن وبلينكين على إنشاء نقطة اتصال للإشراف على عمليات النقل الجوي، والتي ستشمل إنشاء ممر إلى المنطقة عبر دولة مثل بولندا أو رومانيا.بدأت روسيا في الرابع والعشرين من فبراير/ شباط، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس فلاديمير بوتين، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس إلى العدالة.قالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.في الوقت نفسه، رد الغرب على العملية الروسية بفرض حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا أكدت أنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الموقف بشأن أوكرانيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220329/انقسام-داخل-الناتو-تقارير-ووثائق-تكشف-تفاصيل-خلافات-استراتيجية-بين-قادة-الحلف-1060622587.html

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