https://arabic.sputniknews.com/20220329/مصر-وقطر-تتفقان-على-مجموعة-استثمارات-وشراكات-بقيمة-5-مليارات-دولار-خلال-الفترة-المقبلة-1060599344.html
مصر وقطر تتفقان على مجموعة استثمارات وشراكات بقيمة 5 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة
مصر وقطر تتفقان على مجموعة استثمارات وشراكات بقيمة 5 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة
اتفقت مصر وقطر، اليوم الثلاثاء، على مجموعة من الاستثمارات والشراكات بقيمة 5 مليارات دولار. 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T09:18+0000
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وأشار بيان لرئاسة مجلس الوزراء المصري، أن "رئيس الحكومة مصطفى مدبولي التقى وفدا قطريا يضم وزير الخارجية محمد عبد الرحمن آل ثاني ووزير المالية علي الكواري".وأوضح البيان أن "الطرفين بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وأهمية تعزيز التعاون والتنسيق بينهما في المجالات المختلفة"، مشيرين إلى "الاتفاق على مجموعة من الاستثمارات والشراكات في مصر بإجمالي قدره 5 مليارات دولار في الفترة القادمة".وكان وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أعلن أمس الاثنين، "إنشاء لجنة مشتركة مع مصر لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك".القاهرة - سبوتنيك. وقال آل ثاني، خلال مؤتمر صحفي في القاهرة برفقة نظيره المصري سامح شكري: "ناقشنا العلاقات الثنائية وتعزيزها والتعاون والانتقال به لمجالات أوسع اقتصاديا أو ثقافيا، وناقشنا المستجدات الإقليمية والدولية واتفقنا على استمرار التنسيق والتعاون والتشاور في تلك القضايا".وأضاف: "نتطلع للعمل سويا في إطار اللجنة المشتركة التي تقرر إنشاءها اليوم لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك"، مشيرا إلى أن العلاقات "في تطور مستمر وتجاوزنا المرحلة السابقة التي شابتها بعض التوترات".من جانبه، أكد وزير الخارجية المصري أن "هناك دفع نحو الارتقاء بالعلاقة مع قطر بعدما انتابها شوائب زالت بعد التوافق على بيان العلا في المملكة العربية السعودية".
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أخبار مصر الآن, أخبار قطر اليوم
مصر وقطر تتفقان على مجموعة استثمارات وشراكات بقيمة 5 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة
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اتفقت مصر وقطر، اليوم الثلاثاء، على مجموعة من الاستثمارات والشراكات بقيمة 5 مليارات دولار.
وأشار بيان لرئاسة مجلس الوزراء المصري، أن "رئيس الحكومة مصطفى مدبولي التقى وفدا قطريا يضم وزير الخارجية محمد عبد الرحمن آل ثاني ووزير المالية علي الكواري".
وأوضح البيان أن "الطرفين بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وأهمية تعزيز التعاون والتنسيق بينهما في المجالات المختلفة"، مشيرين إلى "الاتفاق على مجموعة من الاستثمارات والشراكات في مصر بإجمالي قدره 5 مليارات دولار في الفترة القادمة".
وكان وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أعلن أمس الاثنين، "إنشاء لجنة مشتركة مع مصر
لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك".
القاهرة - سبوتنيك
. وقال آل ثاني، خلال مؤتمر صحفي في القاهرة برفقة نظيره المصري سامح شكري: "ناقشنا العلاقات الثنائية وتعزيزها والتعاون والانتقال به لمجالات أوسع اقتصاديا أو ثقافيا، وناقشنا المستجدات الإقليمية والدولية واتفقنا على استمرار التنسيق والتعاون والتشاور في تلك القضايا".
وأضاف: "نتطلع للعمل سويا في إطار اللجنة المشتركة التي تقرر إنشاءها اليوم لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك"، مشيرا إلى أن العلاقات "في تطور مستمر وتجاوزنا المرحلة السابقة التي شابتها بعض التوترات".
من جانبه، أكد وزير الخارجية المصري أن "هناك دفع نحو الارتقاء بالعلاقة مع قطر بعدما انتابها شوائب زالت بعد التوافق على بيان العلا في المملكة العربية السعودية".