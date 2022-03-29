https://arabic.sputniknews.com/20220329/مفاوضات-روسيا-وأوكرانيا-في-تركيا-تنطلق-وسط-إجراءات-أمنية-مشددة-1060593798.html
مفاوضات روسيا وأوكرانيا في تركيا تنطلق وسط إجراءات أمنية مشددة
مفاوضات روسيا وأوكرانيا في تركيا تنطلق وسط إجراءات أمنية مشددة
شهدت مدينة اسطنبول التركية في التاسع والعشرين من مارس/آذار 2022 إجراءات أمنية مشددة. 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T07:06+0000
2022-03-29T07:06+0000
2022-03-29T07:07+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
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وأفاد مراسل "سبوتنيك" أن الإجراءات الأمنية المشددة تم اتخاذها بسبب استضافة اسطنبول لجولة جديدة من مفاوضات روسيا وأوكرانيا المنتظر أن تبدأ في الساعة 10:30.ولا بد من تشديد الإجراءات الأمنية أكثر حينما يصل الرئيس التركي أردوغان إلى قصر دولمابخشة الذي يستضيف الجولة الجديدة من المفاوضات الروسية الأوكرانية. وقد وصل أردوغان إلى القصر حيث التقى كلا من الوفدين الروسي والأوكراني قبل بدء المفاوضات.وكانت السلطات الأوكرانية قد اضطرت إلى بدء المفاوضات مع روسيا بعدما بدأت روسيا عملية عسكرية تهدف إلى حماية الناس جنوب شرقي أوكرانيا من ممارسات نظام الحكم الأوكراني الذي يشن الحرب عليهم منذ عام 2014. وأرسلت السلطات الأوكرانية وفدا إلى الخارج ليفاوض الوفد الروسي، متأثرة – غالب الظن – بالتقدم الذي حققته وحدات من القوات المسلحة الروسية.وجرت مفاوضات أوكرانيا وروسيا في بيلاروسيا، ثم عبر تقنية الفيديوكونفرنس.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
مفاوضات روسيا وأوكرانيا في تركيا تنطلق وسط إجراءات أمنية مشددة
07:06 GMT 29.03.2022 (تم التحديث: 07:07 GMT 29.03.2022) تابعنا عبر
شهدت مدينة اسطنبول التركية في التاسع والعشرين من مارس/آذار 2022 إجراءات أمنية مشددة.
وأفاد
مراسل "سبوتنيك" أن الإجراءات الأمنية المشددة تم اتخاذها بسبب استضافة اسطنبول لجولة جديدة من مفاوضات روسيا وأوكرانيا المنتظر أن تبدأ في الساعة 10:30.
ولا بد من تشديد الإجراءات الأمنية أكثر حينما يصل الرئيس التركي أردوغان إلى قصر دولمابخشة الذي يستضيف الجولة الجديدة من المفاوضات الروسية الأوكرانية. وقد وصل أردوغان إلى القصر حيث التقى كلا من الوفدين الروسي والأوكراني قبل بدء المفاوضات.
وكانت السلطات الأوكرانية قد اضطرت إلى بدء المفاوضات مع روسيا بعدما بدأت روسيا عملية عسكرية تهدف إلى حماية الناس جنوب شرقي أوكرانيا من ممارسات نظام الحكم الأوكراني الذي يشن الحرب عليهم منذ عام 2014. وأرسلت السلطات الأوكرانية وفدا إلى الخارج ليفاوض الوفد الروسي، متأثرة – غالب الظن – بالتقدم الذي حققته وحدات من القوات المسلحة الروسية.
وجرت مفاوضات أوكرانيا وروسيا في بيلاروسيا، ثم عبر تقنية الفيديوكونفرنس.