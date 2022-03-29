عربي
Курсанты академии МЧС ДНР осматривают разрушенные дома в Волновахе - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220329/مفاوضات-روسيا-وأوكرانيا-في-تركيا-تنطلق-وسط-إجراءات-أمنية-مشددة-1060593798.html
مفاوضات روسيا وأوكرانيا في تركيا تنطلق وسط إجراءات أمنية مشددة
مفاوضات روسيا وأوكرانيا في تركيا تنطلق وسط إجراءات أمنية مشددة
شهدت مدينة اسطنبول التركية في التاسع والعشرين من مارس/آذار 2022 إجراءات أمنية مشددة. 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T07:06+0000
2022-03-29T07:07+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1b/1048820095_0:612:2048:1764_1920x0_80_0_0_bbf2b36740d013daafaee7afe709d053.jpg
وأفاد مراسل "سبوتنيك" أن الإجراءات الأمنية المشددة تم اتخاذها بسبب استضافة اسطنبول لجولة جديدة من مفاوضات روسيا وأوكرانيا المنتظر أن تبدأ في الساعة 10:30.ولا بد من تشديد الإجراءات الأمنية أكثر حينما يصل الرئيس التركي أردوغان إلى قصر دولمابخشة الذي يستضيف الجولة الجديدة من المفاوضات الروسية الأوكرانية. وقد وصل أردوغان إلى القصر حيث التقى كلا من الوفدين الروسي والأوكراني قبل بدء المفاوضات.وكانت السلطات الأوكرانية قد اضطرت إلى بدء المفاوضات مع روسيا بعدما بدأت روسيا عملية عسكرية تهدف إلى حماية الناس جنوب شرقي أوكرانيا من ممارسات نظام الحكم الأوكراني الذي يشن الحرب عليهم منذ عام 2014. وأرسلت السلطات الأوكرانية وفدا إلى الخارج ليفاوض الوفد الروسي، متأثرة – غالب الظن – بالتقدم الذي حققته وحدات من القوات المسلحة الروسية.وجرت مفاوضات أوكرانيا وروسيا في بيلاروسيا، ثم عبر تقنية الفيديوكونفرنس.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1b/1048820095_0:420:2048:1956_1920x0_80_0_0_e1b2e434584921e87a3e22db466a6b82.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم

مفاوضات روسيا وأوكرانيا في تركيا تنطلق وسط إجراءات أمنية مشددة

07:06 GMT 29.03.2022 (تم التحديث: 07:07 GMT 29.03.2022)
© AP Photo / Emrah Gurelقمر عملاق على خلفية برج غلطة (غالاتا تاور) بمنطقة غلاطة في اسطنبول، تركيا 26 أبريل 2021
قمر عملاق على خلفية برج غلطة (غالاتا تاور) بمنطقة غلاطة في اسطنبول، تركيا 26 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2022
© AP Photo / Emrah Gurel
تابعنا عبرTelegram
شهدت مدينة اسطنبول التركية في التاسع والعشرين من مارس/آذار 2022 إجراءات أمنية مشددة.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" أن الإجراءات الأمنية المشددة تم اتخاذها بسبب استضافة اسطنبول لجولة جديدة من مفاوضات روسيا وأوكرانيا المنتظر أن تبدأ في الساعة 10:30.
ولا بد من تشديد الإجراءات الأمنية أكثر حينما يصل الرئيس التركي أردوغان إلى قصر دولمابخشة الذي يستضيف الجولة الجديدة من المفاوضات الروسية الأوكرانية. وقد وصل أردوغان إلى القصر حيث التقى كلا من الوفدين الروسي والأوكراني قبل بدء المفاوضات.
وكانت السلطات الأوكرانية قد اضطرت إلى بدء المفاوضات مع روسيا بعدما بدأت روسيا عملية عسكرية تهدف إلى حماية الناس جنوب شرقي أوكرانيا من ممارسات نظام الحكم الأوكراني الذي يشن الحرب عليهم منذ عام 2014. وأرسلت السلطات الأوكرانية وفدا إلى الخارج ليفاوض الوفد الروسي، متأثرة – غالب الظن – بالتقدم الذي حققته وحدات من القوات المسلحة الروسية.
وجرت مفاوضات أوكرانيا وروسيا في بيلاروسيا، ثم عبر تقنية الفيديوكونفرنس.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Сотрудники полиции ДНР обеспечивают безопасность на дороге в селе Безыменное - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ34 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала