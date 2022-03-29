https://arabic.sputniknews.com/20220329/مقتل-5-مدنيين-في-اشتباكات-بين-مسلحين-وميليشيا-قسد-في-مخيم-الهول-شمالي-سوريا-1060604484.html

مقتل 5 مدنيين في اشتباكات بين مسلحين وميليشيا قسد في مخيم الهول شمالي سوريا

مقتل 5 مدنيين في اشتباكات بين مسلحين وميليشيا قسد في مخيم الهول شمالي سوريا

لقي 5 مدنيين مصرعهم وأصيب آخرون منهم نساء واطفال خلال اشتباكات وقعت في مخيم الهول بريف الحسكة شمالي سوريا. 29.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-29T11:10+0000

2022-03-29T11:10+0000

2022-03-29T11:10+0000

أخبار سوريا اليوم

قسد

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وحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" اشتبك مسلحون من مخيم الهول مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد".وقالت مصادر محلية إن "ميلشيا قسد المرتبطة بقوات الاحتلال الأمريكي قامت بإغلاق طريق الهول في القسم الخامس من المخيم الذي تسيطر عليه، وكل بوابات المخيم وفرضت حالة حظر تجوال".ويقع مخيم الهول بريف محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، ويأوي نازحين من الأراضي التي احتلّها تنظيم داعش؛ وتسيطر عليه قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، المدعومة من الولايات المتحدة.كما تسيطر تشكيلات "قسد" على عدد من المناطق في محافظات حلب والحسكة والرقة ودير الزور.

https://arabic.sputniknews.com/20211106/ميليشيا-قسد-تختطف-عددا-من-المواطنين-في-الحسكة-1050635343.html

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أخبار سوريا اليوم, قسد