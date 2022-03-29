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مقتل 5 مدنيين في اشتباكات بين مسلحين وميليشيا قسد في مخيم الهول شمالي سوريا
مقتل 5 مدنيين في اشتباكات بين مسلحين وميليشيا قسد في مخيم الهول شمالي سوريا
لقي 5 مدنيين مصرعهم وأصيب آخرون منهم نساء واطفال خلال اشتباكات وقعت في مخيم الهول بريف الحسكة شمالي سوريا. 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T11:10+0000
2022-03-29T11:10+0000
أخبار سوريا اليوم
قسد
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وحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" اشتبك مسلحون من مخيم الهول مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد".وقالت مصادر محلية إن "ميلشيا قسد المرتبطة بقوات الاحتلال الأمريكي قامت بإغلاق طريق الهول في القسم الخامس من المخيم الذي تسيطر عليه، وكل بوابات المخيم وفرضت حالة حظر تجوال".ويقع مخيم الهول بريف محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، ويأوي نازحين من الأراضي التي احتلّها تنظيم داعش؛ وتسيطر عليه قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، المدعومة من الولايات المتحدة.كما تسيطر تشكيلات "قسد" على عدد من المناطق في محافظات حلب والحسكة والرقة ودير الزور.
https://arabic.sputniknews.com/20211106/ميليشيا-قسد-تختطف-عددا-من-المواطنين-في-الحسكة-1050635343.html
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أخبار سوريا اليوم, قسد

مقتل 5 مدنيين في اشتباكات بين مسلحين وميليشيا قسد في مخيم الهول شمالي سوريا

11:10 GMT 29.03.2022
© AFP 2022 / -انتشرت عناصر من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) خارج سجن الغويران في مدينة الحسكة شمال شرق سوريا في 26 يناير 2022، بعد إعلان السيطرة على المنشأة بعد استيلائها من قبل قوات تنظيم "داعش" الإرهابي.
انتشرت عناصر من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) خارج سجن الغويران في مدينة الحسكة شمال شرق سوريا في 26 يناير 2022، بعد إعلان السيطرة على المنشأة بعد استيلائها من قبل قوات تنظيم داعش الإرهابي. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2022
© AFP 2022 / -
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لقي 5 مدنيين مصرعهم وأصيب آخرون منهم نساء واطفال خلال اشتباكات وقعت في مخيم الهول بريف الحسكة شمالي سوريا.
وحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" اشتبك مسلحون من مخيم الهول مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد".
قوات سوريا الديمقراطية في سوريا والمعروفة بـ قسد - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2021
ميليشيا "قسد" تختطف عددا من المواطنين في الحسكة
6 نوفمبر 2021, 13:28 GMT
وقالت مصادر محلية إن "ميلشيا قسد المرتبطة بقوات الاحتلال الأمريكي قامت بإغلاق طريق الهول في القسم الخامس من المخيم الذي تسيطر عليه، وكل بوابات المخيم وفرضت حالة حظر تجوال".
وذكرت الوكالة الرسمية أن الاشتباكات بين قسد والمسلحين الذين تقول قسد إنهم ينتمون لداعش (محظور في روسيا) أعقبت انفجارا وقع مساء أمس عند إحدى بوابات مخيم الهول للاجئين.
ويقع مخيم الهول بريف محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، ويأوي نازحين من الأراضي التي احتلّها تنظيم داعش؛ وتسيطر عليه قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، المدعومة من الولايات المتحدة.
كما تسيطر تشكيلات "قسد" على عدد من المناطق في محافظات حلب والحسكة والرقة ودير الزور.
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