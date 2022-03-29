https://arabic.sputniknews.com/20220329/ملكة-بريطانيا-تحضر-حفل-تأبين-زوجها-وسط-ترتيبات-خاصة-لراحتها-أول-مشاركة-عامة-لها-منذ-أشهر-1060607645.html

ملكة بريطانيا تحضر حفل تأبين زوجها وسط "ترتيبات خاصة" لراحتها... أول مشاركة عامة لها منذ أشهر

ملكة بريطانيا تحضر حفل تأبين زوجها وسط "ترتيبات خاصة" لراحتها... أول مشاركة عامة لها منذ أشهر

حرصت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، على الحضور اليوم الثلاثاء حفل تأبين زوجها الأمير فيليب، في كنيسة ويستمنستر آبي، في العاصمة البريطانية لندن، و‏الذي توفي... 29.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-29T12:07+0000

2022-03-29T12:07+0000

2022-03-29T12:07+0000

بريطانيا

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1d/1060607575_0:0:1504:846_1920x0_80_0_0_fae2690dc11e4d27ba24854a0d50794b.jpg

ويعد هذا هو أول ظهور علني كبير لملكة بريطانيا (95 عاما) منذ شهور، بعدما أمضت ليلة في المستشفى في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ثم أصيبت بفيروس "كورونا" المستجد في وقت سابق من العام الحالي، وفقا لوكالة "فرانس برس".واتخذت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، قرارها النهائي بحضور حفل تأبين زوجها، صباح اليوم الثلاثاء، وذلك قبل ساعات من سفرها من قلعة وندسور إلى وسط لندن برفقة نجلها، الأمير أندرو، وفقا لصحيفة "ذا "غارديان" البريطانية.وأضافت الصحيفة أنه تم وضع ترتيبات خاصة لراحة الملكة خلال حضورها حفل التأبين، إذ اقتصر تواجدها على 40 دقيقة، وجلست على أحد الكراسي الكندية لكن بوسادة إضافية.كما تجنبت كاميرات التلفزيون تصوير الملكة إليزابيث وهي تشق طريقها عبر الجزء الخلفي من كنيسة ويستمنستر آبي عبر ركن الشعراء، وهو طريق أقصر للوصول إلى مكانها للجلوس.من ناحيته، رحب المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بالظهور العلني للملكة إليزابيث في حفل تأبين زوجها الأمير فيليب، اليوم الثلاثاء.وقال: "من الواضح أنه موضع ترحيب رؤية الملكة خارج المنزل اليوم، ومواصلتها عقود مذهلة من الخدمة في البلاد".

بريطانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

بريطانيا, العالم