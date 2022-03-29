ملكة بريطانيا تحضر حفل تأبين زوجها وسط "ترتيبات خاصة" لراحتها... أول مشاركة عامة لها منذ أشهر
© AFP 2022 / JUSTIN TALLISملكة بريطانيا إليزابيث الثانية تغادر مع نجلها الأمير أندرو بالسيارة بعد حضور قداس عيد الشكر للأمير البريطاني فيليب، في كنيسة وستمنستر بوسط لندن، 29 مارس/ آذار 2022
ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية تغادر مع نجلها الأمير أندرو بالسيارة بعد حضور قداس عيد الشكر للأمير البريطاني فيليب، في كنيسة وستمنستر بوسط لندن، 29 مارس/ آذار 2022
© AFP 2022 / JUSTIN TALLIS
حرصت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، على الحضور اليوم الثلاثاء حفل تأبين زوجها الأمير فيليب، في كنيسة ويستمنستر آبي، في العاصمة البريطانية لندن، والذي توفي العام الماضي عن 99 عاما.
ويعد هذا هو أول ظهور علني كبير لملكة بريطانيا (95 عاما) منذ شهور، بعدما أمضت ليلة في المستشفى في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ثم أصيبت بفيروس "كورونا" المستجد في وقت سابق من العام الحالي، وفقا لوكالة "فرانس برس".
واتخذت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، قرارها النهائي بحضور حفل تأبين زوجها، صباح اليوم الثلاثاء، وذلك قبل ساعات من سفرها من قلعة وندسور إلى وسط لندن برفقة نجلها، الأمير أندرو، وفقا لصحيفة "ذا "غارديان" البريطانية.
وأضافت الصحيفة أنه تم وضع ترتيبات خاصة لراحة الملكة خلال حضورها حفل التأبين، إذ اقتصر تواجدها على 40 دقيقة، وجلست على أحد الكراسي الكندية لكن بوسادة إضافية.
كما تجنبت كاميرات التلفزيون تصوير الملكة إليزابيث وهي تشق طريقها عبر الجزء الخلفي من كنيسة ويستمنستر آبي عبر ركن الشعراء، وهو طريق أقصر للوصول إلى مكانها للجلوس.
Her Majesty The Queen and members of the Royal Family attend the Thanksgiving Service for HRH The Prince Philip, Duke of Edinburgh. He was the longest serving Prince Consort for a British monarch and The Queen's beloved husband for over seven decades. @RoyalFamily @wabbey pic.twitter.com/xjVvfR48xu— BBC Studios Events Productions (@BBCS_Events) March 29, 2022
من ناحيته، رحب المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بالظهور العلني للملكة إليزابيث في حفل تأبين زوجها الأمير فيليب، اليوم الثلاثاء.
وقال: "من الواضح أنه موضع ترحيب رؤية الملكة خارج المنزل اليوم، ومواصلتها عقود مذهلة من الخدمة في البلاد".