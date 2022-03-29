https://arabic.sputniknews.com/20220329/منتخب-السنغال-يتأهل-لكأس-العالم-بفوزه-على-مصر-بركلات-الترجيح--1060628975.html
منتخب السنغال يتأهل لكأس العالم بفوزه على مصر بركلات الترجيح
منتخب السنغال يتأهل لكأس العالم بفوزه على مصر بركلات الترجيح
خطف منتخب السنغال بطل أفريقيا بطاقة تأهله لنهائيات كأس العالم قطر 2022، اليوم الثلاثاء، بعد أن فاز على نظيره المصري بركلات الترجيح. 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T20:57+0000
2022-03-29T20:57+0000
2022-03-29T20:57+0000
منتخب السنغال الوطني
منتخب مصر الوطني
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ونجح المنتخب السنغالي في إحراز هدفه الأول في المباراة عن طريق بولاي ديا بعد مرور 3 دقائق فقط من انطلاقها.وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بفوز منتخب السنغال بهدف نظيف وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب بالعاصمة المصرية القاهرة.ولعب الفريقان شوطين إضافيين انتهيا بنفس النتيجة، قبل أن يلجأ المنتخبان إلى ركلات ترجيح لحسم المتأهل لكأس العالم، ليحقق منتخب السنغال الفوز 3 - 1.وأهدر محمد صلاح وأحمد سيد زيزو ومصطفى محمد ثلاث ركلات ترجيح بينما سجل الركلة الوحيدة لمصر عمرو السولية.وأحرز للسنغال إسماعيلا سار وبامبا ديانج وساديو ماني وأهدر كاليدو كوليبالي وساليو سيس.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منتخب السنغال الوطني, منتخب مصر الوطني
منتخب السنغال يتأهل لكأس العالم بفوزه على مصر بركلات الترجيح
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خطف منتخب السنغال بطل أفريقيا بطاقة تأهله لنهائيات كأس العالم قطر 2022، اليوم الثلاثاء، بعد أن فاز على نظيره المصري بركلات الترجيح.
ونجح المنتخب السنغالي
في إحراز هدفه الأول في المباراة عن طريق بولاي ديا بعد مرور 3 دقائق فقط من انطلاقها.
وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بفوز منتخب السنغال بهدف نظيف وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب بالعاصمة المصرية القاهرة.
ولعب الفريقان شوطين إضافيين انتهيا بنفس النتيجة، قبل أن يلجأ المنتخبان إلى ركلات ترجيح لحسم المتأهل لكأس العالم، ليحقق منتخب السنغال الفوز 3 - 1.
وأهدر محمد صلاح وأحمد سيد زيزو ومصطفى محمد ثلاث ركلات ترجيح بينما سجل الركلة الوحيدة لمصر عمرو السولية.
وأحرز للسنغال إسماعيلا سار وبامبا ديانج وساديو ماني وأهدر كاليدو كوليبالي وساليو سيس.