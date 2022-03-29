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https://arabic.sputniknews.com/20220329/من-يتأهل-لكأس-العالم-في-حالة-تعادل-مصر-والسنغال-في-عدد-الأهداف-1060615526.html
من يتأهل لكأس العالم في حالة تعادل مصر والسنغال في عدد الأهداف؟
من يتأهل لكأس العالم في حالة تعادل مصر والسنغال في عدد الأهداف؟
تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة إلى العاصمة السنغالية داكار، حيث يحل منتخب مصر ضيفا على السنغال، اليوم الثلاثاء، في لقاء الإياب من المرحلة النهائية من... 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T14:55+0000
2022-03-29T14:55+0000
رياضة
منتخب مصر الوطني
بطولة كأس العالم 2022
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وكان منتخب مصر قد حقق الفوز يوم الجمعة الماضي في استاد القاهرة بهدف دون رد في مباراة الذهاب.ويحتاج منتخب مصر للتعادل بأي نتيجة أو الفوز، أو حتى الهزيمة بفارق هدف لضمان التأهل للمونديال للمرة الرابعة في تاريخه والثانية له على التوالي، حسبما أفاد موقع "اليوم السابع".قاعدة احتساب الهدف خارج الأرضوفقا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" المنظم لمباريات التصفيات فإن قاعدة احتساب الهدف المسجل خارج الأرض بهدفين حال التعادل في النتيجة ما زال معمولا بها.أما الهزيمة بهدف دون رد فهي ستعني اللجوء لشوطين إضافيين مدة كل شوط 15 دقيقة ومن ثم ركلات الترجيح حال استمرار تلك النتيجة.ومن المقرر أن تقام المباراة مساء اليوم الثلاثاء في الساعة 19:00 بتوقيت القاهرة (17:00 بتوقيت غرينتش).
https://arabic.sputniknews.com/20220327/كيروش-يوجه-رسالة-إلى-المصريين-بالعربية-قبل-موقعة-السنغال-1060535690.html
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رياضة, منتخب مصر الوطني, بطولة كأس العالم 2022

من يتأهل لكأس العالم في حالة تعادل مصر والسنغال في عدد الأهداف؟

14:55 GMT 29.03.2022
© REUTERS / THAIER AL-SUDANIاللاعب المصري، محمد صلاح، في مباراة مصر والسنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية، الكاميرون، 6 فبراير/ شباط 2022
اللاعب المصري، محمد صلاح، في مباراة مصر والسنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية، الكاميرون، 6 فبراير/ شباط 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2022
© REUTERS / THAIER AL-SUDANI
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تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة إلى العاصمة السنغالية داكار، حيث يحل منتخب مصر ضيفا على السنغال، اليوم الثلاثاء، في لقاء الإياب من المرحلة النهائية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم "قطر 2022".
وكان منتخب مصر قد حقق الفوز يوم الجمعة الماضي في استاد القاهرة بهدف دون رد في مباراة الذهاب.
ويحتاج منتخب مصر للتعادل بأي نتيجة أو الفوز، أو حتى الهزيمة بفارق هدف لضمان التأهل للمونديال للمرة الرابعة في تاريخه والثانية له على التوالي، حسبما أفاد موقع "اليوم السابع".
مدرب المنتخب المصري لكرة القدم، كارلوس كيروش - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2022
كيروش يوجه رسالة إلى المصريين "بالعربية" قبل موقعة السنغال
27 مارس, 16:12 GMT

قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض

وفقا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" المنظم لمباريات التصفيات فإن قاعدة احتساب الهدف المسجل خارج الأرض بهدفين حال التعادل في النتيجة ما زال معمولا بها.
وبناء عليه، ذلك يعني أن هزيمة منتخب مصر بأي نتيجة مثل 2-1، 3-2، إلى آخره، تعني تأهله لكأس العالم رسميا لأن الهدف الذي سجله خارج ملعبه سيحتسب بهدفين.
أما الهزيمة بهدف دون رد فهي ستعني اللجوء لشوطين إضافيين مدة كل شوط 15 دقيقة ومن ثم ركلات الترجيح حال استمرار تلك النتيجة.
ومن المقرر أن تقام المباراة مساء اليوم الثلاثاء في الساعة 19:00 بتوقيت القاهرة (17:00 بتوقيت غرينتش).
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