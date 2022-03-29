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https://arabic.sputniknews.com/20220329/موسكو-ترحب-بالشركات-المصرية-في-السوق-الروسية-لتحل-محل-الشركات-الغربية-التي-غادرت-1060602078.html
موسكو ترحب بالشركات المصرية في السوق الروسية لتحل محل الشركات الغربية التي غادرت
موسكو ترحب بالشركات المصرية في السوق الروسية لتحل محل الشركات الغربية التي غادرت
أعلن السفير الروسي بالقاهرة غيورغي بوريسينكو لوكالة سبوتنيك، اليوم الإثنين، أن موسكو ترحب بدخول الشركات المصرية السوق الروسية، القادرة على أن تحل محل الشركات... 29.03.2022, سبوتنيك عربي
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القاهرة - سبوتنيك. وقال السفير: "نحن متفائلون باستمرار التعاون بين روسيا الاتحادية ومصر في المجال الاقتصادي. علاوة على ذلك، نعتقد أن العقوبات الغربية ضد روسيا تعطي فرصا معينة لشركائنا المصريين من أجل شغل المجالات الخالية في السوق الروسية"، مضيفا "نرحب برؤية الشركات المصرية في روسيا".من جهة ثانية، كان قد أكد السفير بوريسينكو أن الجدول الزمني لبناء محطة الضبعة للطاقة النووية، الذي تقوم به شركة روساتوم في مصر، لم يتغير ويتم الالتزام به بدقة، على الرغم من العقوبات الغربية ضد موسكو.
https://arabic.sputniknews.com/20220329/السفير-الروسي-لدى-القاهرة-لا-تأثير-للعقوبات-على-مشروع-المنطقة-الصناعية-الروسية-في-قناة-السويس-1060600911.html
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العالم العربي, روسيا, أخبار مصر الآن

موسكو ترحب بالشركات المصرية في السوق الروسية لتحل محل الشركات الغربية التي غادرت

10:00 GMT 29.03.2022
© AFP 2022 / Khaled Desoukiتظهر هذه الصورة مقبرة قرية سقارة، بالقرب من الموقع الذي تم فيه اكتشاف خمسة مقابر فرعونية قديمة، في موقع سقارة الأثري جنوب العاصمة المصرية القاهرة، 19 مارس 2022
تظهر هذه الصورة مقبرة قرية سقارة، بالقرب من الموقع الذي تم فيه اكتشاف خمسة مقابر فرعونية قديمة، في موقع سقارة الأثري جنوب العاصمة المصرية القاهرة، 19 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2022
© AFP 2022 / Khaled Desouki
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أعلن السفير الروسي بالقاهرة غيورغي بوريسينكو لوكالة سبوتنيك، اليوم الإثنين، أن موسكو ترحب بدخول الشركات المصرية السوق الروسية، القادرة على أن تحل محل الشركات الغربية التي غادرت روسيا الاتحادية.
القاهرة - سبوتنيك. وقال السفير: "نحن متفائلون باستمرار التعاون بين روسيا الاتحادية ومصر في المجال الاقتصادي. علاوة على ذلك، نعتقد أن العقوبات الغربية ضد روسيا تعطي فرصا معينة لشركائنا المصريين من أجل شغل المجالات الخالية في السوق الروسية"، مضيفا "نرحب برؤية الشركات المصرية في روسيا".
تواصل حركة الملاحة في قناة السويس بعد تعويم السفينة الجانحة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2022
السفير الروسي لدى القاهرة: لا تأثير للعقوبات على مشروع المنطقة الصناعية الروسية في قناة السويس
09:44 GMT
من جهة ثانية، كان قد أكد السفير بوريسينكو أن الجدول الزمني لبناء محطة الضبعة للطاقة النووية، الذي تقوم به شركة روساتوم في مصر، لم يتغير ويتم الالتزام به بدقة، على الرغم من العقوبات الغربية ضد موسكو.
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