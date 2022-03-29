https://arabic.sputniknews.com/20220329/موسكو-ترحب-بالشركات-المصرية-في-السوق-الروسية-لتحل-محل-الشركات-الغربية-التي-غادرت-1060602078.html
موسكو ترحب بالشركات المصرية في السوق الروسية لتحل محل الشركات الغربية التي غادرت
موسكو ترحب بالشركات المصرية في السوق الروسية لتحل محل الشركات الغربية التي غادرت
أعلن السفير الروسي بالقاهرة غيورغي بوريسينكو لوكالة سبوتنيك، اليوم الإثنين، أن موسكو ترحب بدخول الشركات المصرية السوق الروسية، القادرة على أن تحل محل الشركات... 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T10:00+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقال السفير: "نحن متفائلون باستمرار التعاون بين روسيا الاتحادية ومصر في المجال الاقتصادي. علاوة على ذلك، نعتقد أن العقوبات الغربية ضد روسيا تعطي فرصا معينة لشركائنا المصريين من أجل شغل المجالات الخالية في السوق الروسية"، مضيفا "نرحب برؤية الشركات المصرية في روسيا".من جهة ثانية، كان قد أكد السفير بوريسينكو أن الجدول الزمني لبناء محطة الضبعة للطاقة النووية، الذي تقوم به شركة روساتوم في مصر، لم يتغير ويتم الالتزام به بدقة، على الرغم من العقوبات الغربية ضد موسكو.
https://arabic.sputniknews.com/20220329/السفير-الروسي-لدى-القاهرة-لا-تأثير-للعقوبات-على-مشروع-المنطقة-الصناعية-الروسية-في-قناة-السويس-1060600911.html
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العالم العربي, روسيا, أخبار مصر الآن
موسكو ترحب بالشركات المصرية في السوق الروسية لتحل محل الشركات الغربية التي غادرت
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أعلن السفير الروسي بالقاهرة غيورغي بوريسينكو لوكالة سبوتنيك، اليوم الإثنين، أن موسكو ترحب بدخول الشركات المصرية السوق الروسية، القادرة على أن تحل محل الشركات الغربية التي غادرت روسيا الاتحادية.
القاهرة - سبوتنيك. وقال السفير: "نحن متفائلون باستمرار التعاون بين روسيا الاتحادية ومصر في المجال الاقتصادي. علاوة على ذلك، نعتقد أن العقوبات الغربية ضد روسيا تعطي فرصا معينة لشركائنا المصريين من أجل شغل المجالات الخالية في السوق الروسية"، مضيفا "نرحب برؤية الشركات المصرية في روسيا".
من جهة ثانية، كان قد أكد السفير بوريسينكو
أن الجدول الزمني لبناء محطة الضبعة للطاقة النووية، الذي تقوم به شركة روساتوم في مصر، لم يتغير ويتم الالتزام به بدقة، على الرغم من العقوبات الغربية ضد موسكو.