https://arabic.sputniknews.com/20220329/ميدينسكي-الجانب-الأوكراني-وعد-برفض-الانضمام-إلى-أي-تحالفات-عسكرية--1060609423.html

ميدينسكي: الجانب الأوكراني وعد برفض الانضمام إلى أي تحالفات عسكرية

ميدينسكي: الجانب الأوكراني وعد برفض الانضمام إلى أي تحالفات عسكرية

أعلن رئيس الوفد الروسي في المفاوضات مع أوكرانيا، فلاديمير ميدينسكي، اليوم الثلاثاء، أن الجانب الأوكراني وعد برفض الانضمام إلى أي تحالفات عسكرية. 29.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-29T12:54+0000

2022-03-29T12:54+0000

2022-03-29T13:15+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

روسيا

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وأضاف ميدينسكي: أوكرانيا تخلت عن رغبتها في إعادة شبه جزيرة القرم ودونباس بالوسائل العسكرية".وتابع: "روسيا ليست ضد انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، تتضمن مقترحات كييف إعلان أوكرانيا كدولة محايدة بشكل دائم بموجب الضمانات القانونية الدولية".وقال المسؤول: "أوكرانيا ترفض الانضمام إلى تحالفات عسكرية، وترفض نشر قواعد ووحدات عسكرية أجنبية وإجراء تدريبات عسكرية على أراضيها دون موافقة الدول الضامنة، بما في ذلك روسيا".

https://arabic.sputniknews.com/20220329/ميدينسكي-أوكرانيا-تخلت-عن-رغبتها-في-إعادة-شبه-جزيرة-القرم-ودونباس-بالوسائل-العسكرية-1060609372.html

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روسيا