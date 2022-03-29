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ميدينسكي: أوكرانيا تخلت عن رغبتها في إعادة شبه جزيرة القرم ودونباس بالوسائل العسكرية
Курсанты академии МЧС ДНР осматривают разрушенные дома в Волновахе - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220329/ميدينسكي-الجانب-الأوكراني-وعد-برفض-الانضمام-إلى-أي-تحالفات-عسكرية--1060609423.html
ميدينسكي: الجانب الأوكراني وعد برفض الانضمام إلى أي تحالفات عسكرية
ميدينسكي: الجانب الأوكراني وعد برفض الانضمام إلى أي تحالفات عسكرية
أعلن رئيس الوفد الروسي في المفاوضات مع أوكرانيا، فلاديمير ميدينسكي، اليوم الثلاثاء، أن الجانب الأوكراني وعد برفض الانضمام إلى أي تحالفات عسكرية. 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T12:54+0000
2022-03-29T13:15+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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وأضاف ميدينسكي: أوكرانيا تخلت عن رغبتها في إعادة شبه جزيرة القرم ودونباس بالوسائل العسكرية".وتابع: "روسيا ليست ضد انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، تتضمن مقترحات كييف إعلان أوكرانيا كدولة محايدة بشكل دائم بموجب الضمانات القانونية الدولية".وقال المسؤول: "أوكرانيا ترفض الانضمام إلى تحالفات عسكرية، وترفض نشر قواعد ووحدات عسكرية أجنبية وإجراء تدريبات عسكرية على أراضيها دون موافقة الدول الضامنة، بما في ذلك روسيا".
https://arabic.sputniknews.com/20220329/ميدينسكي-أوكرانيا-تخلت-عن-رغبتها-في-إعادة-شبه-جزيرة-القرم-ودونباس-بالوسائل-العسكرية-1060609372.html
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ميدينسكي: الجانب الأوكراني وعد برفض الانضمام إلى أي تحالفات عسكرية

12:54 GMT 29.03.2022 (تم التحديث: 13:15 GMT 29.03.2022)
© Photo / БелТА / الذهاب إلى بنك الصوررئيس الوفد الروسي المفاوض، فلاديمير ميدينسكي
رئيس الوفد الروسي المفاوض، فلاديمير ميدينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2022
© Photo / БелТА
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أعلن رئيس الوفد الروسي في المفاوضات مع أوكرانيا، فلاديمير ميدينسكي، اليوم الثلاثاء، أن الجانب الأوكراني وعد برفض الانضمام إلى أي تحالفات عسكرية.
وأضاف ميدينسكي: أوكرانيا تخلت عن رغبتها في إعادة شبه جزيرة القرم ودونباس بالوسائل العسكرية".
وتابع: "روسيا ليست ضد انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، تتضمن مقترحات كييف إعلان أوكرانيا كدولة محايدة بشكل دائم بموجب الضمانات القانونية الدولية".
وقال المسؤول: "أوكرانيا ترفض الانضمام إلى تحالفات عسكرية، وترفض نشر قواعد ووحدات عسكرية أجنبية وإجراء تدريبات عسكرية على أراضيها دون موافقة الدول الضامنة، بما في ذلك روسيا".
مساعد الرئيس الروسي، فلاديمير ميدينسكي، المفاوضات بين روسيا و أوكرانيا، المفاوضات الروسية الأوكرانية، في اسطنبول، تركيا 29 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
ميدينسكي: أوكرانيا تخلت عن رغبتها في إعادة شبه جزيرة القرم ودونباس بالوسائل العسكرية
12:50 GMT
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