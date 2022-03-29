https://arabic.sputniknews.com/20220329/ميدينسكي-الجانب-الأوكراني-وعد-برفض-الانضمام-إلى-أي-تحالفات-عسكرية--1060609423.html
ميدينسكي: الجانب الأوكراني وعد برفض الانضمام إلى أي تحالفات عسكرية
ميدينسكي: الجانب الأوكراني وعد برفض الانضمام إلى أي تحالفات عسكرية
أعلن رئيس الوفد الروسي في المفاوضات مع أوكرانيا، فلاديمير ميدينسكي، اليوم الثلاثاء، أن الجانب الأوكراني وعد برفض الانضمام إلى أي تحالفات عسكرية. 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T12:54+0000
2022-03-29T12:54+0000
2022-03-29T13:15+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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وأضاف ميدينسكي: أوكرانيا تخلت عن رغبتها في إعادة شبه جزيرة القرم ودونباس بالوسائل العسكرية".وتابع: "روسيا ليست ضد انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، تتضمن مقترحات كييف إعلان أوكرانيا كدولة محايدة بشكل دائم بموجب الضمانات القانونية الدولية".وقال المسؤول: "أوكرانيا ترفض الانضمام إلى تحالفات عسكرية، وترفض نشر قواعد ووحدات عسكرية أجنبية وإجراء تدريبات عسكرية على أراضيها دون موافقة الدول الضامنة، بما في ذلك روسيا".
https://arabic.sputniknews.com/20220329/ميدينسكي-أوكرانيا-تخلت-عن-رغبتها-في-إعادة-شبه-جزيرة-القرم-ودونباس-بالوسائل-العسكرية-1060609372.html
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روسيا
ميدينسكي: الجانب الأوكراني وعد برفض الانضمام إلى أي تحالفات عسكرية
12:54 GMT 29.03.2022 (تم التحديث: 13:15 GMT 29.03.2022) تابعنا عبر
أعلن رئيس الوفد الروسي في المفاوضات مع أوكرانيا، فلاديمير ميدينسكي، اليوم الثلاثاء، أن الجانب الأوكراني وعد برفض الانضمام إلى أي تحالفات عسكرية.
وأضاف ميدينسكي: أوكرانيا تخلت عن رغبتها في إعادة شبه جزيرة القرم ودونباس بالوسائل العسكرية".
وتابع: "روسيا ليست ضد انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، تتضمن مقترحات كييف إعلان أوكرانيا كدولة محايدة بشكل دائم بموجب الضمانات القانونية الدولية".
وقال المسؤول: "أوكرانيا ترفض الانضمام إلى تحالفات عسكرية، وترفض نشر قواعد ووحدات عسكرية أجنبية وإجراء تدريبات عسكرية على أراضيها دون موافقة الدول الضامنة، بما في ذلك روسيا".