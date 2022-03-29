ميدينسكي: روسيا احتجت على مقاطع الفيديو التي تظهر تعذيب عناصر الجيش الروسي
09:18 GMT 29.03.2022 (تم التحديث: 10:04 GMT 29.03.2022)
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورمساعد الرئيس الروسي، فلاديمير ميدينسكي، المفاوضات بين روسيا و أوكرانيا، المفاوضات الروسية الأوكرانية، في اسطنبول، تركيا 29 مارس 2022
© Sputnik . POOL/
أعلن رئيس الوفد الروسي إلى المفاوضات مع الجانب الأوكراني، فلاديمير ميدينسكي، عن احتجاج بلاده على مقاطع الفيديو التي تظهر التعذيب والتنكيل بأفراد الجيش الروسي.
وأعلن الجانب الأوكراني المشارك في المفاوضات أنه سيتم اتخاذ أقسى العقوبات بحق المتورطين في حال تم القبض عليهم.
وقال ميدينسكي: "أن المشاورات بين روسيا وأوكرانيا مستمرة، وآمل أن ندلي ببيان في غضون ساعات قليلة".
هذا وانطلقت في مدينة إسطنبول التركية، اليوم، جولة جديدة من المفاوضات الروسية الأوكرانية.
وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أن "إطالة الصراع بين روسيا وأوكرانيا لا تعود بالفائدة على أحد".
وقال أردوغان، في كلمة موجهة إلى وفدي روسيا وأوكرانيا قبيل بدء مباحثاتهما في إسطنبول: "إطالة الصراع لن يفيد أحدا، ولا منتصر في هذه الحرب"، وذلك حسب وكالة الأناضول التركية.
وأضاف: "لقد حان الوقت لكي تثمر المفاوضات، ونحن في تركيا، بكل صدق نتمنى ذلك وعلى استعداد للمساعدة"، مشيرا إلى أن "هذه المفاوضات في إسطنبول يمكن أن تسهم في لقاء رئيسي روسيا وأوكرانيا وأن تركيا مستعدة لاستضافة هذا اللقاء".
وأردف: "تعاملنا بإنصاف في كافة المنابر الدولية مع الطرفين (الروسي والأوكراني) عبر ضمان حقوقهما ومراعاه حساسياتهما".
وقال أردوغان، في كلمة موجهة إلى وفدي روسيا وأوكرانيا قبيل بدء مباحثاتهما في إسطنبول: "إطالة الصراع لن يفيد أحدا، ولا منتصر في هذه الحرب"، وذلك حسب وكالة الأناضول التركية.
وأضاف: "لقد حان الوقت لكي تثمر المفاوضات، ونحن في تركيا، بكل صدق نتمنى ذلك وعلى استعداد للمساعدة"، مشيرا إلى أن "هذه المفاوضات في إسطنبول يمكن أن تسهم في لقاء رئيسي روسيا وأوكرانيا وأن تركيا مستعدة لاستضافة هذا اللقاء".
وأردف: "تعاملنا بإنصاف في كافة المنابر الدولية مع الطرفين (الروسي والأوكراني) عبر ضمان حقوقهما ومراعاه حساسياتهما".