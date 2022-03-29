https://arabic.sputniknews.com/20220329/ميزينتسيف-كييف-تعطي-تعليمات-للكتائب-القومية-بإعداد-مقاطع-فيديو-تظهر-ارتكاب-الجنود-الروس-لمذابح-1060627301.html

ميزينتسيف: كييف تعطي تعليمات للكتائب القومية بإعداد مقاطع فيديو تظهر ارتكاب الجنود الروس لمذابح

ميزينتسيف: كييف تعطي تعليمات للكتائب القومية بإعداد مقاطع فيديو تظهر ارتكاب الجنود الروس لمذابح

أعلن رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الثلاثاء، أن كييف تصدر تعليمات للكتائب القومية بإعداد مقاطع فيديو تزعم ارتكاب... 29.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-29T19:53+0000

2022-03-29T19:53+0000

2022-03-29T19:53+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

روسيا

أخبار أوكرانيا

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موسكو - سبوتنيك. وقال ميزينتسيف في إحاطة: "وفقًا لشهادات الجنود الأوكرانيين الذين استسلموا، فإن الكتائب القومية تتلقى تعليمات من سلطات كييف لإعداد مقاطع فيديو تظهر ارتكاب الجنود الروس لمذابح تجاه السكان المدنيين، وتدمير البنية التحتية".أوضح ميزينتسيف أن الغرض من هذه المواد هو خلق خلفية معلوماتية سلبية حول العملية العسكرية الخاصة التي تقوم بها القوات المسلحة الروسية.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

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