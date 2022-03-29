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Курсанты академии МЧС ДНР осматривают разрушенные дома в Волновахе - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220329/ميزينتسيف-كييف-تعطي-تعليمات-للكتائب-القومية-بإعداد-مقاطع-فيديو-تظهر-ارتكاب-الجنود-الروس-لمذابح-1060627301.html
ميزينتسيف: كييف تعطي تعليمات للكتائب القومية بإعداد مقاطع فيديو تظهر ارتكاب الجنود الروس لمذابح
ميزينتسيف: كييف تعطي تعليمات للكتائب القومية بإعداد مقاطع فيديو تظهر ارتكاب الجنود الروس لمذابح
أعلن رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الثلاثاء، أن كييف تصدر تعليمات للكتائب القومية بإعداد مقاطع فيديو تزعم ارتكاب... 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T19:53+0000
2022-03-29T19:53+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال ميزينتسيف في إحاطة: "وفقًا لشهادات الجنود الأوكرانيين الذين استسلموا، فإن الكتائب القومية تتلقى تعليمات من سلطات كييف لإعداد مقاطع فيديو تظهر ارتكاب الجنود الروس لمذابح تجاه السكان المدنيين، وتدمير البنية التحتية".أوضح ميزينتسيف أن الغرض من هذه المواد هو خلق خلفية معلوماتية سلبية حول العملية العسكرية الخاصة التي تقوم بها القوات المسلحة الروسية.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220329/إجلاء-أكثر-من-19-ألف-شخص-من-المناطق-الخطرة-في-أوكرانيا-ودونباس-إلى-روسيا-خلال-يوم-واحد-1060625977.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا

ميزينتسيف: كييف تعطي تعليمات للكتائب القومية بإعداد مقاطع فيديو تظهر ارتكاب الجنود الروس لمذابح

19:53 GMT 29.03.2022
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورالعقيد ميخائيل ميزينتسيف، رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، في إحاطة عن وقف إطلاق النار من أجل إجلاء المدنيين في فولنوفاخا وماريوبول، روسيا5 مارس 2022
العقيد ميخائيل ميزينتسيف، رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، في إحاطة عن وقف إطلاق النار من أجل إجلاء المدنيين في فولنوفاخا وماريوبول، روسيا5 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2022
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation
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أعلن رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الثلاثاء، أن كييف تصدر تعليمات للكتائب القومية بإعداد مقاطع فيديو تزعم ارتكاب الجنود الروس لمذابح تجاه السكان المدنيين.
موسكو - سبوتنيك. وقال ميزينتسيف في إحاطة: "وفقًا لشهادات الجنود الأوكرانيين الذين استسلموا، فإن الكتائب القومية تتلقى تعليمات من سلطات كييف لإعداد مقاطع فيديو تظهر ارتكاب الجنود الروس لمذابح تجاه السكان المدنيين، وتدمير البنية التحتية".
أوضح ميزينتسيف أن الغرض من هذه المواد هو خلق خلفية معلوماتية سلبية حول العملية العسكرية الخاصة التي تقوم بها القوات المسلحة الروسية.
لاجئون من ماريوبول في قرية بورتوفسكويه في منطقة دونيتسك، أوكرانيا، حدود روسيا 24 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
إجلاء أكثر من 19 ألف شخص من المناطق الخطرة في أوكرانيا ودونباس إلى روسيا خلال يوم واحد
19:20 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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