https://arabic.sputniknews.com/20220329/ميقاتي-يتحدث-عن-سبب-عدم-استقالته-حتى-الآن-1060602456.html
ميقاتي يتحدث عن سبب عدم استقالته حتى الآن
ميقاتي يتحدث عن سبب عدم استقالته حتى الآن
قال رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، إن سبب عدم استقالته حتى الآن هو عقد الانتخابات البرلمانية. 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T10:10+0000
2022-03-29T10:10+0000
2022-03-29T10:10+0000
أخبار لبنان
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وتابع ميقاتي حسب وسائل إعلام لبنانية، أنه "سمع كلاما يتعلق بالحكومة وطرح الثقة"، وأن هذا هو سبب طرحه للموضوع في جلسة اليوم الثلاثاء بجلسة مجلس النواب. وأشار ميقاتي إلى أن الأمور لا يمكن حلها "بهذه الطريقة الشعبوية، الوطن يدفع الثمن والوضع غير سليم".وأكد ميقاتي أنه لا استقالة للحكومة حتى لا يتم تأجيل الانتخابات البرلمانية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار لبنان
ميقاتي يتحدث عن سبب عدم استقالته حتى الآن
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قال رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، إن سبب عدم استقالته حتى الآن هو عقد الانتخابات البرلمانية.
وتابع ميقاتي حسب وسائل إعلام لبنانية
، أنه "سمع كلاما يتعلق بالحكومة وطرح الثقة"، وأن هذا هو سبب طرحه للموضوع في جلسة اليوم الثلاثاء بجلسة مجلس النواب.
وأشار ميقاتي إلى أن الأمور لا يمكن حلها "بهذه الطريقة الشعبوية، الوطن
يدفع الثمن والوضع غير سليم".
وأكد ميقاتي أنه لا استقالة للحكومة حتى لا يتم تأجيل الانتخابات البرلمانية.