عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220329/ميقاتي-يتحدث-عن-سبب-عدم-استقالته-حتى-الآن-1060602456.html
ميقاتي يتحدث عن سبب عدم استقالته حتى الآن
ميقاتي يتحدث عن سبب عدم استقالته حتى الآن
قال رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، إن سبب عدم استقالته حتى الآن هو عقد الانتخابات البرلمانية. 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T10:10+0000
2022-03-29T10:10+0000
أخبار لبنان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0a/1058339506_0:0:1241:699_1920x0_80_0_0_20738e38eacd02d8d75b048a48d351f7.jpg
وتابع ميقاتي حسب وسائل إعلام لبنانية، أنه "سمع كلاما يتعلق بالحكومة وطرح الثقة"، وأن هذا هو سبب طرحه للموضوع في جلسة اليوم الثلاثاء بجلسة مجلس النواب. وأشار ميقاتي إلى أن الأمور لا يمكن حلها "بهذه الطريقة الشعبوية، الوطن يدفع الثمن والوضع غير سليم".وأكد ميقاتي أنه لا استقالة للحكومة حتى لا يتم تأجيل الانتخابات البرلمانية.
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0a/1058339506_61:0:1162:826_1920x0_80_0_0_ecb1672ff4f36b9393802fa43dbe2c10.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار لبنان

ميقاتي يتحدث عن سبب عدم استقالته حتى الآن

10:10 GMT 29.03.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albayرئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي
رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
تابعنا عبرTelegram
قال رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، إن سبب عدم استقالته حتى الآن هو عقد الانتخابات البرلمانية.
وتابع ميقاتي حسب وسائل إعلام لبنانية، أنه "سمع كلاما يتعلق بالحكومة وطرح الثقة"، وأن هذا هو سبب طرحه للموضوع في جلسة اليوم الثلاثاء بجلسة مجلس النواب.
وأشار ميقاتي إلى أن الأمور لا يمكن حلها "بهذه الطريقة الشعبوية، الوطن يدفع الثمن والوضع غير سليم".
وأكد ميقاتي أنه لا استقالة للحكومة حتى لا يتم تأجيل الانتخابات البرلمانية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разрушенный дом в Мариуполе в результате обстрела - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ34 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:44 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала