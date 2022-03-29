https://arabic.sputniknews.com/20220329/نقل-الرئيس-البرازيلي-للمستشفى-بعدما-شعر-بألم-في-البطن-1060592031.html
نقل الرئيس البرازيلي للمستشفى بعدما شعر بألم في البطن
نقل الرئيس البرازيلي للمستشفى بعدما شعر بألم في البطن
قال وزير الإعلام البرازيلي فابيو فاريا إن الرئيس جايير بولسونارو نقل إلى مستشفى لإجراء فحوصات يوم الاثنين بعدما شعر بألم في البطن. 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T03:55+0000
2022-03-29T03:55+0000
2022-03-29T04:01+0000
بولسونارو
البرازيل
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وقال فاريا لوكالة رويترز للأنباء "إنه (بولسونارو) على ما يرام"، مؤكدا تقارير أوردتها وسائل إعلام محلية في وقت سابق عن أن الرئيس نقل إلى مستشفى الجيش في برازيليا للخضوع لفحوص طبية.وأوضح فاريا أن الرئيس شعر بأنه ليس على ما يرام بسبب متاعب في البطن لذا توجه إلى المستشفى للخضوع لفحوص لأنه سبق أن عانى من انسداد معوي.ومن المقرر أن يبقى في المستشفى طوال الليل تحت الملاحظة.وكان بولسونارو قد دخل مستشفى في يناير/ كانون الثاني مصابا بانسداد في الأمعاء لكن الأطباء سمحوا بخروجه ولم يكن بحاجة للخضوع لجراحة. وكان الانسداد من أحدث مضاعفات تعرضه لطعنة في البطن خلال إحدى فعاليات حملته في 2018.وذكرت وسائل إعلام محلية أن بولسونارو، الذي بدأ حملته لإعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة في أكتوبر/ تشرين الثاني، كان من المقرر أن يحضر اجتماعا سياسيا للحزب الجمهوري لكنه غاب عنه.
https://arabic.sputniknews.com/20220103/تبعات-الطعن-نقل-الرئيس-البرازيلي-جايير-بولسونارو-إلى-المستشفى-1054887103.html
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بولسونارو, البرازيل
نقل الرئيس البرازيلي للمستشفى بعدما شعر بألم في البطن
03:55 GMT 29.03.2022 (تم التحديث: 04:01 GMT 29.03.2022) تابعنا عبر
قال وزير الإعلام البرازيلي فابيو فاريا إن الرئيس جايير بولسونارو نقل إلى مستشفى لإجراء فحوصات يوم الاثنين بعدما شعر بألم في البطن.
وقال فاريا لوكالة رويترز للأنباء "إنه (بولسونارو) على ما يرام"، مؤكدا تقارير أوردتها وسائل إعلام محلية في وقت سابق عن أن الرئيس نقل إلى مستشفى الجيش في برازيليا للخضوع لفحوص طبية.
وأوضح فاريا أن الرئيس شعر بأنه ليس على ما يرام بسبب متاعب في البطن لذا توجه إلى المستشفى للخضوع لفحوص لأنه سبق أن عانى من انسداد معوي.
ومن المقرر أن يبقى في المستشفى طوال الليل تحت الملاحظة.
وكان بولسونارو قد دخل مستشفى في يناير/ كانون الثاني مصابا بانسداد في الأمعاء
لكن الأطباء سمحوا بخروجه ولم يكن بحاجة للخضوع لجراحة. وكان الانسداد من أحدث مضاعفات تعرضه لطعنة في البطن خلال إحدى فعاليات حملته في 2018.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن بولسونارو، الذي بدأ حملته لإعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة في أكتوبر/ تشرين الثاني، كان من المقرر أن يحضر اجتماعا سياسيا للحزب الجمهوري لكنه غاب عنه.