عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220329/نقل-الرئيس-البرازيلي-للمستشفى-بعدما-شعر-بألم-في-البطن-1060592031.html
نقل الرئيس البرازيلي للمستشفى بعدما شعر بألم في البطن
نقل الرئيس البرازيلي للمستشفى بعدما شعر بألم في البطن
قال وزير الإعلام البرازيلي فابيو فاريا إن الرئيس جايير بولسونارو نقل إلى مستشفى لإجراء فحوصات يوم الاثنين بعدما شعر بألم في البطن. 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T03:55+0000
2022-03-29T04:01+0000
بولسونارو
البرازيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104485/70/1044857084_0:71:1365:839_1920x0_80_0_0_b1c45f1c576736bf285df8f5b5f02a99.jpg
وقال فاريا لوكالة رويترز للأنباء "إنه (بولسونارو) على ما يرام"، مؤكدا تقارير أوردتها وسائل إعلام محلية في وقت سابق عن أن الرئيس نقل إلى مستشفى الجيش في برازيليا للخضوع لفحوص طبية.وأوضح فاريا أن الرئيس شعر بأنه ليس على ما يرام بسبب متاعب في البطن لذا توجه إلى المستشفى للخضوع لفحوص لأنه سبق أن عانى من انسداد معوي.ومن المقرر أن يبقى في المستشفى طوال الليل تحت الملاحظة.وكان بولسونارو قد دخل مستشفى في يناير/ كانون الثاني مصابا بانسداد في الأمعاء لكن الأطباء سمحوا بخروجه ولم يكن بحاجة للخضوع لجراحة. وكان الانسداد من أحدث مضاعفات تعرضه لطعنة في البطن خلال إحدى فعاليات حملته في 2018.وذكرت وسائل إعلام محلية أن بولسونارو، الذي بدأ حملته لإعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة في أكتوبر/ تشرين الثاني، كان من المقرر أن يحضر اجتماعا سياسيا للحزب الجمهوري لكنه غاب عنه.
https://arabic.sputniknews.com/20220103/تبعات-الطعن-نقل-الرئيس-البرازيلي-جايير-بولسونارو-إلى-المستشفى-1054887103.html
البرازيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104485/70/1044857084_77:0:1289:909_1920x0_80_0_0_9b6b51dd063ec14e097e476f8f656771.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
بولسونارو, البرازيل

نقل الرئيس البرازيلي للمستشفى بعدما شعر بألم في البطن

03:55 GMT 29.03.2022 (تم التحديث: 04:01 GMT 29.03.2022)
© REUTERS / Adriano Machadoرئيس البرازيل جايير بولسونارو
رئيس البرازيل جايير بولسونارو - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2022
© REUTERS / Adriano Machado
تابعنا عبرTelegram
قال وزير الإعلام البرازيلي فابيو فاريا إن الرئيس جايير بولسونارو نقل إلى مستشفى لإجراء فحوصات يوم الاثنين بعدما شعر بألم في البطن.
وقال فاريا لوكالة رويترز للأنباء "إنه (بولسونارو) على ما يرام"، مؤكدا تقارير أوردتها وسائل إعلام محلية في وقت سابق عن أن الرئيس نقل إلى مستشفى الجيش في برازيليا للخضوع لفحوص طبية.
الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2022
تبعات الطعن... نقل الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو إلى المستشفى
3 يناير, 11:10 GMT
وأوضح فاريا أن الرئيس شعر بأنه ليس على ما يرام بسبب متاعب في البطن لذا توجه إلى المستشفى للخضوع لفحوص لأنه سبق أن عانى من انسداد معوي.
ومن المقرر أن يبقى في المستشفى طوال الليل تحت الملاحظة.
وكان بولسونارو قد دخل مستشفى في يناير/ كانون الثاني مصابا بانسداد في الأمعاء لكن الأطباء سمحوا بخروجه ولم يكن بحاجة للخضوع لجراحة. وكان الانسداد من أحدث مضاعفات تعرضه لطعنة في البطن خلال إحدى فعاليات حملته في 2018.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن بولسونارو، الذي بدأ حملته لإعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة في أكتوبر/ تشرين الثاني، كان من المقرر أن يحضر اجتماعا سياسيا للحزب الجمهوري لكنه غاب عنه.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала