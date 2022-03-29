https://arabic.sputniknews.com/20220329/هل-طلبت-أمريكا-من-مصر-منع-عبور-السفن-الروسية-من-قناة-السويس-رئيس-الهيئة-يجيب-1060606643.html
هل طلبت أمريكا من مصر منع عبور السفن الروسية من قناة السويس... رئيس الهيئة يجيب
هل طلبت أمريكا من مصر منع عبور السفن الروسية من قناة السويس... رئيس الهيئة يجيب
.أكد رئيس هيئة قناة السويس المصرية، أسامة ربيع، أن السبب وراء الزيادة المؤقتة الخاصة برسوم عبور السفن في قناة السويس، هو ارتفاع أسعار النفط وسعر تأجير السفن... 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T11:53+0000
2022-03-29T11:53+0000
2022-03-29T11:53+0000
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وقال ربيع، في مؤتمر صحفي، إن "القناة تأثرت بالحرب الروسية الأوكرانية"، موضحا أن "الكثير من السفن كانت تأتي لقناة السويس من البحر الأسود".وأشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط وارتفاع أسعار تأجير السفن والحرب الروسية الأوكرانية، كانت وراء الزيادة المؤقتة في رسوم عبور السفن خلال القناة والتي تم تطبيقها منذ بداية شهر مارس/ مارس الحالي.ونفى أن تكون الولايات المتحدة توجت لهيئة القناة بأي مطلب لمنع عبور السفن الروسية، قائلا: "الولايات المتحدة لم تطلب منع عبور السفن الروسية ولا علاقة للهيئة بالسياسة".واختتم رئيس هيئة قناة السويس بالتأكيد أن "قناة السويس تجري عقد شراكات مع مؤسسات عالمية لتحويل السفن التي تعبر القناة إلى الغاز لجعل القناة خضراء 2030".وكانت هيئة قناة السويس، قررت رفع الرسوم الإضافية على السفن العابرة للمجرى الملاحي فى الاتجاهين لتصبح 14%، بدلًا من 7% من رسوم العبور العادية.وقالت الهيئة، في منشور ملاحي على موقعها الإلكتروني، إن "قرار تعديل رسوم العبور الإضافية لناقلات النفط الخام المحملة سيطبق اعتبارا من 1 مايو/ أيار المقبل، مع استمرار فرض رسوم إضافية على الناقلات الفارغة بـ5% من رسوم العبور العادية".وأشارت إلى أن "رفع تلك الرسوم جاء تماشيا مع النمو الملحوظ فى التجارة العالمية وتحسن اقتصادات السفن وتطوير المجرى الملاحي وخدمة العبور لقناة السويس".وتتواصل، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بحماية سكان دونباس (لوغانسك ودونيتسك) من بطش القوات الأوكرانية، والقضاء على التوجهات النازية في هذا البلد، ووقف عمليات ضخ السلاح الغربي فيه.ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح؛ دون المساس بالسكان المدنيين.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220329/السفير-الروسي-لدى-القاهرة-لا-تأثير-للعقوبات-على-مشروع-المنطقة-الصناعية-الروسية-في-قناة-السويس-1060600911.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار مصر الآن, جمهورية لوغانسك الشعبية, أخبار جمهورية دونيتسك
هل طلبت أمريكا من مصر منع عبور السفن الروسية من قناة السويس... رئيس الهيئة يجيب
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.أكد رئيس هيئة قناة السويس المصرية، أسامة ربيع، أن السبب وراء الزيادة المؤقتة الخاصة برسوم عبور السفن في قناة السويس، هو ارتفاع أسعار النفط وسعر تأجير السفن تأثرا بالأزمة بين روسيا وأوكرانيا.
وقال ربيع، في مؤتمر صحفي، إن "القناة تأثرت بالحرب الروسية الأوكرانية"، موضحا أن "الكثير من السفن كانت تأتي لقناة السويس من البحر الأسود".
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط وارتفاع أسعار تأجير السفن والحرب الروسية الأوكرانية، كانت وراء الزيادة المؤقتة في رسوم عبور السفن خلال القناة والتي تم تطبيقها منذ بداية شهر مارس/ مارس الحالي.
وأوضح ربيع، أن "الزيادة مؤقتة ويمكن تغيرها لاحقا"، مؤكدا العمل على الدخول في شراكات مع المؤسسات العالمية لتحويل السفن التي تعبر القناة إلى الغاز، لكنه قال إنه "لم يتم توقيع العقود بعد وسيتم إعلان التفاصيل عقب التوقيع".
ونفى أن تكون الولايات المتحدة توجت لهيئة القناة بأي مطلب لمنع عبور السفن الروسية، قائلا: "الولايات المتحدة لم تطلب منع عبور السفن الروسية ولا علاقة للهيئة بالسياسة".
واختتم رئيس هيئة قناة السويس بالتأكيد أن "قناة السويس تجري عقد شراكات مع مؤسسات عالمية لتحويل السفن التي تعبر القناة إلى الغاز لجعل القناة خضراء 2030".
وكانت هيئة قناة السويس، قررت رفع الرسوم الإضافية على السفن العابرة للمجرى الملاحي
فى الاتجاهين لتصبح 14%، بدلًا من 7% من رسوم العبور العادية.
وقالت الهيئة، في منشور ملاحي على موقعها الإلكتروني
، إن "قرار تعديل رسوم العبور الإضافية لناقلات النفط الخام المحملة سيطبق اعتبارا من 1 مايو/ أيار المقبل، مع استمرار فرض رسوم إضافية على الناقلات الفارغة بـ5% من رسوم العبور العادية".
وأشارت إلى أن "رفع تلك الرسوم
جاء تماشيا مع النمو الملحوظ فى التجارة العالمية وتحسن اقتصادات السفن وتطوير المجرى الملاحي وخدمة العبور لقناة السويس".
وتتواصل، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بحماية سكان دونباس (لوغانسك ودونيتسك) من بطش القوات الأوكرانية، والقضاء على التوجهات النازية في هذا البلد، ووقف عمليات
ضخ السلاح الغربي فيه.
ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح؛ دون المساس بالسكان المدنيين.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال
أوكرانيا.