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Курсанты академии МЧС ДНР осматривают разрушенные дома в Волновахе - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220329/هل-يمكن-دخول-قوات-روسية-إلى-بلد-عضو-في-الناتو-الناطق-الرئاسي-يرد-على-هذا-السؤال-1060592596.html
هل يمكن دخول قوات روسية إلى بلد عضو في الناتو... الناطق الرئاسي يرد على هذا السؤال
هل يمكن دخول قوات روسية إلى بلد عضو في الناتو... الناطق الرئاسي يرد على هذا السؤال
لا تفكر روسيا ولا تريد أن تفكر في إرسال قواتها إلى أي بلد عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو). أعلن ذلك متحدث الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في حديث لقناة "بي بي... 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T05:14+0000
2022-03-29T05:14+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
العالم
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ولا يمكن لروسيا أن تفكر في ذلك عندما لا يقتضي الأمر أن تقوم برد فعل ولا تواجه وضعا تُضطَر فيه لفعل ذلك. وقال ناطق الرئاسة الروسية في رد له على سؤال: هل يمكن تخيل نشأة الوضع الذي يقتضي إرسال قوات إلى بلد عضو في حلف الناتو:ووصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية حلف الناتو بأنه "آلة المواجهة"، وذكر أن روسيا ما فتئت تعبر عن قلقها حيال زحف الناتو نحو الشرق واحتمال ضم أوكرانيا إلى الحلف.وأخيرا اضطرت روسيا إلى بدء العملية العسكرية في أوكرانيا لدرء هذا الخطر. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الهدف الرئيسي هو تحرير منطقة دونباس.
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هل يمكن دخول قوات روسية إلى بلد عضو في الناتو... الناطق الرئاسي يرد على هذا السؤال

05:14 GMT 29.03.2022
© Sputnik . Alexander Galperin / الذهاب إلى بنك الصورمناورات القوات الخاصة الروسية في حقل "دوبروفكا" في منطقة بسكوف الروسية
مناورات القوات الخاصة الروسية في حقل دوبروفكا في منطقة بسكوف الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2022
© Sputnik . Alexander Galperin
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لا تفكر روسيا ولا تريد أن تفكر في إرسال قواتها إلى أي بلد عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو). أعلن ذلك متحدث الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في حديث لقناة "بي بي إس" التلفزيونية الأمريكية.
ولا يمكن لروسيا أن تفكر في ذلك عندما لا يقتضي الأمر أن تقوم برد فعل ولا تواجه وضعا تُضطَر فيه لفعل ذلك. وقال ناطق الرئاسة الروسية في رد له على سؤال: هل يمكن تخيل نشأة الوضع الذي يقتضي إرسال قوات إلى بلد عضو في حلف الناتو:

إذا لم يكن هذا رد فعل وإذا لم يضطرونا لفعل ذلك فلا يمكننا أن نفكر في ذلك ولا نريد التفكير.

ووصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية حلف الناتو بأنه "آلة المواجهة"، وذكر أن روسيا ما فتئت تعبر عن قلقها حيال زحف الناتو نحو الشرق واحتمال ضم أوكرانيا إلى الحلف.
وأخيرا اضطرت روسيا إلى بدء العملية العسكرية في أوكرانيا لدرء هذا الخطر. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الهدف الرئيسي هو تحرير منطقة دونباس.
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Сотрудники полиции ДНР обеспечивают безопасность на дороге в селе Безыменное - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... شهر على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس05:50 GMT
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