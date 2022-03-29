https://arabic.sputniknews.com/20220329/واشنطن-ترحب-بقرار-دول-أوروبية-طرد-دبلوماسيين-روس-1060631173.html

واشنطن ترحب بقرار دول أوروبية طرد دبلوماسيين روس

واشنطن ترحب بقرار دول أوروبية طرد دبلوماسيين روس

أعربت الخارجية الأمريكية، عن ترحيبها بقرار 4 دول أوروبية طرد دبلوماسيين روس بتهمة "تهديد الأمن القومي"، لافتة إلى أن الولايات المتحدة تواصل الضغط على موسكو. 29.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-29T23:27+0000

2022-03-29T23:27+0000

2022-03-29T23:27+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

روسيا

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القاهرة - سبوتنيك. وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان، اليوم الأربعاء إن "الولايات المتحدة تشيد بعمليات الطرد الأخيرة لضباط المخابرات الروسية من قبل شركائنا في أوروبا وحول العالم. وكما أوضح شركاؤنا، تأتي هذه الإجراءات ردًا على أنشطة هؤلاء الأفراد، والتي تتعارض مع وضعهم الدبلوماسي، وعدوان الاتحاد الروسي في أوكرانيا".وتابع البيان أن "الولايات المتحدة تلتزم بالعمل مع حلفائنا وشركائنا لمواصلة الضغط على الاتحاد الروسي وحماية مصالحنا الوطنية المشتركة من تصرفات الاتحاد الروسي".هذا ووصفت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الثلاثاء، قرار السلطات الهولندية طرد 17 دبلوماسيا روسيا بالقرار "التعسفي".وقالت زاخاروفا في تعليق رسمي إنه "تقع المسؤولية الكاملة عن نتائج هذا التعسف على عاتق السلطات الهولندية".وأضافت أن "هذه الخطوة غير الودية تشهد على الغياب للاهتمام بالحفاظ على قنوات دبلوماسية طبيعية للتواصل مع روسيا لدى سلطات البلاد".كما علقت زاخاروفا على طرد السلطات البلجيكية لـ 21 دبلوماسيا روسيا وقالت، أنه "في 29 آذار/ مارس، أعلنت وزارة الخارجية البلجيكية طرد 21 دبلوماسيًا روسيًا من البلاد. نحن نعتبر هذا القرار بمثابة ضربة موجّهة لأسس العلاقات الدبلوماسية مع روسيا. بالطبع، هذه الخطوة غير الودية لن تمر بدون رد".وتأتي هذه الإجراءات بينما تتواصل العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير الماضي، في أوكرانيا، لحماية سكان إقليم دونباس، ونزع سلاح كييف، والقضاء على المجموعات النازية والقومية المتطرفة.

https://arabic.sputniknews.com/20220329/زاخاروفا-تصف-قرار-هولندا-طرد-17-دبلوماسيا-روسيا-بـ-التعسفي-1060622456.html

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روسيا