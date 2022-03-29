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Курсанты академии МЧС ДНР осматривают разрушенные дома в Волновахе - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220329/واشنطن-ترحب-بقرار-دول-أوروبية-طرد-دبلوماسيين-روس-1060631173.html
واشنطن ترحب بقرار دول أوروبية طرد دبلوماسيين روس
واشنطن ترحب بقرار دول أوروبية طرد دبلوماسيين روس
أعربت الخارجية الأمريكية، عن ترحيبها بقرار 4 دول أوروبية طرد دبلوماسيين روس بتهمة "تهديد الأمن القومي"، لافتة إلى أن الولايات المتحدة تواصل الضغط على موسكو. 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T23:27+0000
2022-03-29T23:27+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان، اليوم الأربعاء إن "الولايات المتحدة تشيد بعمليات الطرد الأخيرة لضباط المخابرات الروسية من قبل شركائنا في أوروبا وحول العالم. وكما أوضح شركاؤنا، تأتي هذه الإجراءات ردًا على أنشطة هؤلاء الأفراد، والتي تتعارض مع وضعهم الدبلوماسي، وعدوان الاتحاد الروسي في أوكرانيا".وتابع البيان أن "الولايات المتحدة تلتزم بالعمل مع حلفائنا وشركائنا لمواصلة الضغط على الاتحاد الروسي وحماية مصالحنا الوطنية المشتركة من تصرفات الاتحاد الروسي".هذا ووصفت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الثلاثاء، قرار السلطات الهولندية طرد 17 دبلوماسيا روسيا بالقرار "التعسفي".وقالت زاخاروفا في تعليق رسمي إنه "تقع المسؤولية الكاملة عن نتائج هذا التعسف على عاتق السلطات الهولندية".وأضافت أن "هذه الخطوة غير الودية تشهد على الغياب للاهتمام بالحفاظ على قنوات دبلوماسية طبيعية للتواصل مع روسيا لدى سلطات البلاد".كما علقت زاخاروفا على طرد السلطات البلجيكية لـ 21 دبلوماسيا روسيا وقالت، أنه "في 29 آذار/ مارس، أعلنت وزارة الخارجية البلجيكية طرد 21 دبلوماسيًا روسيًا من البلاد. نحن نعتبر هذا القرار بمثابة ضربة موجّهة لأسس العلاقات الدبلوماسية مع روسيا. بالطبع، هذه الخطوة غير الودية لن تمر بدون رد".وتأتي هذه الإجراءات بينما تتواصل العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير الماضي، في أوكرانيا، لحماية سكان إقليم دونباس، ونزع سلاح كييف، والقضاء على المجموعات النازية والقومية المتطرفة.
https://arabic.sputniknews.com/20220329/زاخاروفا-تصف-قرار-هولندا-طرد-17-دبلوماسيا-روسيا-بـ-التعسفي-1060622456.html
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روسيا

واشنطن ترحب بقرار دول أوروبية طرد دبلوماسيين روس

23:27 GMT 29.03.2022
© AFP 2022وزارة الخارجية الأمريكية
وزارة الخارجية الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2022
© AFP 2022
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أعربت الخارجية الأمريكية، عن ترحيبها بقرار 4 دول أوروبية طرد دبلوماسيين روس بتهمة "تهديد الأمن القومي"، لافتة إلى أن الولايات المتحدة تواصل الضغط على موسكو.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان، اليوم الأربعاء إن "الولايات المتحدة تشيد بعمليات الطرد الأخيرة لضباط المخابرات الروسية من قبل شركائنا في أوروبا وحول العالم. وكما أوضح شركاؤنا، تأتي هذه الإجراءات ردًا على أنشطة هؤلاء الأفراد، والتي تتعارض مع وضعهم الدبلوماسي، وعدوان الاتحاد الروسي في أوكرانيا".
وتابع البيان أن "الولايات المتحدة تلتزم بالعمل مع حلفائنا وشركائنا لمواصلة الضغط على الاتحاد الروسي وحماية مصالحنا الوطنية المشتركة من تصرفات الاتحاد الروسي".
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2022
زاخاروفا تصف قرار هولندا طرد 17 دبلوماسيا روسيا بـ "التعسفي"
17:02 GMT
هذا ووصفت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الثلاثاء، قرار السلطات الهولندية طرد 17 دبلوماسيا روسيا بالقرار "التعسفي".
وقالت زاخاروفا في تعليق رسمي إنه "تقع المسؤولية الكاملة عن نتائج هذا التعسف على عاتق السلطات الهولندية".
وأضافت أن "هذه الخطوة غير الودية تشهد على الغياب للاهتمام بالحفاظ على قنوات دبلوماسية طبيعية للتواصل مع روسيا لدى سلطات البلاد".
كما علقت زاخاروفا على طرد السلطات البلجيكية لـ 21 دبلوماسيا روسيا وقالت، أنه "في 29 آذار/ مارس، أعلنت وزارة الخارجية البلجيكية طرد 21 دبلوماسيًا روسيًا من البلاد. نحن نعتبر هذا القرار بمثابة ضربة موجّهة لأسس العلاقات الدبلوماسية مع روسيا. بالطبع، هذه الخطوة غير الودية لن تمر بدون رد".
وتأتي هذه الإجراءات بينما تتواصل العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير الماضي، في أوكرانيا، لحماية سكان إقليم دونباس، ونزع سلاح كييف، والقضاء على المجموعات النازية والقومية المتطرفة.
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Разрушенный дом в Мариуполе в результате обстрела - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ34 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 20:28 GMT
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