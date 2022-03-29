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Курсанты академии МЧС ДНР осматривают разрушенные дома в Волновахе - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220329/وزير-الخارجية-التركي-مفاوضات-إسطنبول-بين-روسيا-وأوكرانيا-شهدت-تقاربا-في-مواقف-الجانبين-1060612329.html
وزير الخارجية التركي: مفاوضات إسطنبول بين روسيا وأوكرانيا شهدت تقاربا في مواقف الجانبين
وزير الخارجية التركي: مفاوضات إسطنبول بين روسيا وأوكرانيا شهدت تقاربا في مواقف الجانبين
أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الثلاثاء، أن هناك تقاربا في مواقف روسيا وأوكرانيا، خلال المفاوضات التي جرت بين الجانبين في إسطنبول. 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T13:45+0000
2022-03-29T13:45+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار تركيا اليوم
روسيا
أخبار أوكرانيا
مفاوضات
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القاهرة- سبوتنيك. وقال تشاووش أوغلو، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع وفدي روسيا وأوكرانيا في اسطنبول، "يسعدنا ملاحظة تقارب مواقف موسكو وكييف".وأشار تشاووش أوغلو إلى أن الهدف الأول لكل من موسكو وكييف هو وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب، مضيفا أن الوفدين الروسي والأوكراني "اتفقا على بعض المسائل خلال مفاوضات اليوم".وسبق وأن عُقدت 3 جولات من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، على أراضي جمهورية بيلاروس، حيث تم التوصل إلى تفاهم بشأن توفير ممرات إنسانية مشتركة لإجلاء المدنيين، وإيصال المواد الغذائية والأدوية إلى المحتاجين.وعلى مدار الفترة الماضية، تبنت الدول الغربية حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا، في محاولة للضغط على موسكو لوقف العملية العسكرية، التي بدأتها في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير الماضي، لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، الشعبيتان.وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إن "الهدف من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا هو حماية الأشخاص الذين تعرضوا للإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار ثماني سنوات".
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أخبار تركيا اليوم, روسيا, أخبار أوكرانيا, مفاوضات

وزير الخارجية التركي: مفاوضات إسطنبول بين روسيا وأوكرانيا شهدت تقاربا في مواقف الجانبين

13:45 GMT 29.03.2022
© Belta / الذهاب إلى بنك الصورمفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني
مفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2022
© Belta
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أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الثلاثاء، أن هناك تقاربا في مواقف روسيا وأوكرانيا، خلال المفاوضات التي جرت بين الجانبين في إسطنبول.
القاهرة- سبوتنيك. وقال تشاووش أوغلو، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع وفدي روسيا وأوكرانيا في اسطنبول، "يسعدنا ملاحظة تقارب مواقف موسكو وكييف".
وأشار تشاووش أوغلو إلى أن الهدف الأول لكل من موسكو وكييف هو وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب، مضيفا أن الوفدين الروسي والأوكراني "اتفقا على بعض المسائل خلال مفاوضات اليوم".
ولفت وزير الخارجية التركي إلى أن "مفاوضات اليوم شهدت تحقيق التقدم الأكثر أهمية منذ بدء المحادثات الروسية الأوكرانية".
وسبق وأن عُقدت 3 جولات من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، على أراضي جمهورية بيلاروس، حيث تم التوصل إلى تفاهم بشأن توفير ممرات إنسانية مشتركة لإجلاء المدنيين، وإيصال المواد الغذائية والأدوية إلى المحتاجين.
وعلى مدار الفترة الماضية، تبنت الدول الغربية حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا، في محاولة للضغط على موسكو لوقف العملية العسكرية، التي بدأتها في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير الماضي، لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، الشعبيتان.
وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إن "الهدف من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا هو حماية الأشخاص الذين تعرضوا للإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار ثماني سنوات".
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