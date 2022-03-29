https://arabic.sputniknews.com/20220329/وزير-الداخلية-الفرنسي-يعلن-بدء-التحقيق-في-اضطرابات-ضاحية-سيفران-1060596882.html
وزير الداخلية الفرنسي يعلن بدء التحقيق في اضطرابات ضاحية سيفران
وزير الداخلية الفرنسي يعلن بدء التحقيق في اضطرابات ضاحية سيفران
قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، اليوم الثلاثاء، إن تحقيقا بدأ في الاضطرابات العنيفة التي شهدتها ضاحية سيفران في العاصمة باريس في الآونة الأخيرة... 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T08:02+0000
2022-03-29T08:02+0000
2022-03-29T08:02+0000
العالم
أخبار فرنسا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/15/1046914005_0:162:3065:1886_1920x0_80_0_0_76ede6370ddeb53822858e7d84388382.jpg
وتأتي الاضطرابات في سيفران قبل أقل من أسبوعين من موعد انتخابات الرئاسة الفرنسية والتي ستبرز خلالها مخاوف الناخبين من جرائم العنف والتوترات العرقية والإرهاب بحسب "رويترز".وقال الوزير الفرنسي على تويتر: "يجري تحقيق بشأن تدخل الشرطة بعد ظهر السبت الماضي في سيفران. جرى اعتقال 16 شخصا في مطلع الأسبوع بعد أعمال عنف وتخريب كما اعتقلت الشرطة 13 شخصا مساء أمس".وكتب ستيفان بلانشيت رئيس بلدية سيفران الواقعة إلى الشمال الشرقي من باريس على حسابه على تويتر، إن الاضطرابات اندلعت في البداية في مطلع الأسبوع بعد وفاة شخص يبلغ من العمر 33 عاما إثر إطلاق الشرطة النار عليه. وذكرت تقارير إعلامية فرنسية أن الشرطة فتحت النار عليه بعد أن طاردته للاشتباه في أنه سرق سيارة، فيما أظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي شبانا يشتبكون مع الشرطة منذ مطلع الأسبوع.
https://arabic.sputniknews.com/20220327/مارين-لوبان-لن-أنافس-مرة-أخرى-إذا-خسرت-انتخابات-رئاسة-فرنسا--1060505820.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/15/1046914005_168:0:2897:2047_1920x0_80_0_0_aaf3665e594724a4f286177fd41c7baa.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار فرنسا
وزير الداخلية الفرنسي يعلن بدء التحقيق في اضطرابات ضاحية سيفران
تابعنا عبر
قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، اليوم الثلاثاء، إن تحقيقا بدأ في الاضطرابات العنيفة التي شهدتها ضاحية سيفران في العاصمة باريس في الآونة الأخيرة والتي تعرضت خلالها الشرطة لهجوم من مجموعة من الشبان.
وتأتي الاضطرابات في سيفران قبل أقل من أسبوعين من موعد انتخابات الرئاسة الفرنسية والتي ستبرز خلالها مخاوف الناخبين من جرائم العنف والتوترات العرقية والإرهاب بحسب "رويترز".
وقال الوزير الفرنسي على تويتر: "يجري تحقيق بشأن تدخل الشرطة بعد ظهر السبت الماضي في سيفران. جرى اعتقال 16 شخصا في مطلع الأسبوع بعد أعمال عنف وتخريب كما اعتقلت الشرطة 13 شخصا مساء أمس".
وكتب ستيفان بلانشيت رئيس بلدية سيفران الواقعة إلى الشمال الشرقي من باريس على حسابه على تويتر، إن الاضطرابات اندلعت في البداية في مطلع الأسبوع بعد وفاة شخص يبلغ من العمر 33 عاما إثر إطلاق الشرطة النار عليه.
وذكرت تقارير إعلامية فرنسية أن الشرطة فتحت النار عليه بعد أن طاردته للاشتباه في أنه سرق سيارة، فيما أظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي شبانا يشتبكون مع الشرطة منذ مطلع الأسبوع.