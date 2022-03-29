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وزير الداخلية الفرنسي يعلن بدء التحقيق في اضطرابات ضاحية سيفران
وزير الداخلية الفرنسي يعلن بدء التحقيق في اضطرابات ضاحية سيفران
قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، اليوم الثلاثاء، إن تحقيقا بدأ في الاضطرابات العنيفة التي شهدتها ضاحية سيفران في العاصمة باريس في الآونة الأخيرة... 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T08:02+0000
2022-03-29T08:02+0000
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وتأتي الاضطرابات في سيفران قبل أقل من أسبوعين من موعد انتخابات الرئاسة الفرنسية والتي ستبرز خلالها مخاوف الناخبين من جرائم العنف والتوترات العرقية والإرهاب بحسب "رويترز".وقال الوزير الفرنسي على تويتر: "يجري تحقيق بشأن تدخل الشرطة بعد ظهر السبت الماضي في سيفران. جرى اعتقال 16 شخصا في مطلع الأسبوع بعد أعمال عنف وتخريب كما اعتقلت الشرطة 13 شخصا مساء أمس".وكتب ستيفان بلانشيت رئيس بلدية سيفران الواقعة إلى الشمال الشرقي من باريس على حسابه على تويتر، إن الاضطرابات اندلعت في البداية في مطلع الأسبوع بعد وفاة شخص يبلغ من العمر 33 عاما إثر إطلاق الشرطة النار عليه. وذكرت تقارير إعلامية فرنسية أن الشرطة فتحت النار عليه بعد أن طاردته للاشتباه في أنه سرق سيارة، فيما أظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي شبانا يشتبكون مع الشرطة منذ مطلع الأسبوع.
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العالم, أخبار فرنسا

وزير الداخلية الفرنسي يعلن بدء التحقيق في اضطرابات ضاحية سيفران

08:02 GMT 29.03.2022
© REUTERS / GONZALO FUENTESوزير الداخلية الفرنسي جيرارلد دارمانين
وزير الداخلية الفرنسي جيرارلد دارمانين - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2022
© REUTERS / GONZALO FUENTES
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قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، اليوم الثلاثاء، إن تحقيقا بدأ في الاضطرابات العنيفة التي شهدتها ضاحية سيفران في العاصمة باريس في الآونة الأخيرة والتي تعرضت خلالها الشرطة لهجوم من مجموعة من الشبان.
وتأتي الاضطرابات في سيفران قبل أقل من أسبوعين من موعد انتخابات الرئاسة الفرنسية والتي ستبرز خلالها مخاوف الناخبين من جرائم العنف والتوترات العرقية والإرهاب بحسب "رويترز".

وقال الوزير الفرنسي على تويتر: "يجري تحقيق بشأن تدخل الشرطة بعد ظهر السبت الماضي في سيفران. جرى اعتقال 16 شخصا في مطلع الأسبوع بعد أعمال عنف وتخريب كما اعتقلت الشرطة 13 شخصا مساء أمس".
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وكتب ستيفان بلانشيت رئيس بلدية سيفران الواقعة إلى الشمال الشرقي من باريس على حسابه على تويتر، إن الاضطرابات اندلعت في البداية في مطلع الأسبوع بعد وفاة شخص يبلغ من العمر 33 عاما إثر إطلاق الشرطة النار عليه.
وذكرت تقارير إعلامية فرنسية أن الشرطة فتحت النار عليه بعد أن طاردته للاشتباه في أنه سرق سيارة، فيما أظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي شبانا يشتبكون مع الشرطة منذ مطلع الأسبوع.
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