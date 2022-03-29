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وزير الدفاع الإسرائيلي يلتقي عاهل الأردن في قصره بعمان.. صور
وزير الدفاع الإسرائيلي يلتقي عاهل الأردن في قصره بعمان.. صور
التقى وزير الدفاع الإسرائيلي بينيت غانتس، اليوم الثلاثاء، عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني في قصره بعمان. 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T11:58+0000
2022-03-29T11:58+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
بيني غانتس
ملك الأردن عبدالله الثاني
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وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية إن الاجتماع تناول التوترات الأمنية قبيل حلول شهر رمضان الذي سيبدأ خلال الأيام المقبلة.وأكد غانتس للملك "أهمية الحفاظ على الاستقرار والهدوء، وضرورة محاربة الإرهاب خاصة ضد داعش".وعقد الاجتماع بالتنسيق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، وفق القناة.في الاجتماع، حدد غانتس الخطوات التي ستتخذها إسرائيل "للحفاظ على حرية العبادة في القدس والضفة العربية وأهمية التنسيق الأمني".بالإضافة إلى ذلك، ناقش الاثنان "خطوات مدنية إضافية لصالح تحسين حياة الفلسطينيين مع الحفاظ على المصالح الأمنية لإسرائيل".وهذا هو اللقاء الثاني بين غانتس والملك عبد الله هذا العام، وعقد الاجتماع السابق في يناير/كانون الثاني الماضي.وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، كشفت القناة ذاتها، أن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومر بارليف زار الأردن سرا الأسبوع الماضي.وقالت قناة "كان" إن بارليف سافر إلى الأردن لبحث "التسهيلات" التي ستمنحها إسرائيل للفلسطينيين في الضفة الغربية لاسيما في القدس الشرقية خلال شهر رمضان.وقالت إن بارليف التقى في عمان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، مضيفة بالقول: "طلب الأردنيون سلسلة من التسهيلات وناقشوا عملية دخول الفلسطينيين إلى الحرم القدسي".وأضافت القناة أن الأردنيين سعوا إلى زيادة قوة الوقف الإسلامي في منطقة الحرم القدسي، لافتة إلى أن بارليف وافق على توسيع نطاق "الوقف"، مقابل إبعاد أعضائه "الإشكاليين".وتابعت: "كما وافق الوزير بارليف على لصق سجاد جديد بمنطقة المساجد بالحرم القدسي بناء على طلب ملك الأردن".ويشرف الأردن على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس الشرقية بموجب الوصاية الهاشمية بناء على اتفاقتين سابقتين مع إسرائيل وفلسطين.وتخشى إسرائيل الرسمية من تدهور الأوضاع الأمنية في القدس خلال شهر رمضان الذي يتخلله عيد الفصح اليهودي (15-22 أبريل/نيسان) وسط تخطيط جماعات استيطانية لتنفيذ اقتحامات جماعية للمسجد الأقصى.
إسرائيل
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بيني غانتس, ملك الأردن عبدالله الثاني

وزير الدفاع الإسرائيلي يلتقي عاهل الأردن في قصره بعمان.. صور

11:58 GMT 29.03.2022
© REUTERS / POOLوزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس عقب تصاعد التوتر العسكري على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، لبنان، إسرائيل 27 يوليو 2020
وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس عقب تصاعد التوتر العسكري على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، لبنان، إسرائيل 27 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2022
© REUTERS / POOL
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التقى وزير الدفاع الإسرائيلي بينيت غانتس، اليوم الثلاثاء، عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني في قصره بعمان.
وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية إن الاجتماع تناول التوترات الأمنية قبيل حلول شهر رمضان الذي سيبدأ خلال الأيام المقبلة.
وأكد غانتس للملك "أهمية الحفاظ على الاستقرار والهدوء، وضرورة محاربة الإرهاب خاصة ضد داعش".
وعقد الاجتماع بالتنسيق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، وفق القناة.
في الاجتماع، حدد غانتس الخطوات التي ستتخذها إسرائيل "للحفاظ على حرية العبادة في القدس والضفة العربية وأهمية التنسيق الأمني".
بالإضافة إلى ذلك، ناقش الاثنان "خطوات مدنية إضافية لصالح تحسين حياة الفلسطينيين مع الحفاظ على المصالح الأمنية لإسرائيل".
وهذا هو اللقاء الثاني بين غانتس والملك عبد الله هذا العام، وعقد الاجتماع السابق في يناير/كانون الثاني الماضي.
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، كشفت القناة ذاتها، أن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومر بارليف زار الأردن سرا الأسبوع الماضي.
وقالت قناة "كان" إن بارليف سافر إلى الأردن لبحث "التسهيلات" التي ستمنحها إسرائيل للفلسطينيين في الضفة الغربية لاسيما في القدس الشرقية خلال شهر رمضان.
وقالت إن بارليف التقى في عمان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، مضيفة بالقول: "طلب الأردنيون سلسلة من التسهيلات وناقشوا عملية دخول الفلسطينيين إلى الحرم القدسي".
وأضافت القناة أن الأردنيين سعوا إلى زيادة قوة الوقف الإسلامي في منطقة الحرم القدسي، لافتة إلى أن بارليف وافق على توسيع نطاق "الوقف"، مقابل إبعاد أعضائه "الإشكاليين".
وتابعت: "كما وافق الوزير بارليف على لصق سجاد جديد بمنطقة المساجد بالحرم القدسي بناء على طلب ملك الأردن".
ويشرف الأردن على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس الشرقية بموجب الوصاية الهاشمية بناء على اتفاقتين سابقتين مع إسرائيل وفلسطين.
وتخشى إسرائيل الرسمية من تدهور الأوضاع الأمنية في القدس خلال شهر رمضان الذي يتخلله عيد الفصح اليهودي (15-22 أبريل/نيسان) وسط تخطيط جماعات استيطانية لتنفيذ اقتحامات جماعية للمسجد الأقصى.
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