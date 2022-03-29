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وزير الدفاع الروسي: اكتملت أهداف المرحلة الأولى.. والقادم هو تحرير دونباس
وزير الدفاع الروسي: اكتملت أهداف المرحلة الأولى.. والقادم هو تحرير دونباس
أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أن أهداف المرحلة الأولى للعملية العسكرية الخاصة قد اكتملت، مشيرا إلى أن القادم هو التركيز على تحرير إقليم... 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T10:37+0000
2022-03-29T10:37+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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ووفقا لكلمته التي ألقاها في اجتماع مع قيادات عسكرية روسية، قال شويغو عبر تقنية الفيديو: "أولاً، فيما يتعلق بمسار العملية العسكرية الخاصة للقوات المسلحة الروسية على أراضي أوكرانيا، بوجه عام، تم الانتهاء من المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية، حيث جرى خفض الإمكانات القتالية للقوات المسلحة الأوكرانية بشكل كبير، ما يسمح لنا بتركيز الاهتمام الرئيسي والجهود الرئيسية لتحقيق الهدف الرئيسي وهو تحرير دونباس".وأكد أن "القوات المسلحة الأوكرانية تعرضت لأضرار جسيمة"، لافتا إلى أن القوات الجوية ونظام الدفاع الجوي الأوكراني، "تم تدميره عمليا".وتتواصل، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، العملية العسكرية في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بحماية سكان دونباس (لوغانسك ودونيتسك) من بطش القوات الأوكرانية، والقضاء على التوجهات النازية في هذا البلد، ووقف عمليات ضخ السلاح الغربي فيه.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220328/الدفاع-الروسية-تعلن-خسائر-أوكرانيا-العسكرية-منذ-بدء-العملية-1060581429.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا

وزير الدفاع الروسي: اكتملت أهداف المرحلة الأولى.. والقادم هو تحرير دونباس

10:37 GMT 29.03.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الذهاب إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أن أهداف المرحلة الأولى للعملية العسكرية الخاصة قد اكتملت، مشيرا إلى أن القادم هو التركيز على تحرير إقليم دونباس.
ووفقا لكلمته التي ألقاها في اجتماع مع قيادات عسكرية روسية، قال شويغو عبر تقنية الفيديو: "أولاً، فيما يتعلق بمسار العملية العسكرية الخاصة للقوات المسلحة الروسية على أراضي أوكرانيا، بوجه عام، تم الانتهاء من المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية، حيث جرى خفض الإمكانات القتالية للقوات المسلحة الأوكرانية بشكل كبير، ما يسمح لنا بتركيز الاهتمام الرئيسي والجهود الرئيسية لتحقيق الهدف الرئيسي وهو تحرير دونباس".
المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2022
الدفاع الروسية تعلن خسائر أوكرانيا العسكرية منذ بدء العملية
أمس, 17:00 GMT
وأكد أن "القوات المسلحة الأوكرانية تعرضت لأضرار جسيمة"، لافتا إلى أن القوات الجوية ونظام الدفاع الجوي الأوكراني، "تم تدميره عمليا".

ودلل على ذلك بأن 123 طائرة تم تدميرها من أصل 152، وكذلك تم تدمير 77 مروحية من أصل 149، وأيضا تم تدمير 152 نظام دفاع جوي بعيد المدى ومتوسط المدى من أصل 180، مؤكدا أنه لم يعد هناك شيء اسمه القوات الجوية الأوكرانية.

وتتواصل، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، العملية العسكرية في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بحماية سكان دونباس (لوغانسك ودونيتسك) من بطش القوات الأوكرانية، والقضاء على التوجهات النازية في هذا البلد، ووقف عمليات ضخ السلاح الغربي فيه.
ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح؛ دون المساس بالسكان المدنيين.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
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Разрушенный дом в Мариуполе в результате обстрела - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ34 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:44 GMT
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