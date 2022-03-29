https://arabic.sputniknews.com/20220329/وزير-الطاقة-الإماراتي-يمكن-للبلدان-أن-تختار-من-أين-تشتري-الموارد-ولا-يمكننا-أن-نتخذ-القرارات-للعالم-1060594051.html
وزير الطاقة الإماراتي: يمكن للبلدان أن تختار من أين تشتري الموارد ولا يمكننا أن نتخذ القرارات للعالم
وزير الطاقة الإماراتي: يمكن للبلدان أن تختار من أين تشتري الموارد ولا يمكننا أن نتخذ القرارات للعالم
قال سهيل المزروعي، وزير الطاقة الإماراتي، أن المنطقة تتعرض لهجمات من المنظمات الإرهابية ويجب أن يتوقف ذلك إذا كنا سنلتزم بتطوير المزيد من الموارد في المستقبل. 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T07:13+0000
2022-03-29T07:13+0000
2022-03-29T07:13+0000
أسعار النفط اليوم
اقتصاد
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وشدد المزروعي على أن بلاده جزء من "أوبك+"، وترى حكمة في الالتزام بقرارات المنظمة، بما يضمن توازن السوق، مشيرا في ذلك المسار إلى أنه لا يمكن الضغط على بعض الشركاء خارج "أوبك+"، ويمكن للبلدان أن تختار من أين تشتري الموارد ولا يمكننا أن نتخذ القرارات للعالم، بحسب ما نشر موقع "العين" الإماراتي.وأكد سهيل المزروعي أن أمن إمدادات الطاقة يشكل أولوية، وجميع شركاء "أوبك+" يحاولون الحفاظ على النظام وتوفير الموارد في السوق.وأشار وزير الطاقة الإماراتي إلى أن "أوبك+" ستعقد اجتماعها بنهاية شهر مارس/آذار الحالي، الذي يتطلع إلى النتائج التي تحقق التوازن بين العرض والطلب.وأضاف، هدفنا هو تهدئة السوق وتوفير الكميات وإذا طلبنا من أحد المغادرة فسنرفع الأسعار وهو ما يتعارض مع ما يريده المستهلكون.وأشار إلى أن الأحداث الجيوسياسية التي يشهدها العالم تؤثر على كامل سلاسل الإمداد، إضافة إلى ارتفاع أسعار الغذاء والسلع الأساسية على مستوى العالم، ومضيفاً أن كثيراً من دول العالم سوف تتأثر، إذا لم يوجد حل سلمي بالمفاوضات والتفاهمات جراء الأحداث العالمية الراهنة.هذا وأعلن وزير الصناعة الإماراتي، مدير شركة بترول أبوظبي "أدنوك"، سلطان أحمد الجابر، أن بلاده قامت برفع إنتاج الغاز بنسبة 30%، وذلك لتعزيز صادرات الغاز الطبيعي المسال.ونقلت وكالة "رويترز" تصريحات الجابر الذي قال إن بلاده زادت من إنتاج الغاز، وذلك لتعزيز صادرات الغاز الطبيعي المسال، مشيرا إلى أن الكمية الزائدة تبلغ 30%.
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أسعار النفط اليوم, اقتصاد
وزير الطاقة الإماراتي: يمكن للبلدان أن تختار من أين تشتري الموارد ولا يمكننا أن نتخذ القرارات للعالم
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قال سهيل المزروعي، وزير الطاقة الإماراتي، أن المنطقة تتعرض لهجمات من المنظمات الإرهابية ويجب أن يتوقف ذلك إذا كنا سنلتزم بتطوير المزيد من الموارد في المستقبل.
وشدد المزروعي على أن بلاده جزء من "أوبك+"، وترى حكمة في الالتزام بقرارات المنظمة، بما يضمن توازن السوق، مشيرا في ذلك المسار إلى أنه لا يمكن الضغط على بعض الشركاء خارج "أوبك+"، ويمكن للبلدان أن تختار من أين تشتري الموارد ولا يمكننا أن نتخذ القرارات للعالم، بحسب ما نشر موقع
"العين" الإماراتي.
وأكد سهيل المزروعي أن أمن إمدادات الطاقة يشكل أولوية، وجميع شركاء "أوبك+" يحاولون الحفاظ على النظام وتوفير الموارد في السوق.
وأشار وزير الطاقة الإماراتي إلى أن "أوبك+" ستعقد اجتماعها بنهاية شهر مارس/آذار الحالي، الذي يتطلع إلى النتائج التي تحقق التوازن بين العرض والطلب.
وأضاف المزروعي، فعاليات القمة العالمية للحكومات، أن "أوبك+" منظمة غير سياسية، تنظر إلى العرض والطلب، وقال: "لا نستطيع معاملة الدول المنتجة للنفط داخل المنظمة معاملة سياسية، ما من شأنه أن يؤثر على استقرار السوق".
وأضاف، هدفنا هو تهدئة السوق وتوفير الكميات وإذا طلبنا من أحد المغادرة فسنرفع الأسعار وهو ما يتعارض مع ما يريده المستهلكون.
وقال: "من الضروري عدم حجب النفط من أي دولة، كون العالم في حاجة ماسّة إلى هذه الكميات النفطية"، داعياً دول العالم إلى التحلي بالحكمة في التعامل مع ملف الطاقة، بما لا يؤثر على ارتفاع الأسعار عالمياً إلى مستويات قياسية جديدة.
وأشار إلى أن الأحداث الجيوسياسية التي يشهدها العالم تؤثر على كامل سلاسل الإمداد
، إضافة إلى ارتفاع أسعار الغذاء والسلع الأساسية على مستوى العالم، ومضيفاً أن كثيراً من دول العالم سوف تتأثر، إذا لم يوجد حل سلمي بالمفاوضات والتفاهمات جراء الأحداث العالمية الراهنة.
هذا وأعلن وزير الصناعة الإماراتي، مدير شركة بترول أبوظبي "أدنوك"، سلطان أحمد الجابر، أن بلاده قامت برفع إنتاج الغاز بنسبة 30%، وذلك لتعزيز صادرات الغاز الطبيعي المسال.
ونقلت وكالة "رويترز" تصريحات الجابر الذي قال إن بلاده زادت من إنتاج الغاز، وذلك لتعزيز صادرات الغاز الطبيعي المسال، مشيرا إلى أن الكمية الزائدة تبلغ 30%.