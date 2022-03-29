https://arabic.sputniknews.com/20220329/وزير-الطاقة-الإماراتي-يمكن-للبلدان-أن-تختار-من-أين-تشتري-الموارد-ولا-يمكننا-أن-نتخذ-القرارات-للعالم-1060594051.html

وزير الطاقة الإماراتي: يمكن للبلدان أن تختار من أين تشتري الموارد ولا يمكننا أن نتخذ القرارات للعالم

وزير الطاقة الإماراتي: يمكن للبلدان أن تختار من أين تشتري الموارد ولا يمكننا أن نتخذ القرارات للعالم

قال سهيل المزروعي، وزير الطاقة الإماراتي، أن المنطقة تتعرض لهجمات من المنظمات الإرهابية ويجب أن يتوقف ذلك إذا كنا سنلتزم بتطوير المزيد من الموارد في المستقبل. 29.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-29T07:13+0000

2022-03-29T07:13+0000

2022-03-29T07:13+0000

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وشدد المزروعي على أن بلاده جزء من "أوبك+"، وترى حكمة في الالتزام بقرارات المنظمة، بما يضمن توازن السوق، مشيرا في ذلك المسار إلى أنه لا يمكن الضغط على بعض الشركاء خارج "أوبك+"، ويمكن للبلدان أن تختار من أين تشتري الموارد ولا يمكننا أن نتخذ القرارات للعالم، بحسب ما نشر موقع "العين" الإماراتي.وأكد سهيل المزروعي أن أمن إمدادات الطاقة يشكل أولوية، وجميع شركاء "أوبك+" يحاولون الحفاظ على النظام وتوفير الموارد في السوق.وأشار وزير الطاقة الإماراتي إلى أن "أوبك+" ستعقد اجتماعها بنهاية شهر مارس/آذار الحالي، الذي يتطلع إلى النتائج التي تحقق التوازن بين العرض والطلب.وأضاف، هدفنا هو تهدئة السوق وتوفير الكميات وإذا طلبنا من أحد المغادرة فسنرفع الأسعار وهو ما يتعارض مع ما يريده المستهلكون.وأشار إلى أن الأحداث الجيوسياسية التي يشهدها العالم تؤثر على كامل سلاسل الإمداد، إضافة إلى ارتفاع أسعار الغذاء والسلع الأساسية على مستوى العالم، ومضيفاً أن كثيراً من دول العالم سوف تتأثر، إذا لم يوجد حل سلمي بالمفاوضات والتفاهمات جراء الأحداث العالمية الراهنة.هذا وأعلن وزير الصناعة الإماراتي، مدير شركة بترول أبوظبي "أدنوك"، سلطان أحمد الجابر، أن بلاده قامت برفع إنتاج الغاز بنسبة 30%، وذلك لتعزيز صادرات الغاز الطبيعي المسال.ونقلت وكالة "رويترز" تصريحات الجابر الذي قال إن بلاده زادت من إنتاج الغاز، وذلك لتعزيز صادرات الغاز الطبيعي المسال، مشيرا إلى أن الكمية الزائدة تبلغ 30%.

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