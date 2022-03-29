https://arabic.sputniknews.com/20220329/وزير-الطاقة-السعودي-روسيا-تساهم-بـ10-من-الاستهلاك-العالمي-ولا-يجب-أن-تتأثر-الإمدادات-1060598568.html
وزير الطاقة السعودي: روسيا تساهم بـ10% من الاستهلاك العالمي ولا يجب أن تتأثر الإمدادات
وزير الطاقة السعودي: روسيا تساهم بـ10% من الاستهلاك العالمي ولا يجب أن تتأثر الإمدادات
أكد وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، اليوم الثلاثاء، إن الاقتصاد العالمي سيعاني كثيرا، إذا ما تعرضت إمدادات الطاقة إلى تهديد. 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T09:16+0000
2022-03-29T09:16+0000
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وتابع الوزير في منتدى عن الطاقة إن أمن الإمدادات يمثل أولوية الآن وبعض الدول تتجاهل مسألة القدرة على تحمل تكاليف الطاقة، حسب وكالة "رويترز".واعتبر عبد العزيز بن سلمان، أن السبب في استمرار أوبك وأوبك+ هو أن تلك المسائل -أي أمن الإمدادات- تتم مناقشتها وفق نهج يشهد تركيزا أكثر بكثير على المسائل العامة الجيدة بعيدا عن السياسة. ويرى وزير الطاقة السعودي، أن روسيا تمد العالم بنحو 10% من استهلاك الطاقة وهي "مساهمة كبيرة" على حد قوله، وأن العالم سيتأثر كثيرا إذا ما تأثرت هذه الإمدادات.وأشار الوزير إلى أنه يجب على الجميع الوفاء بتعهداته، وأنه لا ينبغي للولايات المتحدة أن تملي السياسات.وأكد الوزير أن بيان السعودية الأسبوع الماضي كان واضحا بخصوص عدم تحملها مسؤولية أمن الإمدادات وزير الطاقة السعودي: المنطقة تواجه مخاطر متعددة.
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أخبار السعودية اليوم, السعودية
وزير الطاقة السعودي: روسيا تساهم بـ10% من الاستهلاك العالمي ولا يجب أن تتأثر الإمدادات
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أكد وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، اليوم الثلاثاء، إن الاقتصاد العالمي سيعاني كثيرا، إذا ما تعرضت إمدادات الطاقة إلى تهديد.
وتابع الوزير في منتدى عن الطاقة إن أمن الإمدادات يمثل أولوية الآن وبعض الدول تتجاهل مسألة القدرة على تحمل تكاليف الطاقة، حسب وكالة "رويترز".
واعتبر عبد العزيز بن سلمان، أن السبب في استمرار أوبك وأوبك+ هو أن تلك المسائل -أي أمن الإمدادات- تتم مناقشتها وفق نهج يشهد تركيزا أكثر بكثير على المسائل العامة الجيدة بعيدا عن السياسة.
ويرى وزير الطاقة السعودي
، أن روسيا تمد العالم بنحو 10% من استهلاك الطاقة وهي "مساهمة كبيرة" على حد قوله، وأن العالم سيتأثر كثيرا إذا ما تأثرت هذه الإمدادات.
وأشار الوزير إلى أنه يجب على الجميع الوفاء بتعهداته، وأنه لا ينبغي للولايات المتحدة أن تملي السياسات.
وأكد الوزير أن بيان السعودية الأسبوع الماضي كان واضحا بخصوص عدم تحملها مسؤولية أمن الإمدادات وزير الطاقة السعودي: المنطقة تواجه مخاطر متعددة.