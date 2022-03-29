https://arabic.sputniknews.com/20220329/وزير-خارجية-اليمن-يدعو-أنصار-الله-لوقف-شامل-لإطلاق-النار-في-البلاد-1060616092.html

وزير خارجية اليمن يدعو "أنصار الله" لوقف شامل لإطلاق النار في البلاد

وزير خارجية اليمن يدعو "أنصار الله" لوقف شامل لإطلاق النار في البلاد

دعا وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، اليوم الثلاثاء، جماعة "أنصار الله"، إلى التعاطي المسؤول مع دعوة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإخراج اليمن من... 29.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-29T15:08+0000

2022-03-29T15:08+0000

2022-03-29T15:08+0000

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القاهرة – سبوتنيك. وقال ابن مبارك، في تصريح صحفي عقب لقائه في الرياض المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، نقلته عنه وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، إن "الحكومة اليمنية رحبت بالجهود الصادقة والساعية لإنهاء الانقلاب الحوثي على الدولة وتحقيق السلام".وأضاف: "هذا موقف الحكومة الدائم من كل الدعوات الأممية والإقليمية والتي كان آخرها المبادرة السعودية التي كانت واضحة في الدعوة لوقف شامل لإطلاق النار".وذكر وزير الخارجية اليمني أن "الحكومة انخرطت في نقاشات جادة وإيجابية مع المبعوث الأممي لليمن منذ الوهلة الأولى لتعيينه بغرض الوصول لمقاربة تضمن وقف شامل لإطلاق النار ومعالجة حقيقية لكافة القضايا الإنسانية".وبشأن مبادرة جماعة أنصار الله بإيقاف الهجمات على المملكة العربية السعودية والجبهات الميدانية في اليمن، قال ابن مبارك: إن "هروب الانقلابيين من مواجهة تلك الاستحقاقات بإطلاق مبادرات فارغة وغير مسؤولة لا تتعاطى مع أسس المشكلة وانقلابها على الدولة يدل على عدم الجدية وعلى عدم التعامل بمسؤولية مع الأوضاع الإنسانية والاقتصادية التي فرضتها الحرب والتي تتفاقم بشكل مخيف مع الأزمات الدولية والتي ستنعكس آثارها بشكل مخيف على اليمنيين".وتابع: "الأوضاع التي تعيشها البلاد تتطلب قدرا كبيرا من الضمير الإنساني والمسئولية الأخلاقية والتوقف عن عبث المبادرات والفهلوة السياسية الفارغة".ودعا وزير الخارجية اليمني، إلى "استغلال قدوم شهر رمضان الذي تتجلى فيه معاني الرحمة والإنسانية لإيقاف نزيف الدم اليمني والتخفيف من معاناة اليمنيين الذين يدفعون ثمن هذه الحرب، وهم يستحقون العيش بسلام ورخاء".ويوم السبت الماضي، أعلن رئيس المجلس السياسي الأعلى المشكل من جماعة "أنصار الله" في صنعاء، مهدي المشاط، مبادرة أحادية الجانب لبناء الثقة مع السعودية تتضمن تعليق الضربات الصاروخية والطيران المسير وكافة الأعمال العسكرية باتجاه المملكة براً وبحراً وجواً والعمليات الهجومية في عموم الجبهات الميدانية داخل اليمن بما فيها جبهة مأرب لمدة 3 أيام.وأكد المشاط "الاستعداد لتحويل هذا الإعلان لالتزام نهائي وثابت إذا التزمت السعودية بإنهاء الحصار ووقف غاراتها على اليمن بشكل نهائي".وذكر أن المبادرة "تشمل وقف المواجهات الهجومية في عموم الجبهات الميدانية لمدة 3 أيام"، مؤكداً "الاستعداد لتحويل وقف المواجهات إلى التزام نهائي إذا أعلنت السعودية سحب جميع القوات الخارجية من أراضينا ومياهنا ووقف دعم مليشياتها المحلية في اليمن"، على حد تعبيره.وعن ملف الأسرى، قال رئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، "الاستعداد التام للإفراج عن أسرى التحالف كافة بمن فيهم شقيق هادي [في إشارة إلى اللواء ناصر منصور هادي شقيق الرئيس اليمني الأسير لدى الجماعة منذ 2015] وأسرى الميلشيات المحلية ومن الجنسيات الأخرى مقابل الإفراج الكامل عن جميع أسرانا".وتأتي مبادرة جماعة أنصار الله بعد إعلانها، يوم الجمعة الماضي، استهداف منشآت لشركة أرامكو النفطية ومصفاتين في السعودية بالصواريخ المجنحة والباليستية والطائرات المُسيرة المفخخة، ضمن عملية هجومية أسمتها "كسر الحصار الثالثة"، بررتها بأنها تأتي "ردا على استمرار الحصار وتدشينا للعام الثامن من الصمود".وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة أنصار الله أواخر 2014.وبالمقابل، تنفذ الجماعة هجمات بطائرات مُسيرة وصواريخ باليستية وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة، ومنشآت في دولة الإمارات العربية المتحدة، العضو الفاعل في التحالف.وأودى الصراع الدائر في اليمن، بحياة 377 ألف شخص، 40 في المئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, أخبار السعودية اليوم