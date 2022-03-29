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الدفاع الروسية: تم اتخاذ قرار بتقليص كبير للنشاط العسكري في اتجاهي كييف وتشيرنيهيف
Курсанты академии МЧС ДНР осматривают разрушенные дома в Волновахе - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
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روسيا: اجتماع بوتين وزيلينسكي ممكن بالتزامن مع التوقيع على الأحرف الأولى لمعاهدة السلام
روسيا: اجتماع بوتين وزيلينسكي ممكن بالتزامن مع التوقيع على الأحرف الأولى لمعاهدة السلام
قال رئيس الوفد الروسي إلى المفاوضات مع الجانب الأوكراني، فلاديمير ميدينسكي، اليوم الثلاثاء، إن روسيا اقترحت أن الاجتماع بين بوتين وزيلينسكي ممكن بالتزامن مع... 29.03.2022, سبوتنيك عربي
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العالم, روسيا

روسيا: اجتماع بوتين وزيلينسكي ممكن بالتزامن مع التوقيع على الأحرف الأولى لمعاهدة السلام

11:47 GMT 29.03.2022 (تم التحديث: 11:59 GMT 29.03.2022)
© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الذهاب إلى بنك الصور،مساعد الرئيس الروسي، فلاديمير ميدينسكي، المفاوضات بين روسيا و أوكرانيا، المفاوضات الروسية الأوكرانية، بيلوفيجسكايا بوشا، بيلاروسيا 3 مارس 2022
،مساعد الرئيس الروسي، فلاديمير ميدينسكي، المفاوضات بين روسيا و أوكرانيا، المفاوضات الروسية الأوكرانية، بيلوفيجسكايا بوشا، بيلاروسيا 3 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2022
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
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قال رئيس الوفد الروسي إلى المفاوضات مع الجانب الأوكراني، فلاديمير ميدينسكي، اليوم الثلاثاء، إن روسيا اقترحت أن الاجتماع بين بوتين وزيلينسكي ممكن بالتزامن مع التوقيع على الأحرف الأولى لمعاهدة السلام من قبل وزراء الخارجية.
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Разрушенный дом в Мариуполе в результате обстрела - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ34 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:44 GMT
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