https://arabic.sputniknews.com/20220329/وكالات-انتهاء-اليوم-الأول-من-المفاوضات-بين-وفدي-روسيا-وأوكرانيا-1060606525.html
روسيا: اجتماع بوتين وزيلينسكي ممكن بالتزامن مع التوقيع على الأحرف الأولى لمعاهدة السلام
روسيا: اجتماع بوتين وزيلينسكي ممكن بالتزامن مع التوقيع على الأحرف الأولى لمعاهدة السلام
قال رئيس الوفد الروسي إلى المفاوضات مع الجانب الأوكراني، فلاديمير ميدينسكي، اليوم الثلاثاء، إن روسيا اقترحت أن الاجتماع بين بوتين وزيلينسكي ممكن بالتزامن مع... 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T11:47+0000
2022-03-29T11:47+0000
2022-03-29T11:59+0000
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/05/1059473541_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9b6d94b71344063abd362380138c9884.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/05/1059473541_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3dcc9b21abd1564588f9da6c281b7641.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا
روسيا: اجتماع بوتين وزيلينسكي ممكن بالتزامن مع التوقيع على الأحرف الأولى لمعاهدة السلام
11:47 GMT 29.03.2022 (تم التحديث: 11:59 GMT 29.03.2022) تابعنا عبر
يتبع
قال رئيس الوفد الروسي إلى المفاوضات مع الجانب الأوكراني، فلاديمير ميدينسكي، اليوم الثلاثاء، إن روسيا اقترحت أن الاجتماع بين بوتين وزيلينسكي ممكن بالتزامن مع التوقيع على الأحرف الأولى لمعاهدة السلام من قبل وزراء الخارجية.