https://arabic.sputniknews.com/20220329/-كيم-جونغ-أون-يدعو-إلى-حملة-ترويجية-للاعتماد-على-النفس-وطرد-الأرواح-الشريرة-المناهضة-للاشتراكية-1060591661.html

كيم جونغ أون يدعو إلى حملة ترويجية للاعتماد على النفس وطرد "الأرواح الشريرة المناهضة للاشتراكية"

كيم جونغ أون يدعو إلى حملة ترويجية للاعتماد على النفس وطرد "الأرواح الشريرة المناهضة للاشتراكية"

دعا زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، اليوم الثلاثاء، إلى حملة ترويجية لزيادة الدعم الشعبي للأيديولوجية التي تتبناها البلاد في الاعتماد على الذات وكذلك... 29.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-29T02:38+0000

2022-03-29T02:38+0000

2022-03-29T02:38+0000

كوريا الشمالية

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وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن كيم بعث برسالة إلى مسؤولي حزب العمال الحاكم الذين حضروا ورشة عمل يوم الاثنين كانت تهدف إلى تعزيز الدوافع نحو الاشتراكية وتنمية الابتكار في العمل الأيديولوجي للحزب، بحسب رويترز.وقال كيم في رسالته إن الحزب "يتقدم في مواجهة أصعب التحديات" وشدد على ضرورة نشر رؤيته للاعتماد على الذات.ونقلت الوكالة عنه القول "يجب أن نعتبر القوة الأيديولوجية والمعنوية لجماهير المواطنين هي السلاح الأهم كما هو الحال دائما وأن نرفعها بكل الطرق الممكنة".وقال إن نظرية الاعتماد على النفس تعني أن "ليس هناك مستحيل عندما تكون لدى المواطنين دوافع أيديولوجية".تتزايد المتاعب الاقتصادية لكوريا الشمالية وسط عقوبات على خلفية برامجها للأسلحة وكوارث طبيعية وإجراءات إغلاق مرتبطة بكوفيد-19 أدت إلى تراجع حاد في التجارة مع الصين حليفها الرئيسي وشريان الحياة لاقتصادها.وتضغط الولايات المتحدة في اتجاه تشديد العقوبات الدولية على خلفية أول تجربة كاملة تجريها بيونغ يانغ لصاروخ باليستي عابر للقارات الأسبوع الماضي، غير أن ذلك يلقى معارضة من الصين وروسيا.ولم تؤكد كوريا الشمالية أي حالات إصابة بفيروس كورونا، لكنها أغلقت الحدود وفرضت حظرا صارما على السفر وقيودا أخرى.وقالت الوكالة إن كيم قال إن:تتخذ بيونغ يانغ إجراءات للحيلولة دون تدفق محتوى الموسيقى والترفيه الكوري الجنوبي عبر الحدود الصينية، وذلك للحد مما تقول إنها مؤثرات غير اشتراكية ومعادية لها.كما دعا كيم إلى تعزيز المحتوى المرئي وشدد على أن الأفلام "من وسائل التعليم الأيديولوجي ذات التأثير الأكبر".

https://arabic.sputniknews.com/20220322/رسالة-تعزية-من-زعيم-كوريا-الشمالية-إلى-الرئيس-الصيني-في-حادث-تحطم-الطائرة-1060292943.html

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