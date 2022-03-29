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موريتانيا... رئيس الحكومة يقدم استقالته بعد انتقادات قوية من رئيس البلاد
موريتانيا... رئيس الحكومة يقدم استقالته بعد انتقادات قوية من رئيس البلاد
أعلن رئيس وزراء موريتانيا محمد ولد بلال مسعود، استقالة حكومته التي قدمها لرئيس البلاد محمد ولد الشيخ الغزواني. 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T19:35+0000
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القاهرة - سبوتنيك. ذكرت ذلك وكالة الأنباء الموريتانية، مشيرة إلى أن الغزواني استقبل رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء، بالقصر الرئاسي في نواكشوط، الذي قدم استقالته خلال اللقاء.وجاءت استقالة حكومة بلال مسعود بعد أيام، من انتقادات شديدة وجهها رئيس البلاد لأداء الحكومة.وقال الرئيس الموريتاني إن هناك اختلالات في الإدارة جعلت المواطن الموريتاني يفقد الثقة في الحكومة.يذكر أن الغزواني عين ولد مسعود رئيسا للحكومة في أغسطس/ آب 2020 خلفا لإسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا.
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موريتانيا... رئيس الحكومة يقدم استقالته بعد انتقادات قوية من رئيس البلاد

19:35 GMT 29.03.2022
© REUTERS / SIA KAMBOU المرشح ووزير الدفاع السابق في موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني
 المرشح ووزير الدفاع السابق في موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2022
© REUTERS / SIA KAMBOU
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أعلن رئيس وزراء موريتانيا محمد ولد بلال مسعود، استقالة حكومته التي قدمها لرئيس البلاد محمد ولد الشيخ الغزواني.
القاهرة - سبوتنيك. ذكرت ذلك وكالة الأنباء الموريتانية، مشيرة إلى أن الغزواني استقبل رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء، بالقصر الرئاسي في نواكشوط، الذي قدم استقالته خلال اللقاء.
نواكشوط، موريتانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2022
موريتانيا تدين الهجمات على مرافق مدنية واقتصادية سعودية
20 مارس, 21:59 GMT
وجاءت استقالة حكومة بلال مسعود بعد أيام، من انتقادات شديدة وجهها رئيس البلاد لأداء الحكومة.
وقال الرئيس الموريتاني إن هناك اختلالات في الإدارة جعلت المواطن الموريتاني يفقد الثقة في الحكومة.
يذكر أن الغزواني عين ولد مسعود رئيسا للحكومة في أغسطس/ آب 2020 خلفا لإسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا.
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