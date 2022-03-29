https://arabic.sputniknews.com/20220329/-موريتانيا-رئيس-الحكومة-يقدم-استقالته-بعد-انتقادات-قوية-من-رئيس-البلاد-1060626776.html
موريتانيا... رئيس الحكومة يقدم استقالته بعد انتقادات قوية من رئيس البلاد
موريتانيا... رئيس الحكومة يقدم استقالته بعد انتقادات قوية من رئيس البلاد
أعلن رئيس وزراء موريتانيا محمد ولد بلال مسعود، استقالة حكومته التي قدمها لرئيس البلاد محمد ولد الشيخ الغزواني. 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T19:35+0000
2022-03-29T19:35+0000
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القاهرة - سبوتنيك. ذكرت ذلك وكالة الأنباء الموريتانية، مشيرة إلى أن الغزواني استقبل رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء، بالقصر الرئاسي في نواكشوط، الذي قدم استقالته خلال اللقاء.وجاءت استقالة حكومة بلال مسعود بعد أيام، من انتقادات شديدة وجهها رئيس البلاد لأداء الحكومة.وقال الرئيس الموريتاني إن هناك اختلالات في الإدارة جعلت المواطن الموريتاني يفقد الثقة في الحكومة.يذكر أن الغزواني عين ولد مسعود رئيسا للحكومة في أغسطس/ آب 2020 خلفا لإسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا.
https://arabic.sputniknews.com/20220320/موريتانيا-تدين-الهجمات-على-مرافق-مدنية-واقتصادية-سعودية-1060150881.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن
موريتانيا... رئيس الحكومة يقدم استقالته بعد انتقادات قوية من رئيس البلاد
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أعلن رئيس وزراء موريتانيا محمد ولد بلال مسعود، استقالة حكومته التي قدمها لرئيس البلاد محمد ولد الشيخ الغزواني.
القاهرة - سبوتنيك
. ذكرت ذلك وكالة الأنباء الموريتانية، مشيرة إلى أن الغزواني استقبل رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء، بالقصر الرئاسي في نواكشوط، الذي قدم استقالته خلال اللقاء.
وجاءت استقالة حكومة بلال مسعود بعد أيام، من انتقادات شديدة وجهها رئيس البلاد لأداء الحكومة.
وقال الرئيس الموريتاني إن هناك اختلالات في الإدارة جعلت المواطن الموريتاني
يفقد الثقة في الحكومة.
يذكر أن الغزواني عين ولد مسعود رئيسا للحكومة
في أغسطس/ آب 2020 خلفا لإسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا.