https://arabic.sputniknews.com/20220329/20-ألف-شخص-يعودون-لمنازلهم-بكولورادو-الأمريكية-بعد-السيطرة-على-حرائق-الغابات-1060627106.html
20 ألف شخص يعودون لمنازلهم بكولورادو الأمريكية بعد السيطرة على حرائق الغابات
20 ألف شخص يعودون لمنازلهم بكولورادو الأمريكية بعد السيطرة على حرائق الغابات
عاد نحو 20 ألف شخص إلى منازلهم في شمال ولاية كولورادو الأمريكية، يوم الاثنين، بعد أن تمكن رجال الإطفاء من السيطرة على حرائق الغابات التي أجبرتهم على الفرار. 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T19:38+0000
2022-03-29T19:38+0000
2022-03-29T19:38+0000
حرائق الغابات
الولايات المتحدة الأمريكية
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وذكرت وكالة "أسوشيتدبرس"، اليوم الثلاثاء، أن رجال الإطفاء تمكنوا من وقف انتشار الحريق على مساحة 190 فدانا.واندلع الحريق يوم السبت في التلال المتدرجة بالقرب من مدينة بولدر على مسافة ألف ياردة من المنازل الواقعة على الطرف الغربي من المدينة الجامعية.وكان أكثر من ألف منزل قد تعرض للتدمير في هذه المنطقة بسبب حرائق الغابات المدفوعة برياح عاتية في ديسمبر/ كانون الأول.ولكن هذه المرة، لم تحل الرياح دون الاستعانة بالمروحيات في عمليات الإطفاء، ووضعت فرق الإطفاء خطوطا مقاومة للحريق بالقرب من المنازل.كانت حرائق الغابات في السابق تقع بشكل أساسي في الصيف، ولكن حاليا أصبحت تحدث على مدار العام في الغرب حيث يتنامى الطقس الجاف ودرجات الحرارة القصوى في معظم أنحاء المنطقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220307/حرائق-الغابات-تجبر-السكان-على-إخلاء-1100-منزل-بولاية-فلوريدا-1059565849.html
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حرائق الغابات, الولايات المتحدة الأمريكية
20 ألف شخص يعودون لمنازلهم بكولورادو الأمريكية بعد السيطرة على حرائق الغابات
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عاد نحو 20 ألف شخص إلى منازلهم في شمال ولاية كولورادو الأمريكية، يوم الاثنين، بعد أن تمكن رجال الإطفاء من السيطرة على حرائق الغابات التي أجبرتهم على الفرار.
وذكرت وكالة "أسوشيتدبرس"
، اليوم الثلاثاء، أن رجال الإطفاء تمكنوا من وقف انتشار الحريق على مساحة 190 فدانا.
واندلع الحريق يوم السبت في التلال المتدرجة بالقرب من مدينة بولدر على مسافة ألف ياردة من المنازل الواقعة على الطرف الغربي من المدينة الجامعية.
وكان أكثر من ألف منزل قد تعرض للتدمير في هذه المنطقة بسبب حرائق الغابات المدفوعة برياح عاتية في ديسمبر/ كانون الأول.
ولكن هذه المرة، لم تحل الرياح دون الاستعانة بالمروحيات في عمليات الإطفاء، ووضعت فرق الإطفاء خطوطا مقاومة للحريق بالقرب من المنازل.
كانت حرائق الغابات في السابق تقع بشكل أساسي في الصيف، ولكن حاليا أصبحت تحدث على مدار العام في الغرب حيث يتنامى الطقس الجاف ودرجات الحرارة القصوى في معظم أنحاء المنطقة.