5 آثار لا تصدق لتناول الشوفان يوميا وفق خبراء تغذية

ونصحوا بتجنب الشوفان الفوري أو عبوات دقيق الشوفان المنكهة والمحضرة بالسكريات المضافة، نظرا لأن المعالجة الإضافية ستقلل من فاعلية المكونات المغذية للشوفان الكامل، وفق موقع Eat This, Not That