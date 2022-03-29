https://arabic.sputniknews.com/20220329/90-دقيقة-من-المجد-محمد-صلاح-يوجه-رسالة-للمنتخب-المصري-قبل-مواجهة-السنغال-1060615701.html
"90 دقيقة من المجد"... محمد صلاح يوجه رسالة للمنتخب المصري قبل مواجهة السنغال
"90 دقيقة من المجد"... محمد صلاح يوجه رسالة للمنتخب المصري قبل مواجهة السنغال
وجه قائد المنتخب المصري، اللاعب الدولي، محمد صلاح، رسالة تحفيزية للاعبيه، قبل أن يواجهوا مساء اليوم الثلاثاء، المنتخب السنغالي في مباراة العودة بتصفيات... 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T14:59+0000
2022-03-29T14:59+0000
2022-03-29T14:59+0000
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وأكد صلاح في أكثر من جلسة عقدها مع لاعبي المنتخب أن "أمامهم 90 دقيقة من أجل كتابة المجد والتأهل لكأس العالم"، وفقا لصحيفة "اليوم السابع" المصرية.وأكد نجم فريق "ليفربول" الإنجليزي للاعبين أن قدراتهم الفنية وإمكانياتهم وخبراتهم تؤهلهم للتعامل بشكل جيد مع مباراة اليوم، خاصة وأن المنتخب المصري فاز على السنغال بهدف نظيف بالقاهرة في مباراة الذهاب، وهي نتيجة قوية تدعم الفراعنة في مباراة الليلة الحاسمة، والمقامة على ملعب أولمبي الجديد بالعاصمة السنغالية داكار.وفاز المنتخب المصري، يوم الجمعة الماضي، بهدف دون رد في المباراة التي جمعته على استاد القاهرة الدولي مع نظيره السنغالي، في ذهاب المرحلة النهائية لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.وأهدى مدافع أسود التيرانجا ساليو سيسيه هدفا للفراعنة في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة، مسجلا في مرمى فريقه بالخطأ، بعدما ارتدت كرة محمد صلاح في العارضة وارتطمت بقدمه لتسكن شباك ميندى حارس السنغال.ونشر الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم على "فيسبوك"، صورا للجماهير المصرية وهي تستعد لدعم منتخبهم في داكار. ووصل وزير الشباب والرياض المصري، الدكتور أشرف صبحي، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة السنغالية داكار لحضور المباراة المرتقبة بين منتخبى مصر والسنغال، ضمن المرحلة النهائية للتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم لكرة القدم.وأعرب صبحي عن "تمنياته بالتوفيق للاعبين والجهاز الفني فى مباراة اليوم وتحقيق الفوز، وإسعاد الجماهير المصرية التى تنتظر تواجد المنتخب فى كأس العالم 2022 المقام في قطر"، وفقا لبيان رسمي.
https://arabic.sputniknews.com/20220327/اتحاد-الكرة-المصري-يكشف-حقيقة-إصابة-محمد-صلاح-قبل-موقعة-السنغال-فيديو-1060542079.html
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بطولة كأس العالم 2022, رياضة, مصر, أخبار مصر الآن, مجتمع, السنغال
"90 دقيقة من المجد"... محمد صلاح يوجه رسالة للمنتخب المصري قبل مواجهة السنغال
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وجه قائد المنتخب المصري، اللاعب الدولي، محمد صلاح، رسالة تحفيزية للاعبيه، قبل أن يواجهوا مساء اليوم الثلاثاء، المنتخب السنغالي في مباراة العودة بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.
وأكد صلاح في أكثر من جلسة عقدها مع لاعبي المنتخب أن "أمامهم 90 دقيقة من أجل كتابة المجد والتأهل لكأس العالم"، وفقا لصحيفة "اليوم السابع"
المصرية.
وأكد نجم فريق "ليفربول" الإنجليزي للاعبين أن قدراتهم الفنية وإمكانياتهم وخبراتهم تؤهلهم للتعامل بشكل جيد مع مباراة اليوم، خاصة وأن المنتخب المصري فاز على السنغال بهدف نظيف بالقاهرة في مباراة الذهاب، وهي نتيجة قوية تدعم الفراعنة في مباراة الليلة الحاسمة، والمقامة على ملعب أولمبي الجديد بالعاصمة السنغالية داكار.
وفاز المنتخب المصري، يوم الجمعة الماضي، بهدف دون رد في المباراة التي جمعته على استاد القاهرة الدولي مع نظيره السنغالي، في ذهاب المرحلة النهائية لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.
وأهدى مدافع أسود التيرانجا ساليو سيسيه هدفا للفراعنة في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة، مسجلا في مرمى فريقه بالخطأ، بعدما ارتدت كرة محمد صلاح في العارضة وارتطمت بقدمه لتسكن شباك ميندى حارس السنغال.
ونشر الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم على "فيسبوك"، صورا للجماهير المصرية وهي تستعد لدعم منتخبهم في داكار.
ووصل وزير الشباب والرياض المصري، الدكتور أشرف صبحي، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة السنغالية داكار لحضور المباراة المرتقبة بين منتخبى مصر والسنغال، ضمن المرحلة النهائية للتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم لكرة القدم.
وأعرب صبحي عن "تمنياته بالتوفيق للاعبين والجهاز الفني فى مباراة اليوم وتحقيق الفوز، وإسعاد الجماهير المصرية التى تنتظر تواجد المنتخب فى كأس العالم 2022 المقام في قطر"، وفقا لبيان رسمي.