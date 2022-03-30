https://arabic.sputniknews.com/20220330/آذار-أسود-في-إسرائيل-ارتفاع-وتيرة-العمليات-الفلسطينية-وصدمة-أمنية-1060656053.html
"آذار أسود" في إسرائيل.. ارتفاع وتيرة العمليات الفلسطينية وصدمة أمنية
"آذار أسود" في إسرائيل.. ارتفاع وتيرة العمليات الفلسطينية وصدمة أمنية
تناقش الحلقة أسباب وتداعيات انتقال العمليات الفلسطينية إلى داخل العمق الإسرائيلي، وارتفاعها بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، وذلك في ذروة الاستنفار الفلسطيني... 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T13:35+0000
2022-03-30T13:35+0000
2022-03-30T13:35+0000
راديو
بانوراما
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"آذار أسود" في إسرائيل..إرتفاع وتيرة العمليات الفلسطينية وصدمة أمنية
"آذار أسود" في إسرائيل..إرتفاع وتيرة العمليات الفلسطينية وصدمة أمنية
وبينما رحبت الفصائل الفلسطينية بالعملية، واعتبرتها ردًا على ما وصفته بالجرائم الإسرائيلية، تسود تل أبيب حالة صدمة وقلق من عجز أجهزتها الأمنية عن وقف العمليات الفلسطينية.ورأى مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام، إبراهيم المدهونواعتبر المدهون في حديث لـ "بانوراما"التفاصيل في الملف الصوتي...
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فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
راديو, بانوراما, аудио
"آذار أسود" في إسرائيل.. ارتفاع وتيرة العمليات الفلسطينية وصدمة أمنية
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تناقش الحلقة أسباب وتداعيات انتقال العمليات الفلسطينية إلى داخل العمق الإسرائيلي، وارتفاعها بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، وذلك في ذروة الاستنفار الفلسطيني والإسرائيلي مع قرب حلول شهر رمضان.
وبينما رحبت الفصائل الفلسطينية بالعملية، واعتبرتها ردًا على ما وصفته بالجرائم الإسرائيلية، تسود تل أبيب حالة صدمة وقلق من عجز أجهزتها الأمنية عن وقف العمليات الفلسطينية.
ورأى مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام، إبراهيم المدهون
أن "العمليات في الداخل الإسرائيلي ستؤسس لمرحلة جديدة، تقوم على ضرب المناطق التي كانت بعيدة عن الإستهداف".
واعتبر المدهون في حديث لـ "بانوراما
"
أن "العمليات الأخيرة حملت رسائل سياسية إلى بعض الدول العربية المطبعة مع تل ابيب، مفادها أن إسرائيل غير قادرة على حماية نفسها لتحمي الآخرين".
التفاصيل في الملف الصوتي...