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أطعمة يجب تجنبها عند الإصابة بمتحور"أوميكرون"
أطعمة يجب تجنبها عند الإصابة بمتحور"أوميكرون"
تنصح إخصائية التغذية إيلينا إغناتيكوفا، بأن ينتبه المرضى المصابون بفيروس كورونا وخاصة سلالة أوميكرون، إلى نظامهم الغذائي حتى لا يؤخروا التعافي. 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T09:04+0000
2022-03-30T09:04+0000
العالم
السكر
أوميكرون
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وقالت الطبيبة في مقابلة مع إذاعة سبوتنيك، إنه يجب علر المرضى، على وجه الخصوص، التخلي مؤقتًا عن الحلويات مثل الآيس كريم، موضحة أن: "السكر له تأثير محبط على جهاز المناعة، ويمنع الشفاء. علاوة على ذلك، فإن الآيس كريم يضاف إليه السكر"، مشيرة إلى أن السكر الموجود في عدة أنواع من الفاكهة قد يعمل على زيادة مستويات السكر في الجسم، لذلك رغم الفائدة التي نحصل عليها من خلال تناول الفاكهة إلا أنه "ومع الآيس كريم يمكن أن يكون هناك زيادة في تناول السكر في الجسم، ودائما لا يكون الإفراط في تناول السكر مفيدًا جدًا للمناعة".وأضافت الطبيبة: "يجب أن يكون الطعام خفيفًا، ولكن في نفس الوقت عالي السعرات الحرارية ومغذيا. يجب أن يكون مسلوقًا، مع خضروات مطبوخة على البخار، ويجب أن تكون هناك منتجات بروتينية، كالبيض، والجبن القريش، واللحوم أو الأسماك، ولكن ليس قطعة كاملة"، مضيفة أنه يمكن تناول اللحوم على شكل "عجة بخارية كشرحات بخارية وكرات لحم". هذا سيسهل عملية الهضم ويمنح الجسم القوة لمحاربة العدوى دون إهدار الطاقة في هضم الطعام".
https://arabic.sputniknews.com/20220329/الحياة-غير-المحلاة-كمية-السكر-اليومية-التي-لا-تضر-بالصحة-1060614384.html
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العالم, السكر, أوميكرون

أطعمة يجب تجنبها عند الإصابة بمتحور"أوميكرون"

09:04 GMT 30.03.2022
CC0 / / pixabayأيس كريم
أيس كريم - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2022
CC0 / / pixabay
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تنصح إخصائية التغذية إيلينا إغناتيكوفا، بأن ينتبه المرضى المصابون بفيروس كورونا وخاصة سلالة أوميكرون، إلى نظامهم الغذائي حتى لا يؤخروا التعافي.
وقالت الطبيبة في مقابلة مع إذاعة سبوتنيك، إنه يجب علر المرضى، على وجه الخصوص، التخلي مؤقتًا عن الحلويات مثل الآيس كريم، موضحة أن: "السكر له تأثير محبط على جهاز المناعة، ويمنع الشفاء. علاوة على ذلك، فإن الآيس كريم يضاف إليه السكر"، مشيرة إلى أن السكر الموجود في عدة أنواع من الفاكهة قد يعمل على زيادة مستويات السكر في الجسم، لذلك رغم الفائدة التي نحصل عليها من خلال تناول الفاكهة إلا أنه "ومع الآيس كريم يمكن أن يكون هناك زيادة في تناول السكر في الجسم، ودائما لا يكون الإفراط في تناول السكر مفيدًا جدًا للمناعة".
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وأضافت الطبيبة: "يجب أن يكون الطعام خفيفًا، ولكن في نفس الوقت عالي السعرات الحرارية ومغذيا. يجب أن يكون مسلوقًا، مع خضروات مطبوخة على البخار، ويجب أن تكون هناك منتجات بروتينية، كالبيض، والجبن القريش، واللحوم أو الأسماك، ولكن ليس قطعة كاملة"، مضيفة أنه يمكن تناول اللحوم على شكل "عجة بخارية كشرحات بخارية وكرات لحم". هذا سيسهل عملية الهضم ويمنح الجسم القوة لمحاربة العدوى دون إهدار الطاقة في هضم الطعام".
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