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ألمانيا تعلن حالة "الإنذار المبكر" لاحتمال حدوث توقف في إمدادات الغاز
ألمانيا تعلن حالة "الإنذار المبكر" لاحتمال حدوث توقف في إمدادات الغاز
أعلنت ألمانيا، اليوم الأربعاء، "إنذارا مبكرا" بأنها قد تتجه نحو إعلان حالة الطوارئ فيما يتعلق بإمدادات الغاز. 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T07:53+0000
2022-03-30T07:53+0000
أخبار ألمانيا
روسيا
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وحسب "رويترز"، قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك في بيان إن الإمدادات في مأمن في الوقت الراهن وإن بلاده تراقب عن كثب تدفقات الإمدادات مع مشغلي السوق.وأضاف أن الإجراء يهدف إلى الاستعداد لتعطل محتمل أو توقف لتدفقات الغاز الطبيعي من روسيا.يأتي ذلك تزامنا مع تصريحات الكرملين، بأن روسيا لن تورد الغاز مجانا للدول التي ترفض أن تدفع سعر الغاز الروسي بالروبل.يذكر أن روسيا أعلنت عن بيعها الغاز للدول غير الصديقة بالعملة المحلية الروبل، بالإضافة لوقف العرض في السوق الفورية قصيرة الأجل.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد اعلن في وقت سابق، أن روسيا تحول مدفوعات إمدادات الغاز إلى الدول غير الصديقة إلى الروبل، وليس من المنطقي إمداد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بالسلع الروسية واستلام المدفوعات بعملتهما. وفي الوقت نفسه، من المخطط مواصلة التسليم بكميات وبأسعار ثابتة في العقود المبرمة في وقت سابق، حيث تزود روسيا أوروبا بنحو 40% من إجمالي الغاز الذي تستهلكه.
https://arabic.sputniknews.com/20220325/إعلام-حصة-إمدادات-الغاز-الروسي-إلى-ألمانيا-تنخفض-إلى-40-بنهاية-مارس-1060434241.html
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أخبار ألمانيا, روسيا

ألمانيا تعلن حالة "الإنذار المبكر" لاحتمال حدوث توقف في إمدادات الغاز

07:53 GMT 30.03.2022
© Depositphotos / Alex1-3خط أنابيب الغاز
خط أنابيب الغاز - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2022
© Depositphotos / Alex1-3
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أعلنت ألمانيا، اليوم الأربعاء، "إنذارا مبكرا" بأنها قد تتجه نحو إعلان حالة الطوارئ فيما يتعلق بإمدادات الغاز.
وحسب "رويترز"، قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك في بيان إن الإمدادات في مأمن في الوقت الراهن وإن بلاده تراقب عن كثب تدفقات الإمدادات مع مشغلي السوق.
وأضاف أن الإجراء يهدف إلى الاستعداد لتعطل محتمل أو توقف لتدفقات الغاز الطبيعي من روسيا.
إحدى محطات ضخ الغاز التابعة لشركة النفط والغاز الوطنية الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2022
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يأتي ذلك تزامنا مع تصريحات الكرملين، بأن روسيا لن تورد الغاز مجانا للدول التي ترفض أن تدفع سعر الغاز الروسي بالروبل.
يذكر أن روسيا أعلنت عن بيعها الغاز للدول غير الصديقة بالعملة المحلية الروبل، بالإضافة لوقف العرض في السوق الفورية قصيرة الأجل.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد اعلن في وقت سابق، أن روسيا تحول مدفوعات إمدادات الغاز إلى الدول غير الصديقة إلى الروبل، وليس من المنطقي إمداد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بالسلع الروسية واستلام المدفوعات بعملتهما.
وفي الوقت نفسه، من المخطط مواصلة التسليم بكميات وبأسعار ثابتة في العقود المبرمة في وقت سابق، حيث تزود روسيا أوروبا بنحو 40% من إجمالي الغاز الذي تستهلكه.
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