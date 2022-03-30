https://arabic.sputniknews.com/20220330/ألمانيا-تعلن-حالة-الإنذار-المبكر-لاحتمال-حدوث-توقف-في-إمدادات-الغاز-1060636466.html
ألمانيا تعلن حالة "الإنذار المبكر" لاحتمال حدوث توقف في إمدادات الغاز
ألمانيا تعلن حالة "الإنذار المبكر" لاحتمال حدوث توقف في إمدادات الغاز
أعلنت ألمانيا، اليوم الأربعاء، "إنذارا مبكرا" بأنها قد تتجه نحو إعلان حالة الطوارئ فيما يتعلق بإمدادات الغاز. 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T07:53+0000
2022-03-30T07:53+0000
2022-03-30T07:53+0000
أخبار ألمانيا
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103854/79/1038547908_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_18d7a190db5213de542167afdf9179e4.jpg
وحسب "رويترز"، قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك في بيان إن الإمدادات في مأمن في الوقت الراهن وإن بلاده تراقب عن كثب تدفقات الإمدادات مع مشغلي السوق.وأضاف أن الإجراء يهدف إلى الاستعداد لتعطل محتمل أو توقف لتدفقات الغاز الطبيعي من روسيا.يأتي ذلك تزامنا مع تصريحات الكرملين، بأن روسيا لن تورد الغاز مجانا للدول التي ترفض أن تدفع سعر الغاز الروسي بالروبل.يذكر أن روسيا أعلنت عن بيعها الغاز للدول غير الصديقة بالعملة المحلية الروبل، بالإضافة لوقف العرض في السوق الفورية قصيرة الأجل.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد اعلن في وقت سابق، أن روسيا تحول مدفوعات إمدادات الغاز إلى الدول غير الصديقة إلى الروبل، وليس من المنطقي إمداد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بالسلع الروسية واستلام المدفوعات بعملتهما. وفي الوقت نفسه، من المخطط مواصلة التسليم بكميات وبأسعار ثابتة في العقود المبرمة في وقت سابق، حيث تزود روسيا أوروبا بنحو 40% من إجمالي الغاز الذي تستهلكه.
https://arabic.sputniknews.com/20220325/إعلام-حصة-إمدادات-الغاز-الروسي-إلى-ألمانيا-تنخفض-إلى-40-بنهاية-مارس-1060434241.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103854/79/1038547908_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b9922c57945e279f84da45415c2c3417.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ألمانيا, روسيا
ألمانيا تعلن حالة "الإنذار المبكر" لاحتمال حدوث توقف في إمدادات الغاز
تابعنا عبر
أعلنت ألمانيا، اليوم الأربعاء، "إنذارا مبكرا" بأنها قد تتجه نحو إعلان حالة الطوارئ فيما يتعلق بإمدادات الغاز.
وحسب "رويترز"، قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك في بيان إن الإمدادات في مأمن في الوقت الراهن وإن بلاده تراقب عن كثب تدفقات الإمدادات مع مشغلي السوق.
وأضاف أن الإجراء يهدف إلى الاستعداد لتعطل محتمل أو توقف لتدفقات الغاز الطبيعي من روسيا.
يأتي ذلك تزامنا مع تصريحات الكرملين، بأن روسيا لن تورد الغاز مجانا
للدول التي ترفض أن تدفع سعر الغاز الروسي بالروبل.
يذكر أن روسيا أعلنت عن بيعها الغاز للدول غير الصديقة بالعملة المحلية الروبل، بالإضافة لوقف العرض في السوق الفورية قصيرة الأجل.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
، قد اعلن في وقت سابق، أن روسيا تحول مدفوعات إمدادات الغاز إلى الدول غير الصديقة إلى الروبل، وليس من المنطقي إمداد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بالسلع الروسية واستلام المدفوعات بعملتهما.
وفي الوقت نفسه، من المخطط مواصلة التسليم بكميات وبأسعار ثابتة في العقود المبرمة في وقت سابق، حيث تزود روسيا أوروبا بنحو 40% من إجمالي الغاز الذي تستهلكه.