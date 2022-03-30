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أمريكا تؤكد أهمية "الاستقلال الاقتصادي" لمواجهة الصين
أمريكا تؤكد أهمية "الاستقلال الاقتصادي" لمواجهة الصين
قالت الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة يجب أن تركز على تحقيق الاستقلال الاقتصادي عن الصين بدلا من الضغط على بكين لتغيير... 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T16:51+0000
2022-03-30T16:51+0000
اقتصاد
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
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واقترحت تاي تحولا في الاستراتيجية تجاه العملاق الآسيوي، قائلة إن النهج الجديد يأخذ في الاعتبار عدم قدرة واشنطن على فرض تغييرات جوهرية في ممارسات الأعمال بموجب اتفاقية تجارية وقعتها الإدارة السابقة، بحسب "فرانس برس".وأضافت في كلمة أمام لجنة برلمانية: "بينما نستمر في إبقاء الباب مفتوحا للمحادثات مع الصين، نحتاج أيضا إلى الاعتراف بقيود الاتفاقية، وطي صفحة قواعد اللعبة القديمة مع الصين، والتي ركزت على تغيير سلوكها".وشددت تاي في مثولها أمام الكونغرس على أن استراتيجية الولايات المتحدة يجب أن "تتوسع الآن لتتجاوز الضغط على الصين فقط" لتتخلى عن الممارسات التجارية التي تعتبرها واشنطن غير عادلة.وقالت إن النهج الجديد يجب أن "يشمل الدفاع بقوة عن قيمنا ومصالحنا الاقتصادية من الآثار السلبية للسياسات والممارسات الاقتصادية غير العادلة لجمهورية الصين الشعبية"، مستخدمة الاسم الرسمي لاسم للبلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220330/لماذا-ينتظر-العالم-حقبة-من-عدم-الاستقرار-المالي-وانقسام-النظام-الدولي-1060659103.html
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اقتصاد, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية

أمريكا تؤكد أهمية "الاستقلال الاقتصادي" لمواجهة الصين

16:51 GMT 30.03.2022
© REUTERS / Hyungwon Kangالصين و أمريكا
الصين و أمريكا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2022
© REUTERS / Hyungwon Kang
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قالت الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة يجب أن تركز على تحقيق الاستقلال الاقتصادي عن الصين بدلا من الضغط على بكين لتغيير الممارسات التجارية "غير العادلة".
واقترحت تاي تحولا في الاستراتيجية تجاه العملاق الآسيوي، قائلة إن النهج الجديد يأخذ في الاعتبار عدم قدرة واشنطن على فرض تغييرات جوهرية في ممارسات الأعمال بموجب اتفاقية تجارية وقعتها الإدارة السابقة، بحسب "فرانس برس".
وأضافت في كلمة أمام لجنة برلمانية: "بينما نستمر في إبقاء الباب مفتوحا للمحادثات مع الصين، نحتاج أيضا إلى الاعتراف بقيود الاتفاقية، وطي صفحة قواعد اللعبة القديمة مع الصين، والتي ركزت على تغيير سلوكها".
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وشددت تاي في مثولها أمام الكونغرس على أن استراتيجية الولايات المتحدة يجب أن "تتوسع الآن لتتجاوز الضغط على الصين فقط" لتتخلى عن الممارسات التجارية التي تعتبرها واشنطن غير عادلة.
وقالت إن النهج الجديد يجب أن "يشمل الدفاع بقوة عن قيمنا ومصالحنا الاقتصادية من الآثار السلبية للسياسات والممارسات الاقتصادية غير العادلة لجمهورية الصين الشعبية"، مستخدمة الاسم الرسمي لاسم للبلاد.
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