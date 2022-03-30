https://arabic.sputniknews.com/20220330/أمريكا-تفرض-عقوبات-جديدة-على-كيانات-إيرانية-1060660462.html
أمريكا تفرض عقوبات جديدة على كيانات إيرانية
أمريكا تفرض عقوبات جديدة على كيانات إيرانية
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات ضد فرد واحد وأربعة كيانات في إيران. 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T14:48+0000
2022-03-30T14:48+0000
2022-03-30T14:48+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
أخبار إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/1a/1046974362_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_25f647ef845c7c20febbfd0c642918e8.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وقال بيان الوزارة إنه "تمت إضافة الشخص التالي إلى القائمة التابعة لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية: حسيني، محمد علي (المرتبط بهيئة أبحاث الحرس الثوري الإسلامي ومنظمة الكفاية الذاتية جهاد؛ المرتبطة بـ: مجموعة بارشين للصناعات الكيماوية، هو أحد مكونات منظمة الصناعات الدفاعية الإيرانية التي تم فرض عقوبات عليها من قبل الولايات المتحدة)".كما تم إضافة شركة جستار سانات ديليجان، وشركة بارس بناي صدر للإنشاءات، وشركة سايح بن سيفار دليجان، وشركة سينا كومبوزيت دليجان إلى القائمة.ويعتبر عام 2021، عام التجديد في القيادة الإيرانية، والتقدم في البرنامج النووي، والبدء بمفاوضات مع مجموعة "4+1" (فرنسا وروسيا والصين وبريطانيا إضافة إلى ألمانيا)، حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن الصفقة النووية.وشهد هذا العام في إيران تحديات على مختلف الأصعدة، الداخلية والإقليمية والدولية، كانت أبرزها العقوبات الأمريكية، التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.وشملت العقوبات شركات في إيران والصين والإمارات والكويت ولبنان؛ لقيامها بأعمال تجارية مع شركة خطوط شحن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأيضا ثلاث كيانات إيرانية، بسبب أنشطة تتعلق بنشر الأسلحة التقليدية.
https://arabic.sputniknews.com/20220327/إيران-عدم-اتخاذ-أمريكا-قرارها-السياسي-بخصوص-رفع-العقوبات-هو-العائق-الحالي-في-محادثات-فيينا-1060532429.html
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/1a/1046974362_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_77d6cb46a828a1470c3d0b1707281a9f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران
أمريكا تفرض عقوبات جديدة على كيانات إيرانية
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات ضد فرد واحد وأربعة كيانات في إيران.
واشنطن - سبوتنيك. وقال بيان الوزارة إنه "تمت إضافة الشخص التالي إلى القائمة التابعة لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية: حسيني، محمد علي (المرتبط بهيئة أبحاث الحرس الثوري الإسلامي ومنظمة الكفاية الذاتية جهاد؛ المرتبطة بـ: مجموعة بارشين للصناعات الكيماوية، هو أحد مكونات منظمة الصناعات الدفاعية الإيرانية التي تم فرض عقوبات عليها من قبل الولايات المتحدة)".
كما تم إضافة شركة جستار سانات ديليجان، وشركة بارس بناي صدر للإنشاءات، وشركة سايح بن سيفار دليجان، وشركة سينا كومبوزيت دليجان إلى القائمة.
ويعتبر عام 2021، عام التجديد في القيادة الإيرانية، والتقدم في البرنامج النووي
، والبدء بمفاوضات مع مجموعة "4+1" (فرنسا وروسيا والصين وبريطانيا إضافة إلى ألمانيا)، حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن الصفقة النووية.
وشهد هذا العام في إيران تحديات على مختلف الأصعدة، الداخلية والإقليمية والدولية، كانت أبرزها العقوبات الأمريكية، التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.
وشملت العقوبات
شركات في إيران والصين والإمارات والكويت ولبنان؛ لقيامها بأعمال تجارية مع شركة خطوط شحن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأيضا ثلاث كيانات إيرانية، بسبب أنشطة تتعلق بنشر الأسلحة التقليدية.