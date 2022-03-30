https://arabic.sputniknews.com/20220330/أنصار-الله-تعرب-عن-أسفها-لرفض-السعودية-مبادرتها-لـ-بناء-الثقة-1060671923.html

"أنصار الله" تعرب عن أسفها لرفض السعودية مبادرتها لـ "بناء الثقة"

"أنصار الله" تعرب عن أسفها لرفض السعودية مبادرتها لـ "بناء الثقة"

أكدت جماعة "أنصار الله" اليمنية، مساء الأربعاء، على أنه لا سلام دون رفع الحصار عن الشعب اليمني واحترام سيادة واستقلال البلاد. 30.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-30T20:42+0000

2022-03-30T20:42+0000

2022-03-30T20:42+0000

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القاهرة – سبوتنيك. جاء ذلك في بيان للمجلس السياسي الأعلى نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في نسختها التي تديرها "أنصار الله" في العاصمة صنعاء.وقال البيان: "المجلس يعرب عن أسفه الشديد إزاء عدم الاستجابة الواضحة والصريحة لمبادرة الجمهورية اليمنية التي قدمها الأخ الرئيس (مهدي المشاط) ويؤكد على أن مضامين المبادرة قد جاءت بالشكل الذي يقدم فرصة ذهبية للجميع في تحقيق سلام جاد ودائم".وأضاف أن "المبادرة أثبتت وبما لا يدع مجالا للشك حرص الجانب اليمني على استعادة السلام وحسن الجوار".وتابع: "إن المجلس السياسي الأعلى يدرك تماماً طبيعة الخصم [في إشارة إلى المملكة العربية السعودية] وما دأب عليه من التسويف والمماطلة والتلكؤ والتعنت وغير ذلك من الأساليب الملتوية، وهذا أمر بات واضحاً ولم يعد مستغرباً".ومضى يقول: "لا نمانع من أي استجابة إيجابية تحت أي عنوان ومن أي زاوية إلا أننا نؤكد بأنه لا سلام دون رفع الحصار عن كاهل الشعب اليمني واحترام سيادة واستقلال اليمن".ولوح المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، باستئناف هجمات الجماعة على السعودية، بالقول: "نؤكد بأن اليمن قيادة وشعبا يحتفظ بحقه الكامل في اتخاذ الخطوات السياسية والعسكرية التي تضمن انتزاع حقوقه المشروعة كاملة غير منقوصة".ويأتي موقف "أنصار الله" غداة إعلان التحالف العربي وقف عملياته العسكرية في الداخل اليمني، اعتباراً من السادسة من صباح اليوم، استجابةً لدعوة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، تزامناً مع انطلاق المشاورات اليمنية – اليمنية، وبهدف تهيئة الظروف المناسبة لإنجاح المشاورات وخلق بيئة إيجابية خلال شهر رمضان المبارك لصناعة السلام وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.ويوم السبت الماضي، أعلن رئيس المجلس السياسي الأعلى المشكل من جماعة "أنصار الله" في صنعاء، مهدي المشاط، مبادرة أحادية الجانب لبناء الثقة مع السعودية تتضمن تعليق الضربات الصاروخية والطيران المسير وكافة الأعمال العسكرية باتجاه المملكة براً وبحراً وجواً والعمليات الهجومية في عموم الجبهات الميدانية داخل اليمن بما فيها جبهة مأرب لمدة 3 أيام.وأكد المشاط، "الاستعداد لتحويل هذا الإعلان إلى التزام نهائي وثابت إذا التزمت السعودية بإنهاء الحصار ووقف غاراتها على اليمن بشكل نهائي".وذكر أن المبادرة "تشمل وقف المواجهات الهجومية في عموم الجبهات الميدانية لمدة 3 أيام"، مؤكداً "الاستعداد لتحويل وقف المواجهات إلى التزام نهائي إذا أعلنت السعودية سحب جميع القوات الخارجية من الأراضي والمياه اليمنية ووقف دعم مليشياتها المحلية في اليمن"، على حد تعبيره.ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله"، وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

https://arabic.sputniknews.com/20220330/أنصار-الله-لم-نتلق-حتى-الآن-أي-بوادر-إيجابية-من-السعودية-بشأن-مبادرة-وقف-إطلاق-النار-1060652122.html

https://arabic.sputniknews.com/20220329/التحالف-العربي-يعلن-وقف-العمليات-العسكرية-في-اليمن-لإنجاح-مشاورات-الرياض-1060629825.html

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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, السعودية