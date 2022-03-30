https://arabic.sputniknews.com/20220330/أول-تصريح-للنجم-المصري-محمد-صلاح-عقب-الفشل-في-التأهل-للمونديال-1060669424.html
أول تصريح للنجم المصري محمد صلاح عقب الفشل في التأهل للمونديال
أول تصريح للنجم المصري محمد صلاح عقب الفشل في التأهل للمونديال
وجه قائد المنتخب المصري ونجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، رسالة إلى لاعبي منتخب بلاده بعد الخروج من التصفيات المؤهلة لكأس العالم في قطر. 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T18:48+0000
2022-03-30T18:48+0000
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وقال صلاح عقب اللقاء داخل غرفة خلع الملابس في تصريحات نقلها موقع "في الجول": "أبلغت اللاعبين قبل مواجهة الإياب أنني فخور باللعب معهم وهم من أرجل من لعبت معهم".ومضى قائلا: "لحقت بعض الوقت مع الجيل السابق مع وائل جمعة ومحمد أبو تريكة ثم عبد الله السعيد والجيل التالي وسعيد بالجيل الحالي".وأبلغ اللاعبين أنه فخور باللعب معهم، وكان ذلك شرفا له، معتبرا أن ما حدث "لا يمكن لأي أحد التدخل فيه لأنها ركلات ترجيح ولثاني مرة".وقال صلاح "ليس لدي الكثير من الكلام الذي يمكنني قوله ولكن كان شرفا لي اللعب معكم سواء كنت موجود بعد ذلك أو لا"، قبل أن يقاطعه وزير الرياضة المصري أشرف صبحي بقوله "ستكون موجودا".وكان المنتخب المصري قد ودع أمس التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بعد الخسارة أمام السنغال بركلات الترجيح في مباراة الإياب، وسبق أن خسر الفراعنة أمام السنغال في نهائي أمم إفريقيا بركلات الترجيح أيضا.
https://arabic.sputniknews.com/20220329/منتخب-السنغال-يتأهل-لكأس-العالم-بفوزه-على-مصر-بركلات-الترجيح--1060628975.html
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أول تصريح للنجم المصري محمد صلاح عقب الفشل في التأهل للمونديال
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وجه قائد المنتخب المصري ونجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، رسالة إلى لاعبي منتخب بلاده بعد الخروج من التصفيات المؤهلة لكأس العالم في قطر.
وقال صلاح عقب اللقاء داخل غرفة خلع الملابس في تصريحات نقلها موقع "في الجول
": "أبلغت اللاعبين قبل مواجهة الإياب أنني فخور باللعب معهم وهم من أرجل من لعبت معهم".
ومضى قائلا: "لحقت بعض الوقت مع الجيل السابق مع وائل جمعة ومحمد أبو تريكة
ثم عبد الله السعيد والجيل التالي وسعيد بالجيل الحالي".
وأبلغ اللاعبين أنه فخور باللعب معهم، وكان ذلك شرفا له، معتبرا أن ما حدث "لا يمكن لأي أحد التدخل فيه لأنها ركلات ترجيح ولثاني مرة".
وقال صلاح "ليس لدي الكثير من الكلام الذي يمكنني قوله ولكن كان شرفا لي اللعب معكم سواء كنت موجود بعد ذلك أو لا"، قبل أن يقاطعه وزير الرياضة المصري أشرف صبحي بقوله "ستكون موجودا".
وكان المنتخب المصري
قد ودع أمس التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بعد الخسارة أمام السنغال بركلات الترجيح في مباراة الإياب، وسبق أن خسر الفراعنة أمام السنغال في نهائي أمم إفريقيا بركلات الترجيح أيضا.