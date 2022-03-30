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https://arabic.sputniknews.com/20220330/أول-شركة-أوروبية-تستأنف-العمل-مع-روسيا-منذ-هستيريا-فرض-العقوبات-1060648033.html
أول شركة أوروبية تستأنف العمل مع روسيا منذ هستيريا فرض العقوبات
أول شركة أوروبية تستأنف العمل مع روسيا منذ هستيريا فرض العقوبات
استأنفت شركة السكك الحديدية الفنلندية"VR Transpoint" وهي شركة تابعة لشركة السكك الحديدية الحكومية "VR" لنقل البضائع الاتصالات مع روسيا اعتبارًا من اليوم 30... 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T10:55+0000
2022-03-30T10:55+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
اقتصاد
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ذكرت الشركة في وقت سابق أنها ستعلق النقل عبر الحدود اعتبارًا من 27 مارس بسبب العقوبات المفروضة على السكك الحديدية الروسية.وجاء في بيان الشركة: "عقب القرار الذي اتخذ الأسبوع الماضي، واصلنا المفاوضات مع السلطات والبنوك. ووفقًا للتفسير المنقح للسلطات والمصارف البريطانية، فإن العقوبات لا تنطبق على عملياتنا".وأضاف أن الشركة ستكون قادرة على الاستمرار في التصدير والاستيراد والنقل الترانزيت. في الوقت نفسه، لن تقدم خدمات لشاحنين أو مالكي البضائع الخاضعة للعقوبات.بلغ حجم نقل البضائع في شركة "VR Transpoint" في عام 2021 حوالي 37 مليون طن، تبلغ حصة نقل البضائع بين فنلندا وروسيا حوالي الثلث، وفقًا لما صرحت به الشركة الفنلندية.
https://arabic.sputniknews.com/20220330/الخارجية-الروسية-لافروف-ونظيره-الصيني-يؤكدان-خلال-المحادثات-النتائج-غير-البناءة-للعقوبات-ضد-موسكو-1060634433.html
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روسيا, اقتصاد

أول شركة أوروبية تستأنف العمل مع روسيا منذ هستيريا فرض العقوبات

10:55 GMT 30.03.2022
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استأنفت شركة السكك الحديدية الفنلندية"VR Transpoint" وهي شركة تابعة لشركة السكك الحديدية الحكومية "VR" لنقل البضائع الاتصالات مع روسيا اعتبارًا من اليوم 30 مارس/آذار.
ذكرت الشركة في وقت سابق أنها ستعلق النقل عبر الحدود اعتبارًا من 27 مارس بسبب العقوبات المفروضة على السكك الحديدية الروسية.
وجاء في بيان الشركة: "عقب القرار الذي اتخذ الأسبوع الماضي، واصلنا المفاوضات مع السلطات والبنوك. ووفقًا للتفسير المنقح للسلطات والمصارف البريطانية، فإن العقوبات لا تنطبق على عملياتنا".
وأضاف أن الشركة ستكون قادرة على الاستمرار في التصدير والاستيراد والنقل الترانزيت. في الوقت نفسه، لن تقدم خدمات لشاحنين أو مالكي البضائع الخاضعة للعقوبات.
بلغ حجم نقل البضائع في شركة "VR Transpoint" في عام 2021 حوالي 37 مليون طن، تبلغ حصة نقل البضائع بين فنلندا وروسيا حوالي الثلث، وفقًا لما صرحت به الشركة الفنلندية.
وزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2022
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