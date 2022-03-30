https://arabic.sputniknews.com/20220330/إسرائيل-تنشر-قوات-إضافية-في-الضفة-الغربية-بعد-مقتل-5-مواطنين-في-إطلاق-نار--1060631741.html

إسرائيل تنشر قوات إضافية في الضفة الغربية بعد مقتل 5 مواطنين في إطلاق نار

إسرائيل تنشر قوات إضافية في الضفة الغربية بعد مقتل 5 مواطنين في إطلاق نار

قال الجيش الإسرائيلي إنه أمر بنشر قوات إضافية في الضفة الغربية، وذلك بعد على خلفية مقتل 5 إسرائيليين في إطلاق نار وسط إسرائيل. 30.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-30T01:23+0000

2022-03-30T01:23+0000

2022-03-30T01:23+0000

إسرائيل

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تل أبيب - سبوتنيك. وجاء في البيان أنه "في تقييم للجيش الإسرائيلي للوضع، تقرر نشر قوات إضافية في منطقة يهودا والسامرة".وكانت هيئة البث الإسرائيلية "قناة كان"، قد ذكرت في وقت سابق من مساء الثلاثاء، أنه قتل 5 أشخاص في مناطق مختلفة من تل أبيب، خاصة في رمات غان وبني باراك.وأكدت صحيفة معاريف العبرية أن شخصا يقود دراجة نارية قد أطلق النيران في أكثر من مكان في منطقة رمات غان، وأسقط عددا من القتلى والجرحى، ارتفع إلى 5 أشخاص قتلى.وأوضحت القناة العبرية الـ 14، أن قوات غفيرة من الشرطة والجيش الإسرائيليين قد تواجدت في مكان الحادث، في وقت طالبت الشرطة المواطنين عدم التواجد أو الذهاب إلى مقار الحادث، سواء في بني باراك أو رمات غان.ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن إيلي ليفي، المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، أنه تم تحييد أحد "الإرهابيين"، في وقت تقوم الشرطة بعملية مسح لمكان الحادث، في ظل وجود احتمال للمزيد من التهديدات.

https://arabic.sputniknews.com/20220329/الشرطة-الإسرائيلية-ترفع-حالة-التأهب-إلى-أعلى-مستوى-بعد-مقتل-5-مواطنين-1060628490.html

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