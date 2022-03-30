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إسلام أباد تعلن مقتل 6 من جنودها في هجوم لطالبان باكستان
إسلام أباد تعلن مقتل 6 من جنودها في هجوم لطالبان باكستان
أعلن الجيش الباكستاني، مقتل ستة من جنوده، اليوم الأربعاء، في هجوم على قاعدتهم بمدينة تانك شمال غربي البلاد. 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T15:38+0000
2022-03-30T15:38+0000
باكستان
حركة طالبان
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وقال الجيش الباكستاني: "خلال تبادل مكثف لإطلاق النار استشهد ستة جنود، بعد أن قاتلوا بشجاعة"، بحسب موقع "إن دي تي في".من جانبها، أعلنت حركة طالبان باكستان وهي جماعة منفصلة عن حركة طالبان الأفغانية مسؤوليتها عن الهجوم.وقالت الحركة في بيان إنها قتلت وأصابت أكثر من 30 جنديا.وغالبا ما يبالغ المسلحون في مكاسبهم، بينما تقلل إدارة العلاقات العامة في الجيش من الخسائر أو تؤخر الإبلاغ عنها، بحسب مراقبين.وتشهد المناطق الحدودية بين باكستان وأفغانستان عمليات بين الجيش الباكستاني وعناصر من حركة "طالبان باكستان" المحظورة، والتي تمتد على طول الحدود بين البلدين سواء من الناحية الشمالية الغربية امتدادا على الجنوب الغربي من إقليم بلوشستان.وكانت المباحثات بين حركة طالبان باكستان والحكومة الباكستانية قد فشلت، مؤخرا وعليها، هددت الحركة بشن عمليات مسلحة ضد المؤسسات الأمنية والأهداف المختلفة في باكستان. فيما عززت السلطات الباكستانية من نشر قواتها على الحدود الباكستانية - الأفغانية في كافة المدن الباكستانية لاسيما المؤسسات والمباني الحيوية تحسبا للعمليات التي أعلنت عنها طالبان الباكستانية وجيش تحرير بلوشستان.
https://arabic.sputniknews.com/20220330/وزراء-خارجية-الصين-وأفغانستان-وباكستان-يبحثون-سبل-تعميق-التعاون-الثلاثي-1060650318.html
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باكستان, حركة طالبان

إسلام أباد تعلن مقتل 6 من جنودها في هجوم لطالبان باكستان

15:38 GMT 30.03.2022
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الذهاب إلى بنك الصورتصاعد التوتر بين الهند و باكستان - جنود الجيش الباكستاني
تصاعد التوتر بين الهند و باكستان - جنود الجيش الباكستاني - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2022
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أعلن الجيش الباكستاني، مقتل ستة من جنوده، اليوم الأربعاء، في هجوم على قاعدتهم بمدينة تانك شمال غربي البلاد.
وقال الجيش الباكستاني: "خلال تبادل مكثف لإطلاق النار استشهد ستة جنود، بعد أن قاتلوا بشجاعة"، بحسب موقع "إن دي تي في".
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من جانبها، أعلنت حركة طالبان باكستان وهي جماعة منفصلة عن حركة طالبان الأفغانية مسؤوليتها عن الهجوم.
وقالت الحركة في بيان إنها قتلت وأصابت أكثر من 30 جنديا.
وغالبا ما يبالغ المسلحون في مكاسبهم، بينما تقلل إدارة العلاقات العامة في الجيش من الخسائر أو تؤخر الإبلاغ عنها، بحسب مراقبين.
وتشهد المناطق الحدودية بين باكستان وأفغانستان عمليات بين الجيش الباكستاني وعناصر من حركة "طالبان باكستان" المحظورة، والتي تمتد على طول الحدود بين البلدين سواء من الناحية الشمالية الغربية امتدادا على الجنوب الغربي من إقليم بلوشستان.
وكانت المباحثات بين حركة طالبان باكستان والحكومة الباكستانية قد فشلت، مؤخرا وعليها، هددت الحركة بشن عمليات مسلحة ضد المؤسسات الأمنية والأهداف المختلفة في باكستان. فيما عززت السلطات الباكستانية من نشر قواتها على الحدود الباكستانية - الأفغانية في كافة المدن الباكستانية لاسيما المؤسسات والمباني الحيوية تحسبا للعمليات التي أعلنت عنها طالبان الباكستانية وجيش تحرير بلوشستان.
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