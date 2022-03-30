https://arabic.sputniknews.com/20220330/إصابة-أنشيلوتي-مدرب-ريال-مدريد-بكورونا-1060658735.html
إصابة أنشيلوتي مدرب ريال مدريد بكورونا
إصابة أنشيلوتي مدرب ريال مدريد بكورونا
أعلن فريق ريال مدريد، اليوم الأربعاء، أن مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي أصيب بفيروس كورونا المستجد سريع العدوى والانتشار، ما يعني غيابه عن مباراة فريقه أمام... 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T14:30+0000
2022-03-30T14:30+0000
2022-03-30T14:31+0000
العالم
رياضة
أخبار نادي ريال مدريد
كارلو أنشيلوتي
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وبحسب "رويترز"، سيغيب أنشيلوتي، 62 عاما، عن مباراة فريقه في الدوري المحلي على أرض سيلتا فيغو السبت المقبل.وسيواجه ريال مدريد منافسه تشيلسي الفريق السابق لأنشيلوتي في ذهاب دور الثمانية في أهم بطولات الأندية الأوروبية، وذلك بعد أربعة أيام من لقاء سيلتا فيغو المحلي.وينفرد ريال مدريد بصدارة الدوري الإسباني برصيد 66 نقطة من 29 مباراة متفوقا بفارق تسع نقاط على إشبيلية، أقرب الملاحقين في حين يحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 54 نقطة.من جهة ثانية، ذكرت وسائل إعلام إسبانية، أن ريال مدريد يريد التخلص من عدد من لاعبيه من أجل تأمين النقود للتعاقد مع لاعب باريس سان جيرمان كيليان مبابي، ومهاجم بوروسيا دورتموند إيرلينغ هالاند.
https://arabic.sputniknews.com/20220326/ريال-مدريد-يبحث-عن-حل-لمعادلة-6-مقابل-2-1060498716.html
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العالم, رياضة, أخبار نادي ريال مدريد, كارلو أنشيلوتي
إصابة أنشيلوتي مدرب ريال مدريد بكورونا
14:30 GMT 30.03.2022 (تم التحديث: 14:31 GMT 30.03.2022) تابعنا عبر
أعلن فريق ريال مدريد، اليوم الأربعاء، أن مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي أصيب بفيروس كورونا المستجد سريع العدوى والانتشار، ما يعني غيابه عن مباراة فريقه أمام سيلتا فيغو المحلي.
وبحسب "رويترز"، سيغيب أنشيلوتي، 62 عاما، عن مباراة فريقه في الدوري المحلي على أرض سيلتا فيغو السبت المقبل.
وسيواجه ريال مدريد منافسه تشيلسي الفريق السابق لأنشيلوتي في ذهاب دور الثمانية في أهم بطولات الأندية الأوروبية، وذلك بعد أربعة أيام من لقاء سيلتا فيغو المحلي.
وينفرد ريال مدريد بصدارة الدوري الإسباني برصيد 66 نقطة من 29 مباراة متفوقا بفارق تسع نقاط على إشبيلية، أقرب الملاحقين في حين يحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 54 نقطة.
من جهة ثانية، ذكرت وسائل إعلام إسبانية، أن ريال مدريد يريد التخلص من عدد من لاعبيه من أجل تأمين النقود للتعاقد مع لاعب باريس سان جيرمان كيليان مبابي، ومهاجم بوروسيا دورتموند إيرلينغ هالاند.