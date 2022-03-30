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اتحاد الشغل التونسي يهدد بإضراب عام رفضا لحزمة الإصلاحات الاقتصادية
اتحاد الشغل التونسي يهدد بإضراب عام رفضا لحزمة الإصلاحات الاقتصادية
هدد الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الأربعاء، بإضراب عام في القطاع العام، رفضا لحزمة إصلاحات اقتصادية، أقرتها الحكومة. 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T10:12+0000
2022-03-30T10:12+0000
2022-03-30T10:13+0000
أخبار تونس اليوم
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ولوح نورالدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد في اجتماع نقابي، بتنفيذ إضراب عام في القطاع العام والوظيفة العامة رفضا لحزمة المقترحات الحكومة، بحسب وكالة "رويترز".وقال الطبوبي، إن حزمة الإصلاحات تتضمن محاولة لبيع بعض الشركات العامة وتجميد الأجور وخفض الدعم.وأضاف أن "مجمع القطاع العام ومجمع الوظيفة العامة أقرا مبدأ الإضراب العام.. وستجتمع الهيئة الإدارية قريبا للنظر في ذلك".
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أخبار تونس اليوم
اتحاد الشغل التونسي يهدد بإضراب عام رفضا لحزمة الإصلاحات الاقتصادية
10:12 GMT 30.03.2022 (تم التحديث: 10:13 GMT 30.03.2022) تابعنا عبر
هدد الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الأربعاء، بإضراب عام في القطاع العام، رفضا لحزمة إصلاحات اقتصادية، أقرتها الحكومة.
ولوح نورالدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد في اجتماع نقابي، بتنفيذ إضراب عام في القطاع العام والوظيفة العامة رفضا لحزمة المقترحات الحكومة، بحسب وكالة "رويترز".
وقال الطبوبي، إن حزمة الإصلاحات تتضمن محاولة لبيع بعض الشركات العامة وتجميد الأجور وخفض الدعم.
وأضاف أن "مجمع القطاع العام ومجمع الوظيفة العامة أقرا مبدأ الإضراب العام
.. وستجتمع الهيئة الإدارية قريبا للنظر في ذلك".