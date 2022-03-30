https://arabic.sputniknews.com/20220330/اتحاد-الكرة-المصري-كيروش-لم-يرحل-بعد-1060635418.html
اتحاد الكرة المصري: كيروش لم يرحل بعد
اتحاد الكرة المصري: كيروش لم يرحل بعد
كشف رئيس اتحاد كرة القدم المصري، جمال علام، حقيقة رحيل البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الأول، بعد فشل المنتخب بالتأهل لنهائيات كأس العالم قطر... 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T07:31+0000
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وقال علام، في تصريحاته عبر قناة "أون تايم سبورتس": "بالنسبة لي، كيروش أدى ما عليه وزيادة"، مضيفا: "ننتظر اجتماع مجلس الإدارة لاتخاذ ما يلزم لصالح الكرة المصرية".وتابع: "من الصعب اتخاذ قرار انفعالي خاصة أن هناك 3 أعضاء سوف يتواجدون في قرعة كأس العالم وحضور كونغرس الفيفا في قطر".ونوه: "لم أقل أنه سيبقى أو سيرحل، هناك مسابقات متراكمة، أتمنى أن تتحملنا الأندية هذا الموسم".وأعلن المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، أمس الثلاثاء، نهاية مشواره مع منتخب مصر لكرة القدم وكتب عبر حسابه على تويتر: "انتهى الحلم. بذلنا قصارى جهدنا لكن اليوم لم يكن كافيًا. أوجّه من كل قلبي امتناني لاتحاد الكرة المصري على شرف تدريب المنتخب الوطني".وفشل منتخب مصر في التأهل للمونديال بعد خسارته أمام منتخب السنغال بنتيجة 3- 1 بركلات الجزاء الترجيحية، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الثلاثاء، على ملعب عبدالله واد، في إياب الدور الفاصل من تصفيات المونديال.وكان الوقت الأصلي والإضافي للمباراة انتهى بتقدم السنغال بهدف نظيف، أحرزه بولاي ديا، في الدقيقة الثالثة من بداية المباراة.
https://arabic.sputniknews.com/20220329/منتخب-السنغال-يتأهل-لكأس-العالم-بفوزه-على-مصر-بركلات-الترجيح--1060628975.html
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أخبار مصر الآن, بطولة كأس العالم 2022
اتحاد الكرة المصري: كيروش لم يرحل بعد
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كشف رئيس اتحاد كرة القدم المصري، جمال علام، حقيقة رحيل البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الأول، بعد فشل المنتخب بالتأهل لنهائيات كأس العالم قطر 2022، عقب الهزيمة أمام السنغال في مباراة الإياب بركلات الترجيح 3-1.
وقال علام، في تصريحاته عبر قناة "أون تايم سبورتس": "بالنسبة لي، كيروش أدى ما عليه وزيادة"، مضيفا: "ننتظر اجتماع مجلس الإدارة لاتخاذ ما يلزم لصالح الكرة المصرية".
وتابع: "من الصعب اتخاذ قرار انفعالي خاصة أن هناك 3 أعضاء سوف يتواجدون في قرعة كأس العالم وحضور كونغرس الفيفا في قطر".
واستكمل: "بالتأكيد كيروش سيقدم تقريرا فنيا، وننتظر تصوره وندرسه ونتخذ قرارا بشأن الجهاز المعاون، وذلك حال استمرار المدرب البرتغالي".
ونوه: "لم أقل أنه سيبقى أو سيرحل، هناك مسابقات متراكمة، أتمنى أن تتحملنا الأندية هذا الموسم".
وأعلن المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، أمس الثلاثاء، نهاية مشواره مع منتخب مصر لكرة القدم وكتب عبر حسابه على تويتر: "انتهى الحلم. بذلنا قصارى جهدنا لكن اليوم لم يكن كافيًا. أوجّه من كل قلبي امتناني لاتحاد الكرة المصري على شرف تدريب المنتخب الوطني".
وفشل منتخب مصر في التأهل للمونديال
بعد خسارته أمام منتخب السنغال بنتيجة 3- 1 بركلات الجزاء الترجيحية، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الثلاثاء، على ملعب عبدالله واد، في إياب الدور الفاصل من تصفيات المونديال.
وكان الوقت الأصلي والإضافي للمباراة انتهى بتقدم السنغال بهدف نظيف، أحرزه بولاي ديا، في الدقيقة الثالثة من بداية المباراة.