https://arabic.sputniknews.com/20220330/اتحاد-الكرة-المصري-يكشف-حقيقة-إعادة-مباراة-مصر-والسنغال-1060651029.html

اتحاد الكرة المصري يكشف حقيقة إعادة مباراة مصر والسنغال

اتحاد الكرة المصري يكشف حقيقة إعادة مباراة مصر والسنغال

كشف جمال رئيس اتحاد الكرة المصري، جمال علام، العقوبات المتوقعة على السنغال، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، بسبب ما حدث خلال مباراة أمس، وحقيقة إعادة... 30.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-30T11:58+0000

2022-03-30T11:58+0000

2022-03-30T11:58+0000

بطولة كأس العالم 2022

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وقال علام خلال تصريحات تليفزيونية عبر فضائية "أون تايم سبورتس": "نحن متوقعين أنه في حال توقيع عقوبة على السنغال ستكون عقوبة مالية، أو نقل مباراة خارج السنغال، ولكن لن يتم إعادة المباراة".وتحدث علام عن تفاصيل رحلة المنتخب المصري منذ وصوله العاصمة السنغالية داكار، وتعرض اللاعبية للعديد من المضايقات والاستفزازات من جانب الجماهير السنغالية.وأضاف "لقد تحركنا من فندق الإقامة في الساعة الثانية والنصف عصرًا لكي نكون في ملعب المباراة على الساعة الثالثة أو الثالثة والنصف على أقصى تقدير، ولكن وجدنا زحام في الطريق، ولا أعلم إذا كان هذا الأمر متعمدًا أم لا، ووصلنا في حدود الساعة الرابعة عصرا, كان هناك احتكاكات من الجماهير، حيث قاموا بإلقاء زجاجات مياة داخل الملعب، ولكن لم يحدث منهم أي شيء خارج الملعب".وأكد علام "لعبنا المباراة في أجواء صعبة، ولكن الحمدالله اللاعبين قدموا ما عليهم، وكنا نتمنى التأهل للمونديال، ولكن قدر الله وما شاء فعل".وخطف منتخب السنغال بطل أفريقيا بطاقة تأهله لنهائيات كأس العالم قطر 2022، أمس الثلاثاء، بعد أن فاز على نظيره المصري بركلات الترجيح.ونجح المنتخب السنغالي في إحراز هدفه الأول في المباراة عن طريق بولاي ديا بعد مرور 3 دقائق فقط من انطلاقها.وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بفوز منتخب السنغال بهدف نظيف وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب بالعاصمة المصرية القاهرة.

https://arabic.sputniknews.com/20220329/منتخب-السنغال-يتأهل-لكأس-العالم-بفوزه-على-مصر-بركلات-الترجيح--1060628975.html

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