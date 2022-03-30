https://arabic.sputniknews.com/20220330/الأمم-المتحدة-تعلق-على-إعلان-وقف-العمليات-العسكرية-في-اليمن-1060634548.html

الأمم المتحدة تعلق على إعلان وقف العمليات العسكرية في اليمن

الأمم المتحدة تعلق على إعلان وقف العمليات العسكرية في اليمن

رحبت الأمم المتحدة بإعلاني التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وجماعة "أنصار الله" وقف العمليات العسكرية مؤقتا في اليمن. 30.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-30T07:22+0000

2022-03-30T07:22+0000

2022-03-30T07:22+0000

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وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، إن "الأمم المتحدة ترحب بالإعلانات، التي صدرت في الأيام الأخيرة من قبل التحالف بقيادة السعودية والحوثيين، بوقف العمليات العسكرية مؤقتا، تماشيا مع الدعوات المستمرة والجماعية إلى مثل هذه الخطوة".وحث بيان المتحدث الرسمي جميع الأطراف على البناء على هذه التطورات الإيجابية، التي تتزامن مع حلول شهر رمضان، معبرا عن أمله في أن يؤدي هذا الزخم إلى إنهاء جميع أشكال العنف، ودفع العملية السياسية، والتخفيف من معاناة اليمنيين، بما في ذلك تخفيف القيود المفروضة على حركة الأفراد والسلع الأساسية.كما حث الأطراف على اغتنام هذه الفرصة للانخراط بشكل بناء ودون شروط مسبقة مع المبعوث الأممي إلى اليمن، وجهود الوساطة التي يبذلها للتوصل إلى تسوية تفاوضية شاملة لإنهاء الصراع.وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، وقف عملياته العسكرية في الداخل اليمني، تلبية لدعوة من مجلس التعاون الخليجي من أجل إنجاح المشاورات المقرر عقدها بالعاصمة السعودية الرياض لحل الأزمة اليمنية..وقبل أيام أعلنت "أنصار الله" مبادرة لوقف إطلاق النار من جانب واحد، بعد سلسلة من الهجمات العنيفة المتبادلة بين كل من "أنصار الله" والسعودية.ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى، لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.

https://arabic.sputniknews.com/20220329/التحالف-العربي-يعلن-وقف-العمليات-العسكرية-في-اليمن-لإنجاح-مشاورات-الرياض-1060629825.html

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أنصار الله, أخبار اليمن الأن, أخبار السعودية اليوم