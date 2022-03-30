https://arabic.sputniknews.com/20220330/الأمن-يحاول-فض-اعتصام-أساتذة-متعاقدين-مع-الجامعة-اللبنانية-1060661321.html
الأمن يحاول فض اعتصام أساتذة متعاقدين مع الجامعة اللبنانية
الأمن يحاول فض اعتصام أساتذة متعاقدين مع الجامعة اللبنانية
نفذ العشرات من الأساتذة المتعاقدين بالساعة مع الجامعة اللبنانية، اليوم الأربعاء، اعتصاما على الطريق المؤدية إلى القصر الجمهوري اللبناني في بعبدا، بالتزامن مع... 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T15:02+0000
2022-03-30T15:02+0000
2022-03-30T15:02+0000
العالم العربي
أخبار لبنان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104530/64/1045306484_0:176:3017:1873_1920x0_80_0_0_e06f342b8e5c17092925e627ea44f1a9.jpg
بيروت - سبوتنيك. ورفع المعتصمون لافتات وأطلقوا هتافات للمطالبة بحقوقهم، قبل أن يتدخل الحرس الجمهوري وفرق مكافحة الشغب في قوى الأمن الداخلي في محاولات لتفريقهم.وتتمثل مشكلات المعتصمين في أنه يوجد 3300 أستاذ متعاقد يستحق التفرغ منهم 1780 شخصا، فيما الآخرون لديهم وظائف كالأطباء والمهندسين والمحامين، وجرت العادة عالميا أن يكون عدد المتفرغين حوالي 80 بالمئة مقابل 20 بالمئة متعاقدين، بينما يحدث العكس في لبنان.ويمر لبنان بأزمات بالغة الصعوبة اقتصاديا وسياسيا، مستمرة منذ شهور، جراء نقص السلع الأساسية والوقود والكهرباء والأدوية، وانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية الذي زاد من الأسعار بشكل غير مسبوق.وتسعى حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي إلى وضع خطة مع البنك الدولي، لإنقاذ الاقتصاد؛ إذ باتت احتياطيات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية بالكاد تكفي الحد الأدنى من الاحتياطي الإلزامي.
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104530/64/1045306484_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_5b346c9344811fe84554b5b0331b522f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار لبنان
الأمن يحاول فض اعتصام أساتذة متعاقدين مع الجامعة اللبنانية
تابعنا عبر
نفذ العشرات من الأساتذة المتعاقدين بالساعة مع الجامعة اللبنانية، اليوم الأربعاء، اعتصاما على الطريق المؤدية إلى القصر الجمهوري اللبناني في بعبدا، بالتزامن مع انعقاد جلسة للحكومة كان مقررا أن تناقش قضيتهم، لكن تم حذفها من جدول الأعمال.
بيروت - سبوتنيك
. ورفع المعتصمون لافتات وأطلقوا هتافات للمطالبة بحقوقهم، قبل أن يتدخل الحرس الجمهوري وفرق مكافحة الشغب في قوى الأمن الداخلي في محاولات لتفريقهم.
وتتمثل مشكلات المعتصمين في أنه يوجد 3300 أستاذ متعاقد يستحق التفرغ منهم 1780 شخصا، فيما الآخرون لديهم وظائف كالأطباء والمهندسين والمحامين، وجرت العادة عالميا أن يكون عدد المتفرغين حوالي 80 بالمئة مقابل 20 بالمئة متعاقدين، بينما يحدث العكس في لبنان.
ويمر لبنان بأزمات بالغة الصعوبة اقتصاديا وسياسيا، مستمرة منذ شهور، جراء نقص السلع الأساسية والوقود والكهرباء والأدوية، وانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية الذي زاد من الأسعار بشكل غير مسبوق.
وتسعى حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي إلى وضع خطة مع البنك الدولي، لإنقاذ الاقتصاد؛ إذ باتت احتياطيات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية بالكاد تكفي الحد الأدنى من الاحتياطي الإلزامي.