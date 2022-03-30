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https://arabic.sputniknews.com/20220330/الأمين-العام-لأوبك-يدعو-أوبك-للحفاظ-على-المسار-ومتابعة-المتغيرات-1060656244.html
الأمين العام لأوبك يدعو "أوبك+" للحفاظ على المسار ومتابعة المتغيرات
الأمين العام لأوبك يدعو "أوبك+" للحفاظ على المسار ومتابعة المتغيرات
حث محمد باركيندو، الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، منظمة "أوبك+" على الحفاظ على المسار ومتابعة المتغيرات. 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T13:38+0000
2022-03-30T13:38+0000
اتفاق دول أوبك حول تخفيض إنتاج النفط
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وقال باركيندو، في بيان، إنه "يتعين على مجموعة "أوبك+" الحفاظ على المسار فيما يتعلق بقرارات المجموعة، بحسب وكالة "رويترز".وأضاف الأمين العام لأوبك، أنه يتعين عليها كذلك مواصلة متابعة تطورات السوق عن كثب.يشار إلى أنه تقرر أن يجتمع وزراء "أوبك+"، غدا الخميس، لتقرير ما إذا كانت المجموعة ستواصل العمل باتفاق أبرم في يوليو/ تموز 2021 وتزيد إنتاجها من النفط في مايو أيار بمقدار 432 ألف برميل يوميا.
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اتفاق دول أوبك حول تخفيض إنتاج النفط

الأمين العام لأوبك يدعو "أوبك+" للحفاظ على المسار ومتابعة المتغيرات

13:38 GMT 30.03.2022
© REUTERS / DADO RUVICأوبك
أوبك - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2022
© REUTERS / DADO RUVIC
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حث محمد باركيندو، الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، منظمة "أوبك+" على الحفاظ على المسار ومتابعة المتغيرات.
وقال باركيندو، في بيان، إنه "يتعين على مجموعة "أوبك+" الحفاظ على المسار فيما يتعلق بقرارات المجموعة، بحسب وكالة "رويترز".
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وأضاف الأمين العام لأوبك، أنه يتعين عليها كذلك مواصلة متابعة تطورات السوق عن كثب.
يشار إلى أنه تقرر أن يجتمع وزراء "أوبك+"، غدا الخميس، لتقرير ما إذا كانت المجموعة ستواصل العمل باتفاق أبرم في يوليو/ تموز 2021 وتزيد إنتاجها من النفط في مايو أيار بمقدار 432 ألف برميل يوميا.
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