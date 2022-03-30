https://arabic.sputniknews.com/20220330/الأمين-العام-لأوبك-يدعو-أوبك-للحفاظ-على-المسار-ومتابعة-المتغيرات-1060656244.html
الأمين العام لأوبك يدعو "أوبك+" للحفاظ على المسار ومتابعة المتغيرات
الأمين العام لأوبك يدعو "أوبك+" للحفاظ على المسار ومتابعة المتغيرات
حث محمد باركيندو، الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، منظمة "أوبك+" على الحفاظ على المسار ومتابعة المتغيرات. 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T13:38+0000
2022-03-30T13:38+0000
2022-03-30T13:38+0000
اتفاق دول أوبك حول تخفيض إنتاج النفط
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وقال باركيندو، في بيان، إنه "يتعين على مجموعة "أوبك+" الحفاظ على المسار فيما يتعلق بقرارات المجموعة، بحسب وكالة "رويترز".وأضاف الأمين العام لأوبك، أنه يتعين عليها كذلك مواصلة متابعة تطورات السوق عن كثب.يشار إلى أنه تقرر أن يجتمع وزراء "أوبك+"، غدا الخميس، لتقرير ما إذا كانت المجموعة ستواصل العمل باتفاق أبرم في يوليو/ تموز 2021 وتزيد إنتاجها من النفط في مايو أيار بمقدار 432 ألف برميل يوميا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اتفاق دول أوبك حول تخفيض إنتاج النفط
الأمين العام لأوبك يدعو "أوبك+" للحفاظ على المسار ومتابعة المتغيرات
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حث محمد باركيندو، الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، منظمة "أوبك+" على الحفاظ على المسار ومتابعة المتغيرات.
وقال باركيندو، في بيان، إنه "يتعين على مجموعة "أوبك+" الحفاظ على المسار فيما يتعلق بقرارات المجموعة، بحسب وكالة "رويترز".
وأضاف الأمين العام لأوبك، أنه يتعين عليها كذلك مواصلة متابعة تطورات السوق عن كثب.
يشار إلى أنه تقرر أن يجتمع وزراء "أوبك+"، غدا الخميس، لتقرير ما إذا كانت المجموعة ستواصل العمل باتفاق أبرم في يوليو/ تموز 2021 وتزيد إنتاجها من النفط
في مايو أيار بمقدار 432 ألف برميل يوميا.