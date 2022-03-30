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سفير دمشق لدى موسكو: سوريا مستعدة لبحث تسوية المدفوعات مع روسيا بالعملتين السورية والروسية
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https://arabic.sputniknews.com/20220330/الإمارات-أزمة-أوكرانيا-ستغير-النظام-الدولي-وتداعياتها-ستكون-عميقة-وطويلة-الأمد-1060633011.html
الإمارات: أزمة أوكرانيا ستغير النظام الدولي وتداعياتها ستكون عميقة وطويلة الأمد
الإمارات: أزمة أوكرانيا ستغير النظام الدولي وتداعياتها ستكون عميقة وطويلة الأمد
أكد المستشار الرئاسي الإماراتي، أنور قرقاش، أن "الأحداث في أوكرانيا ستحمل تغييرات مؤثرة على النظام الدولي"، مشيرا إلى أن تداعياتها ستكون "عميقة وطويلة الأمد". 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T06:22+0000
2022-03-30T06:22+0000
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ودعا قرقاش، في تصريحات مع شبكة CNN الأمريكية، إلى إيجاد "حل سياسي بأسرع وقت ممكن لتجنب خطر تصعيد عمودي أو أفقي"، مؤكدا أن منطقة الشرق الأوسط تشهد تغييرا في الهيكل العلوي، لكنها يجب أن تلحق بالركب، وعليها القيام بذلك عبر التركيز.وتطرق الدبلوماسي الإماراتي، إلى "قمة النقب" التي جمعت وزراء خارجية الإمارات والمغرب ومصر والبحرين وأمريكا وإسرائيل الإثنين الماضي، موضحا: أن "الشرق الأوسط لا يدور حول إيران وإسرائيل فقط".وختم قرقاش بالقول: "نحتاج إلى طي الصفحة وبدء صفحة جديدة، وهذه الصفحة الجديدة تكمن بالتواصل مع الأصدقاء بالتأكيد والتواصل مع الخصوم أيضا، وأن نتأكد من إعادة بناء هذه الجسور، لكننا لن نتفق مع كل ما يريدون القيام به".وعقدت، الأحد والاثنين الماضيين، أعمال قمة سداسية، بمشاركة 4 وزراء خارجية عرب، بالإضافة لإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، في منطقة النقب.وجلس وزراء خارجية الدول الست،مصر والإمارات والمغرب والبحرين واسرائيل والولايات المتحدة، على طاولة مستديرة في فندق بالنقب.وأجمع الوزراء، في ختام القمة، على نبذ الإرهاب وتعزيز السلام.
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار جمهورية دونيتسك, جمهورية لوغانسك الشعبية

الإمارات: أزمة أوكرانيا ستغير النظام الدولي وتداعياتها ستكون عميقة وطويلة الأمد

06:22 GMT 30.03.2022
© AP Photo / Kamran Jebreiliأنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية
أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2022
© AP Photo / Kamran Jebreili
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أكد المستشار الرئاسي الإماراتي، أنور قرقاش، أن "الأحداث في أوكرانيا ستحمل تغييرات مؤثرة على النظام الدولي"، مشيرا إلى أن تداعياتها ستكون "عميقة وطويلة الأمد".
ودعا قرقاش، في تصريحات مع شبكة CNN الأمريكية، إلى إيجاد "حل سياسي بأسرع وقت ممكن لتجنب خطر تصعيد عمودي أو أفقي"، مؤكدا أن منطقة الشرق الأوسط تشهد تغييرا في الهيكل العلوي، لكنها يجب أن تلحق بالركب، وعليها القيام بذلك عبر التركيز.
مؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو، روسيا 6 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2022
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وتطرق الدبلوماسي الإماراتي، إلى "قمة النقب" التي جمعت وزراء خارجية الإمارات والمغرب ومصر والبحرين وأمريكا وإسرائيل الإثنين الماضي، موضحا: أن "الشرق الأوسط لا يدور حول إيران وإسرائيل فقط".
وقال: "نسعى إلى إيجاد طريقة للعمل بشكل فعال مع إيران، سعينا كله يهدف للوصول إلى أجندة استقرار وازدهار في المنطقة تشمل إيران والدول الأخرى".
وختم قرقاش بالقول: "نحتاج إلى طي الصفحة وبدء صفحة جديدة، وهذه الصفحة الجديدة تكمن بالتواصل مع الأصدقاء بالتأكيد والتواصل مع الخصوم أيضا، وأن نتأكد من إعادة بناء هذه الجسور، لكننا لن نتفق مع كل ما يريدون القيام به".
وعقدت، الأحد والاثنين الماضيين، أعمال قمة سداسية، بمشاركة 4 وزراء خارجية عرب، بالإضافة لإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، في منطقة النقب.
وجلس وزراء خارجية الدول الست،مصر والإمارات والمغرب والبحرين واسرائيل والولايات المتحدة، على طاولة مستديرة في فندق بالنقب.
وأجمع الوزراء، في ختام القمة، على نبذ الإرهاب وتعزيز السلام.
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