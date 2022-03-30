https://arabic.sputniknews.com/20220330/الإمارات-تتصدر-المنطقة-في-تنمية-قطاع-الشيخوخة-الصحية-1060666484.html
الإمارات تتصدر المنطقة في تنمية قطاع الشيخوخة الصحية
الإمارات تتصدر المنطقة في تنمية قطاع الشيخوخة الصحية
تصدرت دولة الإمارات المنطقة في النهوض بقطاع الشيخوخة الصحية من خلال تبني البيانات والتحليلات المتعمّقة ورفع مستوى الوعي حول هذا القطاع والبدء في تطوير سياسات... 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T16:58+0000
2022-03-30T16:58+0000
2022-03-30T16:58+0000
العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وبحسب وكالة "وام" الإماراتية، يشمل قطاع الشيخوخة الصحية تقنيات وبرامج تهدف إلى تحسين الصحة وإطالة العمر، حيث من المتوقع أن يصبح هذا القطاع الأكبر والأكثر تطورا على الإطلاق، إذ يقع عند تقاطع العديد من القطاعات الفرعية مثل التكنولوجية الحيوية والأدوية والتكنولوجية المالية وتكنولوجية التأمين من بين العديد من القطاعات الأخرى.وتهدف هذه الجهود إلى تطوير المزيد من مرافق رعاية كبار السن وعيادات الشيخوخة الصحية فضلاً عن جذب التقنيات المتطورة والاستثمارات إلى هذا القطاع.وفي عام 2020 تجاوز حجم سوق الشيخوخة الصحية في الإمارات حاجز الـ 19 مليار دولار، في حين من المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.5% ليصل إلى 32 مليار دولار بحلول عام 2026.
https://arabic.sputniknews.com/20220326/وزير-التسامح-الإماراتي-يفتتح-معرض-كاستم-شو-الإمارات-1060503962.html
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العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
الإمارات تتصدر المنطقة في تنمية قطاع الشيخوخة الصحية
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تصدرت دولة الإمارات المنطقة في النهوض بقطاع الشيخوخة الصحية من خلال تبني البيانات والتحليلات المتعمّقة ورفع مستوى الوعي حول هذا القطاع والبدء في تطوير سياسات الشيخوخة الصحية الوطنية.
وبحسب وكالة "وام" الإماراتية، يشمل قطاع الشيخوخة الصحية تقنيات وبرامج تهدف إلى تحسين الصحة وإطالة العمر، حيث من المتوقع أن يصبح هذا القطاع الأكبر والأكثر تطورا على الإطلاق، إذ يقع عند تقاطع العديد من القطاعات الفرعية مثل التكنولوجية الحيوية والأدوية والتكنولوجية المالية وتكنولوجية التأمين من بين العديد من القطاعات الأخرى.
وتهدف هذه الجهود إلى تطوير المزيد من مرافق رعاية كبار السن وعيادات الشيخوخة الصحية فضلاً عن جذب التقنيات المتطورة والاستثمارات إلى هذا القطاع.
وفي عام 2020 تجاوز حجم سوق الشيخوخة الصحية في الإمارات حاجز الـ 19 مليار دولار، في حين من المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.5% ليصل إلى 32 مليار دولار بحلول عام 2026.