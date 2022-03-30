عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220330/الإمارات-تتصدر-المنطقة-في-تنمية-قطاع-الشيخوخة-الصحية-1060666484.html
الإمارات تتصدر المنطقة في تنمية قطاع الشيخوخة الصحية
الإمارات تتصدر المنطقة في تنمية قطاع الشيخوخة الصحية
تصدرت دولة الإمارات المنطقة في النهوض بقطاع الشيخوخة الصحية من خلال تبني البيانات والتحليلات المتعمّقة ورفع مستوى الوعي حول هذا القطاع والبدء في تطوير سياسات... 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T16:58+0000
2022-03-30T16:58+0000
العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/17/1059030731_0:98:1572:982_1920x0_80_0_0_ac09d800c8bc52c5dc279820afabed8e.jpg
وبحسب وكالة "وام" الإماراتية، يشمل قطاع الشيخوخة الصحية تقنيات وبرامج تهدف إلى تحسين الصحة وإطالة العمر، حيث من المتوقع أن يصبح هذا القطاع الأكبر والأكثر تطورا على الإطلاق، إذ يقع عند تقاطع العديد من القطاعات الفرعية مثل التكنولوجية الحيوية والأدوية والتكنولوجية المالية وتكنولوجية التأمين من بين العديد من القطاعات الأخرى.وتهدف هذه الجهود إلى تطوير المزيد من مرافق رعاية كبار السن وعيادات الشيخوخة الصحية فضلاً عن جذب التقنيات المتطورة والاستثمارات إلى هذا القطاع.وفي عام 2020 تجاوز حجم سوق الشيخوخة الصحية في الإمارات حاجز الـ 19 مليار دولار، في حين من المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.5% ليصل إلى 32 مليار دولار بحلول عام 2026.
https://arabic.sputniknews.com/20220326/وزير-التسامح-الإماراتي-يفتتح-معرض-كاستم-شو-الإمارات-1060503962.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/17/1059030731_66:0:1506:1080_1920x0_80_0_0_0c5481f71af70c9b128ad0eddf5d6d2e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

الإمارات تتصدر المنطقة في تنمية قطاع الشيخوخة الصحية

16:58 GMT 30.03.2022
© REUTERS / Dubai Future Foundationمتحف المستقبل في دبي، الإمارات العربية المتحدة، 22 فبراير 2022
متحف المستقبل في دبي، الإمارات العربية المتحدة، 22 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2022
© REUTERS / Dubai Future Foundation
تابعنا عبرTelegram
تصدرت دولة الإمارات المنطقة في النهوض بقطاع الشيخوخة الصحية من خلال تبني البيانات والتحليلات المتعمّقة ورفع مستوى الوعي حول هذا القطاع والبدء في تطوير سياسات الشيخوخة الصحية الوطنية.
وبحسب وكالة "وام" الإماراتية، يشمل قطاع الشيخوخة الصحية تقنيات وبرامج تهدف إلى تحسين الصحة وإطالة العمر، حيث من المتوقع أن يصبح هذا القطاع الأكبر والأكثر تطورا على الإطلاق، إذ يقع عند تقاطع العديد من القطاعات الفرعية مثل التكنولوجية الحيوية والأدوية والتكنولوجية المالية وتكنولوجية التأمين من بين العديد من القطاعات الأخرى.
وتهدف هذه الجهود إلى تطوير المزيد من مرافق رعاية كبار السن وعيادات الشيخوخة الصحية فضلاً عن جذب التقنيات المتطورة والاستثمارات إلى هذا القطاع.
دبي، الإمارات - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2022
وزير التسامح الإماراتي يفتتح معرض "كاستم شو الإمارات"
26 مارس, 21:13 GMT

وفي عام 2020 تجاوز حجم سوق الشيخوخة الصحية في الإمارات حاجز الـ 19 مليار دولار، في حين من المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.5% ليصل إلى 32 مليار دولار بحلول عام 2026.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие РФ у колонны бронетехники ВС РФ в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ35 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس16:02 GMTРазрушенный дом в Мариуполе в результате обстрела - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ34 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 20:28 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала