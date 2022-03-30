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https://arabic.sputniknews.com/20220330/الاتحاد-الأوروبي-عن-المفاوضات-بين-روسيا-وأوكرانيا-ندعم-جميع-الجهود-الصادقة-لإنهاء-النزاع-1060655158.html
الاتحاد الأوروبي عن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا: ندعم جميع الجهود الصادقة لإنهاء النزاع
الاتحاد الأوروبي عن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا: ندعم جميع الجهود الصادقة لإنهاء النزاع
أعلن الناطق باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية، بيتر ستانو، أن الاتحاد الأوروبي يدعم جميع الجهود الصادقة والموضوعية لإنهاء النزاع في أوكرانيا. 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T13:11+0000
2022-03-30T13:11+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
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بروكسل- سبوتنيك. وقال ستانو، في تصريح لـ"سبوتنيك" تعليقا على نتائج المفاوضات الأخيرة التي جرت بين روسيا وأوكرانيا في تركيا، "نحن ندعم جميع الجهود الصادقة والموضوعية لإنهاء النزاع. لقد جرت عدة جولات من المفاوضات ونتوقع تنفيذ نتائجها وإحداث تغييرات حقيقية على الأرض".من جانبه، قال الناطق باسم الحكومة الفرنسية، غابريال أتال، خلال إفادة صحفية، إن فرنسا تراقب عن كثب المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، وعلى دراية بالتصريحات التي تم الإدلاء بها، لكنها تثق فقط بالأفعال.وعُقدت 3 جولات من المفاوضات بين الجانبين، على أراضي جمهورية بيلاروس، حيث تم التوصل إلى تفاهم بشأن توفير ممرات إنسانية مشتركة لإجلاء المدنيين، وإيصال المواد الغذائية والأدوية إلى المحتاجين.ويأتي ذلك، فيما تتواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، التي بدأتها في 24 شباط/فبراير الماضي، لحماية سكان جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك الشعبيتين، من بطش القوات الأوكرانية، ونزع سلاح كييف.
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روسيا, أخبار أوكرانيا

الاتحاد الأوروبي عن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا: ندعم جميع الجهود الصادقة لإنهاء النزاع

13:11 GMT 30.03.2022
© Sputnikجولة جديدة من المفاوضات الروسية الأوكرانية تنطلق في اسطنبول، تركيا 29 مارس 2022
جولة جديدة من المفاوضات الروسية الأوكرانية تنطلق في اسطنبول، تركيا 29 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2022
© Sputnik
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أعلن الناطق باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية، بيتر ستانو، أن الاتحاد الأوروبي يدعم جميع الجهود الصادقة والموضوعية لإنهاء النزاع في أوكرانيا.
بروكسل- سبوتنيك. وقال ستانو، في تصريح لـ"سبوتنيك" تعليقا على نتائج المفاوضات الأخيرة التي جرت بين روسيا وأوكرانيا في تركيا، "نحن ندعم جميع الجهود الصادقة والموضوعية لإنهاء النزاع. لقد جرت عدة جولات من المفاوضات ونتوقع تنفيذ نتائجها وإحداث تغييرات حقيقية على الأرض".
من جانبه، قال الناطق باسم الحكومة الفرنسية، غابريال أتال، خلال إفادة صحفية، إن فرنسا تراقب عن كثب المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، وعلى دراية بالتصريحات التي تم الإدلاء بها، لكنها تثق فقط بالأفعال.
وأضاف: "نتابع باهتمام كبير المفاوضات الجارية بين روسيا وأوكرانيا. نحن على دراية ببعض البيانات التي تم الإدلاء بها، ولكن التاريخ علمنا أن نكون يقظين، وفي هذا النزاع نحن نؤمن فقط بالأفعال".
وعُقدت 3 جولات من المفاوضات بين الجانبين، على أراضي جمهورية بيلاروس، حيث تم التوصل إلى تفاهم بشأن توفير ممرات إنسانية مشتركة لإجلاء المدنيين، وإيصال المواد الغذائية والأدوية إلى المحتاجين.
ويأتي ذلك، فيما تتواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، التي بدأتها في 24 شباط/فبراير الماضي، لحماية سكان جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك الشعبيتين، من بطش القوات الأوكرانية، ونزع سلاح كييف.
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